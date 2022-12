La Guía de Mercado Gartner® para Managed Detection and Response

Los adversarios actuales, bien financiados, innovan e industrializan continuamente nuevas formas de evadir las tecnologías defensivas. Para detenerlos, es necesario que los analistas especializados en detección y respuesta a amenazas estén alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchas organizaciones luchan por mantener el ritmo y recurren a proveedores especializados de detección y respuesta gestionadas (MDR) en busca de ayuda.

Elegir un partner de MDR es una gran decisión. Necesitas una organización con expertos, procesos e integraciones tecnológicas alineadas con tu negocio. Creemos que la Guía de Mercado Gartner 2021 para Managed Detection and Response Services es un recurso útil para cualquiera que esté considerando añadir MDR a sus ciberdefensas. Proporciona ideas y orientación que te ayudarán a seleccionar el proveedor de MDR adecuado para tu organización, y abarca:

El mercado de los MDR

Los resultados que proporcionan los servicios MDR de éxito

Las distintas formas en que los servicios MDR pueden ayudar a las organizaciones según sus capacidades internas de ciberseguridad

Consideraciones tecnológicas al evaluar a los proveedores de MDR

Qué hay que tener en cuenta al seleccionar un proveedor de MDR

Hay muchas cosas a tener en cuenta al elegir un partner de MDR. Las áreas clave que te recomiendo explorar incluyen:

¿Qué amplitud y profundidad de conocimientos sobre amenazas ofrece el proveedor?

¿Qué opinan sus clientes del servicio?

¿Qué opciones de prestación de servicios MDR ofrecen y cuál es el enfoque adecuado para tu empresa?

¿Cuál es su experiencia en respuesta a incidentes? ¿Te abruman con alertas o proporcionan actualizaciones consolidadas?

¿Cómo integran tus soluciones de seguridad actuales para la detección y respuesta ante amenazas?

Sophos MDR: el servicio MDR más popular del mundo

Permíteme compartir contigo brevemente cómo se compara Sophos MDR con esos criterios.

Amplitud y profundidad de la experiencia en amenazas

Sophos es el proveedor número uno de MDR en todo el mundo. Protege a más de 13.000 organizaciones, muchas más que cualquier otro proveedor, contra ransomware, brechas y otras amenazas que la tecnología por sí sola no puede detener. Esta amplitud de telemetría de clientes nos permite generar “inmunidad comunitaria”, en la que aplicamos lo aprendido en la defensa de una organización a todas las demás, elevando las defensas de todos.

Comentarios de los clientes

Los clientes de Sophos MDR nos dicen sistemáticamente que valoran los resultados de ciberseguridad que ofrecemos. Basándose únicamente en las opiniones de clientes independientes, Sophos ha sido calificado como el mejor proveedor en 2022 de G2 Grid® para servicios MDR que prestan servicio al mercado medio. Este reconocimiento se suma a haber sido nombrado Líder para MDR en los segmentos G2 Overall, Midmarket y Enterprise, y a una puntuación de 4,8/5 en 271 reseñas en Gartner® Peer Insights™ a 20 de diciembre de 2022.

Prestación de servicios

Nuestro servicio MDR está diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Tú eliges el nivel de apoyo necesario, si quieres que te notifiquemos las amenazas para que tu equipo pueda tomar medidas correctivas, que contengamos las amenazas en tu nombre o que proporcionemos una respuesta completa a los incidentes y un análisis de la causa raíz.

Todos están respaldados por nuestro equipo de más de 500 especialistas en operaciones de seguridad, que aportan su experiencia en todos los elementos del ciclo de detección y respuesta, desde la caza y neutralización de amenazas hasta la ingeniería de malware y la automatización de la seguridad. Con seis centros de operaciones de seguridad (SOC) ubicados en Australia, India, Europa y Norteamérica, proporcionamos cobertura ininterrumpida 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año.

Experiencia en respuesta a incidentes

El núcleo de Sophos MDR es la prestación de un verdadero servicio de detección y respuesta, no un servicio de detección y alerta. Creemos que es nuestro trabajo,, ocuparnos del increíble volumen de alertas que generan las tecnologías de seguridad. Mediante nuestro exclusivo proceso de flujo de eventos, limpiamos, correlacionamos y consolidamos las alertas en grupos manejables, y proporcionamos a nuestros clientes notificaciones personalizadas, realizadas por humanos y centradas en los resultados.

Aprovechar las inversiones tecnológicas existentes

Con Sophos MDR, los clientes pueden elegir entre utilizar las mejores tecnologías de seguridad de Sophos, soluciones de terceros o una combinación de ambas. Al aprovechar las tecnologías de endpoint, red, correo electrónico, firewall, nube e identidad que las organizaciones ya tienen instaladas para acelerar la detección y respuesta a las amenazas, Sophos MDR reduce el riesgo a la vez que aumenta el rendimiento de las inversiones en seguridad existentes.

Estamos muy orgullosos de que Sophos sea el primer y único proveedor de seguridad para endpoints que integra telemetría de terceros en su oferta MDR, proporcionando una visibilidad y detección sin precedentes en diversos entornos operativos.

Más información

Para obtener más información sobre Sophos MDR y profundizar en cualquiera de estas áreas, visita nuestro sitio web o habla con un asesor de seguridad. Nos encantaría entender las necesidades de tu organización y cómo podemos ayudarte a conseguir resultados superiores en ciberseguridad.

