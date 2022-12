Sophos nombrado mejor proveedor de seguridad MDR, endpoint, de red y antimalware para el gobierno de EE.UU.

Nos complace compartir que American Security Today ha nombrado a Sophos como el mejor proveedor de Managed Detection and Response (MDR), endpoint, red y antimalware para organizaciones gubernamentales de EE.UU. Sophos ha recibido el premio platino en la edición de 2022 de los premios ‘ASTORS’ Homeland Security Awards, que premian las soluciones líderes del mercado utilizadas por organismos y entidades gubernamentales, así como por empresas de todos los tamaños en Estados Unidos.

La ciberseguridad se encuentra en un punto de inflexión crítico en medio de una escalada de ciberataques complejos y en constante cambio, como se pone de manifiesto en el Informe de amenazas 2023 de Sophos. Sophos se compromete a ayudar a las agencias federales, a mejorar sus defensas de ciberseguridad con soluciones innovadoras y detección y respuesta a amenazas lideradas por humanos, y estos últimos reconocimientos son la validación de que Sophos está armando a los equipos de primera línea en los EE.UU. con la mejor protección del sector.

Como explica Tammy Waitt, directora editorial de American Security Today, “‘ASTORS’ evalúa las nominaciones en función de su innovación técnica, interoperabilidad, impacto específico dentro de la categoría, impacto general en el sector, relación con otras tecnologías del sector y viabilidad de aplicación fuera del sector. Los ganadores son seleccionados por nuestro panel de jueces expertos de American Security Today, y los premios ‘ASTORS’ Homeland Security se conceden en los niveles Platino, Oro, Plata y Bronce”.

Sophos líder proveedor de la Best Cyber Managed Threat Response con Sophos MDR, un servicio líder en el sector utilizado por más de 13.000 organizaciones para la caza, detección y respuesta frente a amenazas 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro servicio recientemente ampliado integra ahora telemetría de tecnologías de seguridad de terceros, proporcionando una visibilidad y detección sin precedentes en diversos entornos operativos.

Sophos también es líder como Best Endpoint Threat Solution y Best Anti-Malware Solution con Sophos Intercept X con XDR, y como Best Network Security Solution con Sophos Firewall. Estas ofertas forman parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, donde comparten información sobre amenazas en tiempo real con la amplia cartera de soluciones y servicios de Sophos para responder a los ataques de forma más rápida y contextual. Las soluciones de seguridad de Sophos cuentan además con la inteligencia de amenazas predictiva, en tiempo real y profundamente investigada de Sophos X-Ops, y se gestionan fácilmente en la plataforma nativa en la nube Sophos Central o mediante Sophos MDR.

La lista de ganadores está disponible en Internet.