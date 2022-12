Cómo protege tus datos Zero Trust Network Access

La pandemia creó un cambio tectónico en la forma de operar de la mayoría de las organizaciones, obligando a muchos empleados a trabajar desde casa.

Esto produjo muchas ventajas para ambas partes que han convertido el trabajo a distancia y los lugares de trabajo híbridos en una forma productiva y sostenible de operar.

Esta nueva normalidad, con multitud de sucursales de una misma persona, también ha creado algunos retos adicionales y ha expuesto muchos problemas con el acceso remoto VPN.

El momento oportuno para ZTNA

Afortunadamente, Zero Trust Network Access (o ZTNA) ha surgido como la solución perfecta, en el momento perfecto.

ZTNA permite a los trabajadores remotos acceder sin problemas y de forma transparente a las aplicaciones, datos y sistemas que necesitan para ser productivos, al tiempo que resuelve todos los problemas principales de las VPN: escalabilidad, gestión, rendimiento y, lo más importante, seguridad.

La seguridad ante todo

La seguridad y la privacidad de los datos son de vital importancia y están justificadamente reguladas en la mayoría de las jurisdicciones: GDPR en Europa, Ley de Protección de Datos en el Reino Unido, CCPA en EE.UU., PIPEDA en Canadá y Ley de Privacidad en Australia, por nombrar sólo algunas.

Algunas jurisdicciones, como la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alemania y el Gobierno Federal de Estados Unidos, han llevado la protección de datos un paso más allá, imponiendo normas de ciberseguridad de vanguardia mediante tecnologías como la confianza cero.

ZTNA frente a VPN

Naturalmente, ninguna organización puede permitirse una violación de datos, pero muchas no saben cuál es la mejor forma de protegerse contra ellas. Cuando se trata de trabajadores remotos, ZTNA es un primer paso esencial, ya que ofrece muchas ventajas sobre la VPN:

A diferencia de la VPN, la ZTNA no ofrece confianza implícita y amplio acceso a las redes internas. De hecho, funciona a la inversa, donde SÓLO se permite a los usuarios el acceso a recursos muy específicos, mientras que todo lo demás está bloqueado. El dispositivo remoto no está “en la red”, lo que significa que el movimiento lateral desaparece.

ZTNA puede funcionar sin cliente o integrado con un agente de protección de endpoints para ofrecer una mejor seguridad al usuario final, y eliminar cualquier vulnerabilidad potencial del antiguo software cliente VPN.

ZTNA hace que las aplicaciones alojadas en red sean completamente invisibles para el mundo exterior, reduciendo drásticamente la superficie de ataque.

ZTNA elimina el robo de credenciales como posible punto de entrada, ya que la autenticación multifactor es parte integrante de la solución.

Y lo mejor es que ZTNA es mucho más fácil de escalar y gestionar que las soluciones VPN de acceso remoto. Consulta lo que dice el Grupo BSI sobre ZTNA en su informe.

Más información

Para saber más sobre ZTNA, mira este breve vídeo:

Además, descárgate nuestro último libro blanco: The Top Six Advantages of ZTNA para empezar o visita Sophos.com/ZTNA para obtener más información.

Sophos ZTNA como servicio

Si aún no lo has hecho, únete a nuestro programa de Early Access a Sophos ZTNA como servicio, que hace que el despliegue de ZTNA sea más fácil que nunca.