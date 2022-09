Multa millonaria a Morgan Stanley por vender dispositivos llenos de información personal de clientes

Morgan Stanley, que se autodenomina en su web como “líder mundial en servicios financieros”, y que afirma en la frase inicial de su página principal que “los clientes son lo primero”, ha sido multado con 35.000.000 USD por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) por vender en línea antiguos dispositivos de hardware, incluyendo miles de unidades de disco, que todavía estaban cargados con información personal identificable (PII) perteneciente a sus clientes.

Today we announced charges against Morgan Stanley Smith Barney LLC stemming from the firm’s extensive failures to protect the personal identifying information of approximately 15 million customers. MSSB has agreed to pay a $35 million penalty to settle the SEC charges.

