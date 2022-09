¿Interesado en ciberseguridad? Únete a nosotros en la Security SOS Week 2022

La Security SOS Week vuelve por demanda popular, del 26 al 29 de septiembre de 2022.

Cuatro de los mejores expertos en seguridad vuelven a compartir su experiencia en una serie de entrevistas diarias de 30 minutos.

Este año, por primera vez, vamos a grabar las entrevistas, lo que permitirá ver a nuestros expertos en acción.

Por supuesto, no tienes que verlas si no puedes: no hay presentaciones en PowerPoint, ni gráficos,, ni de ventas, así que puedes minimizar la ventana si quieres, y simplemente sentarte (o seguir trabajando) y escuchar:

El tema para 2022 es Prevención, Detección y Respuesta, y hablaremos con:

Fraser Howard de Sophos Labs. Fraser es un investigador de malware de renombre mundial al que describimos sin pudor como un “especialista en todo”. Aprende a manejar las complejidades de la prevención de malware actuales.

de Sophos Labs. Fraser es un investigador de malware de renombre mundial al que describimos sin pudor como un “especialista en todo”. Aprende a manejar las complejidades de la prevención de malware actuales. Greg Rosenberg , de Sophos Sales Engineering. Aprende a enfrentarte a los retos de detectar con antelación que algo malo está a punto de ocurrir en tu red, para poder evitarlo de antemano.

, de Sophos Sales Engineering. Aprende a enfrentarte a los retos de detectar con antelación que algo malo está a punto de ocurrir en tu red, para poder evitarlo de antemano. Peter Mackenzie , de Sophos Incident Response. Peter es un extraordinario cazador de amenazas que compartirá una serie de historias fascinantes y aterradoras, pero educativas, sobre los atacantes a los que él mismo ha tenido que enfrentarse.

, de Sophos Incident Response. Peter es un extraordinario cazador de amenazas que compartirá una serie de historias fascinantes y aterradoras, pero educativas, sobre los atacantes a los que él mismo ha tenido que enfrentarse. Craig Jones, de Sophos Security Operations. El último día, Craig explicará cómo puedes combinar la prevención, la detección y la respuesta para crear tu propio equipo de operaciones de seguridad con éxito.

Para inscribirse ahora, simplemente visita https://sophos.com/sosweek

Hay dos franjas horarias: una perfecta para Europa, África y Oriente Medio y una segunda franja que se ajusta a las Américas.