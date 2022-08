GitHub asolado por un “investigador” que creó miles de proyectos maliciosos

Hace poco más de un año, escribimos sobre un “investigador de ciberseguridad” que publicó casi 4000 paquetes maliciosos de Python sin sentido en el popular repositorio PyPI.

Esta persona tenía el curioso apodo de Remind Supply Chain Risks, y los paquetes tenían nombres de proyectos que eran similares a proyectos conocidos, presumiblemente con la esperanza de que algunos de ellos se instalaran por error, gracias a que los usuarios utilizaran términos de búsqueda ligeramente incorrectos o cometieran pequeños errores al escribir las URL de PyPI.

Estos paquetes sin sentido no eran abiertamente maliciosos, pero sí llamaban a un servidor alojado en Japón, presumiblemente para que el autor pudiera recopilar estadísticas sobre este “experimento” y escribirlo mientras se hacía pasar como un “investigador”.

Un mes después, escribimos sobre un estudiante de doctorado (que debería haberlo hecho mejor) y su supervisor (que aparentemente era un profesor asistente de Informática en una universidad de Estados Unidos, y definitivamente, tambiéndebería haberlo hecho mejor) que se esforzaron por introducir numerosos parches aparentemente legítimos pero no estrictamente necesarios en el kernel de Linux.

Llamaron a estos parches hypocrite commits, y la idea era mostrar que dos parches enviados en diferentes momentos podrían, en teoría, combinarse más tarde para introducir un agujero de seguridad, contribuyendo efectivamente cada uno a una especie de “media vulnerabilidad” que no se detectaría como un error por sí misma.

Como puedes imaginar, el equipo del kernel de Linux no se tomó muy bien que se experimentara de esta manera sin permiso, entre otras cosas porque se enfrentaron a la limpieza del desastre:

Por favor, deja de enviar parches que no son válidos. Tu profesor está jugando con el proceso de revisión para conseguir un trabajo de una forma extraña y estrafalaria. No está bien, nos hace perder el tiempo, y tendremos que informar de esto, OTRA VEZ, a tu universidad…

Esta vez, el experto de código abierto Steve Lacy informó de algo similar, pero peor (y mucho más extenso) que cualquiera de los ejemplos mencionados de pseudoinvestigación.

Una búsqueda de código fuente en GitHub que Lacy realizó de buena fe le llevó a un proyecto de aspecto legítimo que resultó no ser en absoluto lo que parecía, ya que era una copia clonada de un paquete no engañoso al que le añadieron unas pocas líneas que convertían el código en un auténtico malware.

Como explicó Lacy, “miles de proyectos falsos infectados [estaban] en GitHub, haciéndose pasar por proyectos reales. Todos ellos fueron creados en las últimas [tres semanas]”.

Como se puede ver, Lacy también señaló que las organizaciones que supuestamente estaban detrás de estos proyectos falsos eran “clones diseñados para tener nombres que parecían legítimos”, de manera que “las cuentas de usuarios legítimos (probablemente) no se vieron comprometidas”, pero donde “el atacante modificó el último commit en [los repositorios clonados] con código infectado”:

