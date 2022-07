Harmony blockchain pierde casi 100 millones de dólares por el hackeo de claves privadas

Otro día, otro ataque Fi-De (finanzas descentralizadas). Esta vez, la compañía de contratos inteligentes online Harmony, que se presenta como una “cadena de bloques abierta y rápida”, le han robado más de 80.000.000 $ en criptomonedas Ether.

Sorprendentemente (o como era de esperar, dependiendo del punto de vista), si visitas la web de Harmony, probablemente no te darás cuenta de la pérdida masiva que acaba de sufrir el negocio. Incluso el blog oficial de la empresa no lo menciona.

El artículo de blog más reciente data de principios de 2022 y se titula Lost Funds Investigation Report. Desafortunadamente, esos fondos perdidos no son estos fondos perdidos.

Aparentemente, a principios de año, esos fondos perdidos ocurrieron cuando cinco personas fueron estafadas por una suma de poco más de 19 millones de tokens ONE de Harmony, que aparentemente valían alrededor de 25 centavos de dólar cada uno.

Harmony hizo una oferta, el 4 de enero de 2022, indicando que:

Deseamos brindarle al sospechoso la oportunidad de comunicarse con Harmony Foundation y devolver todos los fondos. Harmony no emprenderá más acciones legales ni difundirá su identidad siempre que recibamos la plena cooperación. El equipo le ofrecerá una recompensa por revelar cómo se realizó este robo, siempre que se pueda validar.

No estamos seguros de si es legal que una empresa se ofrezca a reescribir la historia para fingir que un hackeo no autorizado y probablemente ilegal fue en realidad una investigación legítima, aunque pareció funcionar en el ataque a Poly Networks por valor de 600 millones de dólares.

El perpetrador en ese caso hizo una ráfaga de curiosos anuncios pseudopolíticos de blockchain TODO EN MAYÚSCULAS, escritos en un mal inglés, para afirmar que el dinero no fue el motivador detrás del crimen.

En última instancia, después de ganarse el favor del cracker al adoptar el apodo de Mr White Hat, Poly Networks (para asombro de muchas personas, incluida la nuestra) recuperó la mayor parte de sus fondos.

Tampoco estamos seguros del grado de protección contra el procesamiento que puede proporcionar cualquier oferta de la víctima de no “presentar cargos”, dado que en muchos países es el Estado el que suele tomar la decisión de investigar, acusar y enjuiciar a los sospechosos de delitos penales.

Sin embargo, el inesperado éxito de Poly Networks al recuperar más de 500 millones de dólares ha animado a otras empresas de criptomonedas a intentar este enfoque de “borrón y cuenta nueva”, presumiblemente con el argumento de que a menudo no hay mucho más que puedan hacer.

Pero no parece funcionar muy a menudo.

Desde luego, no parecía funcionar en el caso de Harmony en enero de 2022, aunque si el autor aún no ha podido cobrar sus ganancias ilícitas, es posible que se arrepienta de no haber aceptado la oferta.

El 15 de enero de 2022, cuando expiró la falsa “oferta de recompensa por errores” de Harmony, los tokens ONE alcanzaron un máximo de 0,35 dólares, pero desde entonces se han hundido por debajo de los 2,5 céntimos cada uno, según CoinGecko.

Eso no ha impedido que Harmony intente el enfoque revisionista histórico basado en la recompensa de errores una vez más, poniéndose en contacto con el hacker de junio de 2022 a través de la blockchain de Ether para decir:

El equipo de Harmony está interesado en comunicarse y negociar.

Por favor, contacta con security@harmony.one para iniciar una conversación.

La comunicación puede ser anónima.

ID: 0xc8f0dbe83ef36ab59c1fd57099d5ed98c65ff71d0cc69d0084ca570ee26141bb

Desde entonces, otros numerosos charlatanes, bromistas y criptocomentaristas se han subido también a la blockchain para decir…

En caso de que te lo estés preguntando, el hacker o los hackers parecen haberse hecho con al menos los siguientes fondos, con los valores en dólares que aparecen a continuación calculados en base a una tasa de ETH1 = 1100 dólares (la tasa en el momento de escribir este artículo [2022-06-27T17:50Z] está en realidad más cerca de 1200 dólares que de 1100):

Hoy mismo, a pesar de que Harmony ofrece una “recompensa” de 1.000.000 de dólares y dice que “abogará por no presentar cargos penales”…

We commit to a $1M bounty for the return of Horizon bridge funds and sharing exploit information.

Contact us at whitehat@harmony.one or ETH address 0xd6ddd996b2d5b7db22306654fd548ba2a58693ac.

Harmony will advocate for no criminal charges when funds are returned.

