Sophos nombrado “Customer’s Choice” por Gartner Peer Insights para Network Firewalls

Los clientes han hablado y han nombrando a Sophos como “Customer’s Choice” por Gartner Peer Insights para Network Firewalls.

A través de 359 opiniones verificadas de clientes, los clientes recomiendan abrumadoramente a Sophos, con una calificación media de 4,7/5 al 28 de febrero de 2022. En general, Sophos es el mejor valorado entre todos los proveedores nombrados con al menos 150 reseñas.

HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL INFORME

Además, Sophos es el único proveedor de network firewalls elegido por los clientes del sector público, del gobierno y de la educación, y también ha sido elegido por los clientes de la mediana empresa, la fabricación, los servicios, Asia/Pacífico y EMEA.

Basándonos únicamente en los comentarios de clientes independientes que han sido evaluados rigurosamente por Gartner, creemos que esta nominación es un testimonio de la protección sin igual, la visibilidad superior, la gestión más sencilla y el valor excelente que Sophos Firewall ofrece cada día a clientes de todo el mundo.

Doble reconocimiento único

Sophos es el único proveedor que ha sido elegido por los clientes tanto en la edición 2021 de Voice of the Customer: Plataformas de protección de endpoints y Voice of the Customer 2022: Network Firewalls.

A través de nuestro Ecosistema de Ciberseguridad Adaptativa, los clientes se benefician de algunas de las soluciones de seguridad para endpoints, carga de trabajo, red, nube y correo electrónico más potentes. Y todo se gestiona a través de una plataforma unificada basada en la nube y respaldada por la inteligencia colectiva de amenazas de nuestras operaciones de seguridad, Sophos Labs y los expertos en IA de Sophos.

Escucha a más de 500 clientes de Sophos Firewall

Gartner Peer Insights comparte la voz independiente de clientes empresariales verificados. Los comentarios recientes incluyen:

Estos son sólo algunos de los más de 500 comentarios de clientes de network firewalls de Sophos disponibles en el sitio Gartner Peer Insights. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a nuestros clientes que han compartido sus comentarios, apreciamos sinceramente su tiempo y su confianza.

Sophos Firewall optimiza la protección de tu red

Sophos Firewall ofrece una protección y un rendimiento potentes incluso para los entornos de red más exigentes, con ventajas que no se pueden obtener con ningún otro firewall:

Descubre riesgos ocultos: Sophos Firewall expone los riesgos ocultos mucho mejor que otras soluciones a través de un panel de control visual, informes enriquecidos en la caja y en la nube, y perspectivas de riesgo únicas.

Bloquea las amenazas desconocidas: Sophos Firewall hace que el bloqueo de amenazas desconocidas sea más rápido, fácil y eficaz que otros firewalls con una inspección TLS avanzada de alto rendimiento y un conjunto completo de funciones de protección avanzada muy fáciles de configurar y gestionar.

Responde automáticamente a los incidentes: Sophos Firewall con seguridad sincronizada responde automáticamente a los incidentes en la red gracias a Sophos Security Heartbeat, que comparte inteligencia en tiempo real entre tu protección de Sophos Endpoint y tu Sophos Firewall.

Ponte en contacto con tu representante de Sophos para saber cómo Sophos Firewall puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de seguridad en la red.

Sophos Firewall es aún mejor con SFOS v19

Sophos Firewall sigue mejorando con nuestra última versión, que ofrece Xstream SD-WAN, VPN de alto rendimiento y nuevas y potentes funciones de búsqueda para ayudar a optimizar aún más la protección y el rendimiento de tu red. Si ya utilizas Sophos Firewall, asegúrate de consultar la información sobre la última versión y actualízate hoy mismo.

HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL INFORME

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias con los proveedores enumerados en la plataforma, no debe interpretarse como declaraciones de hechos, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Gartner Peer Insights Customer Choice constituye las opiniones subjetivas de las revisiones, calificaciones y datos individuales de los usuarios finales aplicados contra una metodología documentada; no representan los puntos de vista ni constituyen un respaldo de Gartner o sus afiliados.

El distintivo Gartner Peer Insights Customer Choice es una marca comercial y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas, y se utiliza aquí con permiso. Reservados todos los derechos. La “Customers’ Choice” de Gartner Peer Insights constituye las opiniones subjetivas de las opiniones, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados en función de una metodología documentada; no representan los puntos de vista ni constituyen un respaldo de Gartner o sus afiliados.