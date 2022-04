Reconstrucción de scripts PowerShell a partir de múltiples registros de eventos de Windows

Los adversarios siguen abusando de PowerShell para ejecutar comandos y scripts maliciosos. Es fácil entender su popularidad entre los atacantes: no sólo está presente en todas las versiones de Windows por defecto (y es crucial para tantas aplicaciones de Windows que pocos optan por desactivarlo), sino que este potente entorno interactivo de CLI y scripts puede ejecutar código en memoria sin que el malware llegue a tocar el disco. Esto supone un problema tanto para los defensores como para los investigadores.

En un artículo anterior, explicamos varios artefactos forenses dejados por PowerShell. Con el lanzamiento de PowerShell 5.0 en 2015, se activó por defecto el registro de bloques de scripts. Esta función registra comandos y scripts completos en los registros de eventos a medida que se ejecutan. Si un script es muy grande, PowerShell lo divide en múltiples partes antes de registrarlas bajo el ID de evento 4104, que será el foco de este artículo.

La comunidad de código abierto tiene una variedad de herramientas efectivas para usar cuando se analizan o buscan automáticamente eventos sospechosos. En un artículo reciente, hemos analizado paso a paso la decodificación de la actividad maliciosa de PowerShell en un incidente específico, utilizando dichas herramientas. Sin embargo, la capacidad de extraer o reconstruir (parcial o totalmente) un script de PowerShell muy grande a partir de múltiples registros de eventos aún no se encuentra en la mayoría de las herramientas disponibles.

Cuando se ejecuta un script de PowerShell de gran tamaño, da lugar a una serie de artefactos fragmentados depositados en múltiples registros. El filtrado del ID de evento 4104 devuelve una lista de esos artefactos. El contenido de uno de estos artefactos, incluido en el registro de eventos C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-PowerShell%4Operational.evtx, se muestra en la parte inferior de la pantalla del Visor de Eventos en la Figura 1.

El ScriptBlock ID para este fragmento, 51baf005-40a5-4878-ab90-5ecc51cab9af, aparece a la derecha en la Figura 2.

Para crear un único objeto PowerShell que contenga todos los artefactos encontrados con este proceso, abre PowerShell ISE, sustituye la ubicación del EVTX fuera de línea (en nuestro ejemplo, Operational.evtx) y el ScriptBlock ID (en nuestro ejemplo, 51baf005-40a5-4878-ab90-5ecc51cab9af), y ejecuta lo siguiente para crear un único objeto PowerShell como se muestra en el ejemplo siguiente.

#Filtering out all the Event Records associated with the ScriptBlockID into a single PS Object $StoreArrayHere = Get-WinEvent -FilterHashtable @{ Path=" C:\SampleEVTX\Microsoft-Windows-PowerShell%4Operational.evtx "; ProviderName=“Microsoft-Windows-PowerShell”; Id = 4104 } | Where-Object { $_.Message -like '* 51baf005-40a5-4878-ab90-5ecc51cab9af *' }

#Sorting the objects in the sequence to maintain the order of script. $SortIt = $StoreArrayHere | sort { $_.Properties[0].Value }