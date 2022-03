Día Internacional de la Mujer 2022: Homenajeamos a las mujeres de Sophos en la tecnología

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer 2022, el 8 de marzo, Sophos homenajea a todas las mujeres con talento de todo el mundo. El tema de este año es “Break the Bias”, que nos anima a denunciar los prejuicios, la discriminación y los estereotipos de género cuando los vemos. Ya sea de forma deliberada o inconsciente, los prejuicios dificultan el avance de las mujeres y seguimos centrándonos en cómo crear un lugar de trabajo diverso, equitativo e inclusivo, en el que se valoren y celebren las diferencias.

En Sophos, creemos que la diversidad, combinada con la excelencia, construye una empresa mejor. La diversidad refuerza nuestros equipos y resultados, y seguimos esforzándonos por mejorar nuestra diversidad de identidad de género en Sophos.

Entre las organizaciones benéficas a las que Sophos realiza donaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer se encuentran

Hablamos con 19 de nuestras profesionales en ciberseguridad sobre su trayectoria en el sector, sus mayores logros y retos, y qué consejo darían a otras mujeres interesadas en iniciar una carrera en la tecnología. Os mostramos a continuación algunos de sus comentarios.

Nombre: Jasmine Catalan

Cargo: Jefe de Equipo, Entrega, Aplicaciones de TI

Ubicación: Makati City, Filipinas

P: ¿Qué consejo darías a otras mujeres que quieren hacer carrera en tecnología?

R: Que no se sientan intimidadas. Algunas mujeres pueden sentirse reacias a entrar en carreras tecnológicas porque temen no tener suficientes habilidades y conocimientos técnicos. Sin embargo, tener curiosidad es la principal razón para tener éxito en las TI. La curiosidad te inspirará para identificar los problemas y desenterrar las causas de raíz.

Nombre: Ujjwala Murthy

Cargo: Directora de Gestión de Proyectos Técnicos, NSG

Ubicación: Bangalore, India

P: ¿Hay algún curso o recurso educativo que aconsejarías a otras mujeres para seguir una carrera en tecnología?

R: Hay muchos tipos programas que incluyen títulos, certificaciones, libros y cursos online para todas las tecnologías. Hay tanto contenido disponible que el reto es elegir los adecuados. Hay que elegir los que están reconocidos y que otorgan un título o una certificación.

Nombre: Donette Jordan

Cargo: Gestor de cuentas del canal MSP/CSP

Ubicación: Dallas, Estados Unidos

P: ¿Qué Te gustaría que cambiara en nuestro sector para desarrollar y apoyar a las mujeres en sus carreras tecnológicas?

R: Para desarrollar y apoyar a más mujeres en las carreras tecnológicas, creo que necesitamos que se destaque y aplauda a más mujeres, no sólo en el Día Internacional de la Mujer. Como mujeres, tenemos el poder de cambiar la narrativa de que ésta es una industria para hombres, haciéndonos oír más, aumentando nuestra visibilidad y orientando a las niñas y a las jóvenes hacia este campo profesional.

Nombre: Elizabeth Sworder

Cargo: Jefe de Equipo, Desarrollo de Software

Ubicación: Abingdon, Reino Unido

P: ¿Te enfrentaste a alguna barrera o desafío en tu camino hacia la tecnología?

R: Mi mayor barrera fue no saber que una carrera tecnológica era una opción. En el colegio, las clases de informática consistían en hacer diapositivas de PowerPoint con animaciones chulas, desde luego nada que ver con la codificación. Tuve la suerte de que mi carrera de matemáticas incluyera un proyecto de informática en el primer año, aunque tardé un par de años más en verlo como una posible opción profesional.

Nombre: Sarvani Surenene

Cargo: Gestor técnico de cuentas, soporte técnico

Lugar: Ottawa, Canadá

P: ¿Cómo te ha ayudado y apoyado Sophos a desarrollar tu carrera técnica?

R: Ya era técnico de redes. Desde el principio de mi carrera, Sophos me ayudó a explorar y aprender la seguridad de las redes, lo que creo que es un valor añadido a mi carrera profesional. Sophos invierte mucho en el desarrollo de un empleado, manteniéndonos constantemente formados y proporcionando los recursos necesarios para garantizar que seamos capaces de rendir al máximo técnicamente.

Nombre: Daniela Stolz

Cargo: Directora de Marketing

Lugar: Wiesbaden, Alemania

P: ¿Te enfrentaste a algún obstáculo o reto en tu camino hacia la tecnología?

R: Estudié administración de empresas y tenía experiencia laboral en el sector minorista y bancario. No tenía conocimientos de informática antes de empezar mi carrera en este sector. Cuando empecé mi primer trabajo en el sector de las tecnologías de la información como jefa de marketing online, ya me planteé si sería capaz de desenvolverme en el sector de las tecnologías de la información. Simplemente me lancé a ello y hoy estoy muy contenta.

Nombre: Julie Davila

Cargo: Directora Senior de Seguridad de Aplicaciones, Ciberseguridad

Ubicación: Burlington, Estados Unidos

P: ¿Qué es lo que más te gusta de tener una carrera en tecnología?

R: Me siento muy segura. Si me despiden, decido que no me gusta la empresa en la que trabajo o simplemente me apetece trabajar en otro sitio, es muy fácil encontrar trabajo en cualquier región geográfica (o a distancia). Es una posición poderosa y me da una sensación de estabilidad que no existe en muchas otros sectores.

Nombre: Himani Bhayana

Cargo: Analista sénior de operaciones de ventas

Ubicación: Nueva Delhi, India

P: ¿Qué consejo daría a otras mujeres que quieran hacer carrera en el sector tecnológico?

R: Que no se sientan intimidadas, que hablen con la gente, que se formen, que sigan a la gente buena, que encuentren un buen mentor y que no dejen que el miedo les impida probar algo nuevo en la tecnología. Los grandes cambios en la vida pueden dar miedo, pero el miedo no significa que vayas en la dirección equivocada.

Nombre: Alana Montanez

Cargo: Directora de aplicaciones informáticas

Ubicación: Abingdon, Reino Unido

P: ¿Hay algún curso o recurso educativo que aconsejarías a otras mujeres para seguir una carrera en tecnología?

R: Les sugeriría que se relacionaran con sus colegas (por ejemplo, reuniones profesionales) o que se hicieran miembros de una organización profesional relacionada con su campo (por ejemplo, PMO, IIBA, WIT, AITP). Además, LinkedIn Learning tiene algunos cursos excelentes que me han ayudado a preparar y aprobar las certificaciones.

Nombre: Chand Teckchandani

Cargo: Ingeniero de software senior

Ubicación: Burlington, Estados Unidos

P: ¿Qué te gustaría que cambiara en nuestro sector para desarrollar y apoyar a las mujeres en sus carreras tecnológicas?

R: No creo que en el mundo actual las mujeres necesiten ningún apoyo para hacer carrera en la tecnología. Creo que el mundo se ha convertido en una plataforma abierta con igualdad de oportunidades. Ahora son las mujeres las que tienen que elegir y mostrar al mundo lo que pueden hacer. Sin embargo, un cambio que me encantaría ver es que hubiera más mujeres en puestos de liderazgo. He visto a muchas mujeres en carreras tecnológicas, pero muy pocas llegan a la cima. Me encantaría conocer su trayectoria, qué les impide crecer y a qué obstáculos se enfrentan.

Nombre: Miriam Tailliar

Cargo: Gerente Sénior, Adquisición de Talentos

Ubicación: Wiesbaden, Alemania

P: ¿Cómo te ha ayudado y apoyado Sophos a desarrollar tu tecnología profesional?

R: Empecé como colaboradora individual y Sophos me ha dado la confianza y el espacio para hacer crecer mis habilidades. También me permitieron cometer errores, y esto es esencial para desarrollar tus habilidades. Sophos me proporcionó la confianza necesaria y me ayudó a crecer hasta convertirme en una alta directiva.

Nombre: Dancy Xia

Puesto: Desarrollador de software sénior

Ubicación: Vancouver, Canadá

P: ¿Te has encontrado con algún obstáculo o reto en tu camino hacia la tecnología?

R: El mayor reto es la conciliación de la vida laboral y familiar. Como esposa y madre, una mujer desempeña un papel vital en la vida familiar, ofreciendo a los niños cuidados mentales y físicos, y los niños siempre quieren que su madre pase más tiempo con ellos. Seguir una carrera en el sector de las TI significa que hay que aprender siempre y seguir el ritmo de la creciente tecnología. Esto también requiere tiempo. Saber hacer las cosas con eficacia y priorizarlas es un arte.

Nombre: Kayla Petrocco

Cargo: Director de cuentas de canal, ventas

Ubicación: Sydney, Australia

P: ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera en el sector tecnológico?

R: Que cada día es diferente; se me presentan nuevas tareas, retos y constantemente construyo relaciones. El rápido ritmo de mi trabajo me mantiene alerta y, al final del día, siempre he conseguido algo, ya sea recibir una orden de compra, ayudar a un cliente a dar un paso más hacia la mejora de su seguridad o ayudar a mis compañeros. También es emocionante cuando eventos como WannaCry aparecen en los titulares de las noticias y sé que he podido ayudar a las empresas a asegurarse de que están protegidas contra amenazas como esa.

Nombre: Avni Wala

Cargo: Ingeniero de software principal

Ubicación: Bangalore, India

P: ¿Qué consejo darías a otras mujeres que quieran hacer carrera en el sector tecnológico?

R: En el sector tecnológico, es muy fácil perderse en las actividades cotidianas y olvidar lo que te apasiona. Así que les aconsejo que sólo trabajen en cosas que les apasionen. Ni tú ni tu empleador se beneficiarán si pasas más de 8 horas al día en algo que no te gusta.

Nombre: Susan Sung

Cargo: Vicepresidente de Análisis y Planificación Financiera

Ubicación: Burlington, Estados Unidos

P: ¿Te enfrentaste a alguna barrera o desafío en tu viaje a la tecnología?

R: Cuando me incorporé no había tanta información sobre tecnología y modelos de negocio SaaS. Las empresas aún estaban tratando de entenderlo. Recuerdo que me acordé mi experiencia con Amex y pensé que ya había hecho una previsión de usuarios con los miembros de la tarjeta Amex y que en realidad era el mismo concepto pero con una propuesta de valor diferente. Me alegra ver que ha habido creación de contenidos y herramientas y proliferación de esa información y que está a sólo una búsqueda en Google.

Nombre: Laura Monolo

Cargo: Especialista en nóminas de EMEA

Ubicación: Milán, Italia

P: ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera en el sector tecnológico?

R: El sector tecnológico se centra en abrir nuevos caminos. Los profesionales del sector tecnológico están inmersos en una cultura de crecimiento y avance. El entorno de trabajo de la tecnología permite que tomen forma y se desarrollen conceptos nuevos e inventivos.

Nombre: Shiva Farahani

Puesto: Ingeniero sénior de control de calidad

Ubicación: Vancouver, Canadá

P: ¿Qué consejo le darías a otras mujeres que quieren hacer carrera en la tecnología?

R: Comprender y explorar el sector: hay más de un papel en la tecnología y muchos caminos diferentes que puedes seguir. Construye y amplía tus conocimientos técnicos; esto será tu base. Llena las lagunas con cursos, talleres y eventos tecnológicos. Cuantos más conocimientos técnicos tengas, más confianza tendrás en tu carrera. Mantén una mentalidad positiva y cree en ti misma y en tus habilidades. Nunca asumas que te tratarán de forma diferente a los demás en el sector; estar al límite reducirá tu confianza. No tengas miedo de enfrentarte a retos o fracasos. Afronta los retos porque puedes hacerlo. Eres capaz y puedes aprender de los fracasos: no dejes que te derroten. Son tu oportunidad de aprendizaje.

Nombre: Bernadett Stomp

Cargo: Ingeniero senior de control de calidad

Ubicación: Budapest, Hungría

P: ¿Qué le gustaría que cambiara en nuestro sector para desarrollar y apoyar a las mujeres en sus carreras tecnológicas?

R: Sugeriría que se apoyara más el trabajo a tiempo parcial y que no se hiciera ninguna diferencia entre hombres y mujeres. A veces todavía se oye: “El código es bueno, aunque seas una chica”.

Nombre: Puja Mahendru

Cargo: Directora de Comunicaciones de Marketing

Lugar: Ahmedabad, India

P: ¿Qué consejo daría a otras mujeres que quieran hacer carrera en el sector tecnológico?

R: La tecnología es un campo gratificante en todos los sentidos. Tiene numerosos subnodos y todos ellos trabajan para encontrar soluciones a aspectos prácticos de la vida humana. Mi primer y más importante consejo a las mujeres en la tecnología es que nunca se sientan intimidadas y que nunca “duden”. Algunas mujeres creen que no tienen suficiente conocimiento del campo para emprender un nuevo trabajo. Pero lo que importa más que sus conocimientos es su confianza para dar un paso adelante y aprender nuevas habilidades. Mejora tus conocimientos. Ponte bajo el ala de alguien que conozcas y que tenga grandes conocimientos y esté dispuesto a transmitirlos. Trabaja duro para demostrar tu valía. Construye un sistema de apoyo. Es ciertamente difícil encontrar un mentor que pueda ayudarte a crecer en todas las áreas. Mira más allá, piensa más ampliamente: puede que encuentres un mentor en un colega o un amigo. Y, por último, aboga por ti mismo. No te conformes con menos. Tienes alguna habilidad excepcional de la que otros carecen. Esfuérzate, encuentra tus puntos fuertes y sobresale.