Haya Real Estate protege la gestión de activos inmobiliarios frente al ransomware con las soluciones de última generación de Sophos

Sophos, líder global en ciberseguridad de última generación, ha sido elegido por Haya Real Estate, empresa de referencia en el mercado español de gestión del crédito y activos inmobiliarios, para la protección de su infraestructura de TI contra el ransomware, securizar las conexiones de los usuarios y proteger la información sensible de la compañía con las soluciones de última generación en la protección de endpoints de Sophos. Con la colaboración de Aiuken, compañía internacional de seguridad informática, Haya Real Estate ha desplegado la solución Intercept X Advanced with EDR para la protección de los endpoints, así como la solución empresarial de Sophos Mobile Security para proteger la movilidad y conexiones de sus trabajadores.

Protección frente al ransomware de última generación

Con una plantilla de más de 1.000 trabajadores dispersados geográficamente y con miles de entidades y profesionales colaborando, Haya Real Estate se enfrentaba a riesgos de seguridad para la protección de sus usuarios, cargas de trabajo en la nube y la necesidad de securizar el manejo de datos e información sensible. La compañía no contaba con una solución de última generación que incluyera protección frente al ransomware, además de sufrir problemas de saturación y molestias para los empleados con su anterior solución antivirus, lo que les impulsó a mejorar la eficiencia de los equipos de trabajo gracias a la tecnología, “nuestro objetivo era mejorar la eficiencia sin olvidar la seguridad, buscábamos una solución de última generación que nos ofreciera seguridad, pero también usabilidad” comenta Antonio Sáenz Segovia, Director de Servicios operacionales de IT en Haya.

La protección contra las amenazas y los ataques de ransomware cada vez más dañinos y sofisticados a los que se enfrentan las empresas vino de la mano de Sophos y su solución Intercept X Advanced with EDR, que cuenta con un servicio de detección y respuesta para endpoints (EDR) ahora ampliado con la versión XDR, con mayor visibilidad gracias a la interconexión entre productos. Sus capacidades antiransomware, de recuperación de archivos y análisis de comportamientos sospechosos, combinados con la tecnología Deep Learning, permiten al departamento de TI de Haya buscar posibles amenazas en su red, analizar el estado de los endpoints y mantener la higiene general de la seguridad, reduciendo el número de elementos a investigar y ahorrando tiempo.

“En Haya no contábamos con un antivirus de última generación y no terminaba de funcionar bien. Elegimos Sophos por ser uno de los líderes del mercado y, tras pasar las exhaustivas pruebas internas, decidimos que era el que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. Con Intercept X Advanced nos encontramos con que no adquirimos una antivirus convencional sino un endpoint protection, con lo cual nos aportó el bloqueo de dispositivos físicos, USBs y control de navegación, cosa que no nos proporcionaba el sistema anterior”, explica el responsable de TI de Haya.

Aumento de la visibilidad, control y confianza en la seguridad de la red gracias a Sophos

Para el responsable de IT de Haya, las capacidades de protección frente a ciberataques de Intercept X Advanced with EDR de Sophos han sido claves en la mejora de la seguridad de Haya. Funcionalidades como la prevención de exploits para bloquear las técnicas de distribución de malware, o la mitigación de adversarios activos que detecta el tráfico malicioso y protege el robo de credenciales, ha permitido a Haya Real Estate mantenerse protegida y burlar varios intentos de ataques por parte de los ciberdelincuentes.

“Lo que implica que una solución de seguridad funcione es que cuando funciona no te das cuenta. Hemos detectado muchas amenazas y muchos ataques y no hemos sufrido ningún daño. Es decir, que hemos recibido intentos de ataque, pero los hemos mitigado todos, incluso cuando algún proveedor con el que estábamos trabajado ha sufrido un ataque, no nos hemos visto afectados. Sabemos que Sophos ha detenido muchos ataques y estamos contentos”

Además, la sencillez en el despliegue y la comodidad de uso y robustez de la consola cloud de gestión unificada, Sophos Central, ha aportado mayor visibilidad al departamento de TI de Haya. Que han reducido notablemente el número de incidencias por parte de los usuarios, y han podido reducir costes de mantenimiento y trabajo del equipo técnico en el rendimiento de los equipos y el funcionamiento de la infraestructura de TI.

Haya Real Estate cuenta con un servicio 360º que abarca la gestión global de los activos inmobiliarios, desde que se origina la deuda hasta la comercialización de los inmuebles. Surgida en 2013 a raíz de la necesidad en el mercado de la gestión de activos inmobiliarios, Haya Real Estate cuenta con 20 sedes repartidas por toda España, un volumen de negocio que alcanza la comercialización de más de 15.000 inmuebles al año y entre sus clientes destacan grandes entidades financieras como Caixabank, Sareb, Cajamar, Liberbank, ING, BBVA e inversores privados