Qué puedes hacer ahora mismo para evitar ser ciberestafado durante este Black Friday

Estamos a las puertas del Black Friday, el famoso viernes negro de origen estadounidense que se ha extendido al resto del mundo y se ha convertido en la semana o incluso el mes de los grandes descuentos, tanto físicos como online. Estas fechas suponen uno de los mejores momentos del año en ventas para la mayoría de los comercios, pero también es sinónimo de frenesí, volumen, marketing y la sensación de que puedes perderte algo, es decir, un auténtico paraíso para los cibercriminales y las estafas online.

La ciberseguridad es ya un asunto de primer plano y muchos usuarios han reforzado sus hábitos de ciberseguridad en los últimos años. Según una encuesta realizada por Sophos, líder global en ciberseguridad de última generación, 3 de cada 4 españoles utilizan contraseñas robustas y diferentes como medida de seguridad, el 48% aplica las actualizaciones de seguridad regularmente y 2 de cada 3 realiza copias de seguridad para proteger su información. A pesar de estas medidas de protección, un 70% de la población española se siente bastante o muy vulnerable frente a los ciberataques.

Durante el Black Friday, las prisas, las ofertas por tiempo limitado o el frenesí provocan que algunos compradores corran riesgos adicionales en cuanto a su ciberseguridad en estas fechas. El bombardeo de ofertas puede provocar que un usuario visite una web donde nunca ha comprado antes, o ponga su número de tarjeta de crédito en una página web que parece legítima pero no lo es. Los ciberdelincuentes lo saben y aprovechan fechas señaladas como esta para lanzar campañas de spam, phishing y ciberestafas de forma masiva. Da igual si el objetivo de los atacantes es vender productos falsos, acceder a la red de la víctima para desplegar un ransomware y exigir una recompensa o obtener datos bancarios, el phishing es una herramienta extremadamente rentable para los atacantes que sigue funcionando.

“Los ciberdelincuentes van a intentar convencer a los consumidores de que vayan a una web que no es la real, convenciéndoles lo suficiente como para que acaben poniendo una contraseña en una web X que en realidad pertenece al sitio Y. El consumidor recibirá algún tipo de error falso y en ese momento los cibercriminales ya estarán en posesión de una contraseña que les permitirá vulnerar el inicio de sesión. Y lo mismo puede ocurrir con las encuestas. Los compradores pueden pensar: ¿Qué problema puede haber en rellenar esta encuesta que me ofrece la posibilidad de ganar un premio o un descuento? El problema puede ser que la persona que recoge esos datos puede hacerlo específicamente para usarlos contra ese usuario en un ciberataque futuro. Así que, el mejor consejo es el más básico: en caso de dudas, no lo pongas” explica Paul Ducklin, investigador principal de Sophos.

Desde Sophos ofrecen 5 consejos para esquivar las ciberamenazas durante el Black Friday, por Paul Ducklin, investigador principal de la compañía: