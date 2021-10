Tener conciencia sobre ciberseguridad es algo que va más allá de dedicar tiempo y dinero extra en la defensa contra la ciberdelincuencia, es una gran oportunidad y una ocasión única para pensar en cómo estamos gestionando la nuestra. Octubre es el mes de la Concienciación sobre Ciberseguridad en todo el mundo y en Sophos hemos preparado un calendario de webinars acorde.

Para. Piensa. Conecta. #BeCyberSmart



THREAT HUNTING ACADEMY TEMPORADA 2

Todos los miércoles desde el 13 de octubre al 3 de noviembre

Y qué mejor forma de celebrar el mes de la Concienciación sobre Ciberseguridad que con nuestra segunda temporada de Threat Hunting Academy. Después de la primera serie, con más de 1200 registrados y cerca de 800 asistentes que aprendieron a ser auténticos cazadores de amenazas, en octubre vuelve la segunda temporada con 4 sesiones nuevas y completamente prácticas. Conozca más y regístrese ya aquí.

XDR, más allá del Threat Hunting

Según Gartner*, “las principales propuestas de valor de un producto XDR son mejorar la productividad de las operaciones de seguridad y mejorar las capacidades de detección y respuesta incluyendo más componentes de seguridad en un todo unificado que ofrezca múltiples flujos de telemetría, presentando opciones para múltiples formas de detección y posibilitando al mismo tiempo múltiples métodos de respuesta”

En este webinar mostramos como Sophos XDR unido a nuestra protección next-gen Endpoint, nos hace imbatibles en protección, en gestión diaria de los equipos y en investigación de amenazas y por qué no le interesa separarlos.(*) Gartner, “Innovation Insight for Extended Detection and Response”. (2020)

Viernes, 8 de octubre | 10:30 [CEST]

Regístrate aquí

¿Qué hago si me roban el laptop protegido con Sophos?

Está a la orden del día, nos pueden robar un equipo, puede desaparecer por descuido o puede que el usuario asignado no lo devuelva cuando se le requiere. ¿Qué hacemos? Si el equipo tiene Sophos EDR está de suerte. En este webinar mostramos cómo crear 6 bloqueos diferentes para evitar el uso de un dispositivo y el robo de información que contiene.

Viernes, 22 de octubre | 10:30 [CEST]

Regístrate aquí

Sophos Firewall. La solución definitiva

Consiga un firewall que se adapte a su red, para que no tenga que adaptar su red al firewall.

Sophos Firewall, con controles de nivel empresarial para optimizar seguridad, privacidad y rendimiento, incluyen un nuevo widget en el Centro de Control que proporciona una visibilidad sin precedentes del tráfico cifrado SSL para un rápido troubleshooting en caso de problemas de compatibilidad, permitiendo mantener la mejor experiencia de usuario.

Viernes, 29 de octubre | 10:30 [CEST]

Regístrate aquí