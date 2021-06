¿Se puede hacer explotar un altavoz de PC usando solo un controlador de kernel de Linux?

No solemos publicar peticiones de programación, especialmente cuando el código que buscamos es peligroso y destructivo.

Pero esta vez estamos preparados para hacer una excepción dado que este tema se encuentra en su decimoquinto año consecutivo.

Nos llamó la atención sobre el problema un tuit del conocido investigador de ciberseguridad de Google, Tavis Ormandy, quien tuiteó:

OK, here's a mystery for you. For over a decade, every July someone has posted this exact question to LKML. My theory is it's being sent by a ghost trapped in a PC speaker looking for help to pass on… 👻 pic.twitter.com/DCvixH5vCq

— Tavis Ormandy (@taviso) July 9, 2020