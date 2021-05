“¡Esos no son mis hijos!” Dueños de cámaras Eufy informan sobre confusión en videos

Los usuarios de las cámaras de vídeo de Eufy están informando de que los flujos de vídeo parecen haberse mezclado.

Al parecer, no se trata tanto de que alguien pueda entrar a hurtadillas como el usuario X y husmear en el vídeo de X de forma remota, sino que a veces, cuando el usuario X se conecta, acaba viendo la cuenta de Y.

Por lo que hemos visto, el usuario X no puede forzar esta confusión, y si lo hace, entonces X no puede predecir quién va a ser Y.

En otras palabras, el fallo, si es que lo hubo, no parece que se haya aprovechado de forma fiable, para ningún tipo de ataque dirigido.

De hecho, un usuario de Australia observó que él y su esposa, supuestamente conectados a la misma cuenta con sus propias direcciones de correo electrónico, acabaron siendo redirigidos a dos cuentas completamente diferentes y cada uno tuvo acceso a fuentes no relacionadas e incorrectas.

No es la primera vez que oímos hablar de un SNAFU como éste, en el que los cables virtuales se cruzaron dentro del propio backend de una empresa de videovigilancia, provocando que los clientes no sólo perdieran el rastro de sus propias cámaras de vídeo, sino que también tuvieran acceso a las de otros.

En un caso, hace tres años, un usuario de un servicio de vídeo en la nube ofrecido por una empresa británica llamada Swann recibió una notificación de vídeo que mostraba imágenes de vigilancia de la cocina, pero no de la cocina de la casa del usuario.

De forma divertida, si es que esa es la palabra correcta, la víctima de este incidente resultó ser un empleado de la BBC, que estaba disfrutando del fin de semana, y al que le regalaron una historia ideal para escribir la semana siguiente.

En ese incidente, el proveedor de cámaras culpó a un error humano, ya que dos cámaras se configuraron accidentalmente con un “identificador único”, dejando al sistema incapaz de decidir qué cámara pertenecía a cada cuenta.

Aunque el proveedor descartó que se tratara de un “caso aislado”, la BBC localizó un caso aún más divertido (aunque no menos preocupante) del mismo problema en el que un usuario recibió un vídeo de vigilancia de una propiedad que parecía un pub.

Tras varios días de búsqueda, el usuario consiguió identificar el pub en Internet y descubrir que, por casualidad, estaba a sólo 8 kilómetros de distancia.

Así que fue allí y se fotografió en la cervecería, a través de la webcam del propietario del pub, pero utilizando su propia cuenta online:

Great to meet the manager @newtownlinford and share our concerns that @swannsecurity remote access CCTV system is giving us images from his cameras in place of our own. Bizarre to be able to take a selfie using someone else's CCTV camera pic.twitter.com/fTgmAVoPle

— The Obscure Brewer (@Battwave) June 3, 2018