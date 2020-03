¿Realmente ha hackeado Houseparty tu teléfono y ha robado tus datos bancarios?

Seguro que has oído hablar Houseparty, la app de videollamadas del momento, en estos días en los que todos estamos haciendo un mayor uso de este tipo de herramientas, que nos permiten vernos las caras con familiares y amigos.

Esta app nació en 2015 y fue comprada por Epic Games, famosa por Unreal y Fortnite, a mediados de 2019.

El nombre te da una buena idea de lo que hace: en pocas palabras, te conectas, pasas el rato y otros miembros (¿jugadores?) pueden unirse a ti en tu “habitación” y participar en un chat cara a cara.

Si no la has usado, piensa que es una videollamada multiusuario en la que amigos y familiares (o, de hecho, cualquiera, si quieres) pueden entrar y decir “Hola”.

Como sus propios desrrallodares dijeron a principios del año pasado:

Somos la red social cara a cara que reúne a amigos para pasar un buen el rato con videos en directo. Ahora, con el juego Heads Up! disponible en la aplicación, estamos introduciendo una nueva forma en la que los usuarios pasan el tiempo juntos.

[…]

Houseparty sólo funciona cuando las personas están al mismo tiempo online. La experiencia de Houseparty aporta empatía a la comunicación online al requerir conversaciones en tiempo real y facilitar las “visitas” casuales de los amigos.

Imagina un servicio de videollamadas, como Zoom o Skype, pero sin llamadas y conferencias y reuniones. Es como llegar al pub para ver quién está allí, en lugar de reservar una mesa en un restaurante y reunirte con un grupo en concreto a una hora y lugar específico.

Y, como Houseparty señaló en el mismo artículo, dado que el invierno norteamericano estaba en pleno apogeo en ese momento:

Ya sea que esté nevado, lejos de casa, o simplemente demasiado cómodo para dejar la cama, esta es otra manera de reunirte con tus amigos más cercanos cuando no podéis estar juntos.

Cambia “nieve” por “confinamiento por coronavirus” y podrás entender por qué la aplicación se ha hecho muy popular en las últimas semanas, ya que la gente trata de mantener una vida social cuando no se les permite salir para reunirse con sus amigos o conocer a otras personas.

Bueno, el equipo de Houseparty se han convertido de repente en “los malos”, con comentarios en otras redes sociales advirtiendo que dejes de usar la aplicación de inmediato:

¿Hay algo de verdad en esto?

Para ser honestos, no podemos decir que la aplicación Houseparty está libre de fallos, porque no la hemos analizado en profundidad, e incluso si lo hubiéramos hecho, averiguar que una aplicación está totalmente libre de vulnerabilidades es un ejercicio casi imposible.

Pero, lo que se afirma en el post anterior, no es que haya un error que se esté explotando en la aplicación. Para nosotros el post parece implicar muy claramente que Houseparty es una aplicación maliciosa que está irrumpiendo activamente en cada parte de tu vida digital y saqueándola impunemente.

Y aunque suene improbable, y a pesar de que Houseparty ha declarado:

All Houseparty accounts are safe – the service is secure, has never been compromised, and doesn’t collect passwords for other sites.

— Houseparty (@houseparty) March 30, 2020