Sophos presenta Intercept X para móvil con soluciones de seguridad para el sistema operativo de Chrome, Android e iOS

Sophos presenta Sophos Intercept X para móvil con nuevas funciones de seguridad para dispositivos con sistema operativo Chrome y una mejor defensa frente a amenazas móviles para los dispositivos Android e iOS.

Sophos también ha publicado recientemente la investigación, Fleeceware Apps Persist on the Play Store, que detalla los últimos descubrimientos sobre las aplicaciones conocidas como Fleeceware, las cuales se aprovechan de usuarios confiados para cobrarles de más por funcionalidades ampliamente disponibles en otras aplicaciones gratuitas o de bajo coste. SophosLabs descubrieron por primera vez estas aplicaciones en Google Play en septiembre de 2019 pero, las aplicaciones tipo Fleeceware siguen siendo un problema, con más de 20 aplicaciones recién descubiertas que cuentan con casi 600 millones de supuestas instalaciones, según ha informado Google.

“Fleeceware y otros desarrolladores de aplicaciones sin escrúpulos se mueven en una fina línea para evitar romper las exigentes y claras reglas de las tiendas de aplicaciones. Este comportamiento tramposo es poco ético, pero no es ilegal” declara Dan Schiappa, Jefe de Producto de Sophos. “Posiblemente sean más preocupantes los cibercriminales sigilosos que cada vez más dirigen sus ataques a los dispositivos móviles para llevar a cabo ataques con los que obtener beneficios económicos, o como acceso sencillo a las redes corporativas conectadas. Ningún dispositivo móvil es inmune y los atacantes cuentan con dispositivos sin protección y fallos sin parchear para llevar a cabo sus ataques. Intercept X for Mobile protege a los usuarios de aplicaciones de riesgo y de contenido malicioso, manteniendo la información empresarial en dispositivos móviles seguros”.

Aprovechando la misma tecnología anti-malware con Deep learning que se utiliza en Intercept X para Windows, el sistema operativo de Mac y servidores, Intercept X for Mobile protege a los usuarios, sus dispositivos y sus datos de amenazas desconocidas y nunca antes vistas. La interfaz completamente rediseñada simplifica la gestión de la seguridad y ayuda a la accesibilidad de los usuarios con algún tipo de discapacidad:

Seguridad del Dispositivo : Intercept X for Mobile monitoriza y alerta continuamente a los usuarios y administradores de TI sobre cualquier señal de posibles riesgos, para que puedan corregir los problemas rápida y automáticamente y revocar el acceso a los recursos corporativos. Los controles de conformidad detectan el jailbreaking (procedimiento para eliminar las limitaciones que vienen de fabrica en iOS), el rooting (en el caso de Android), las versiones de sistemas operativos, etc, informando a los usuarios y a los administradores de TI de las violaciones de la seguridad y tomando medidas automáticas.

“Hay una falsa sensación de que las empresas no tienen derecho a asegurar los dispositivos de los empleados, pero esta idea no puede estar más lejos de la verdad. Ningún dispositivo está fuera de los límites de un atacante, y si se dejan sin seguridad, los dispositivos móviles introducen un riesgo significativo” afirma Scott Larson, propietario de Technology By Design. “Intercept X for Mobile proporciona la mejor protección de su clase, necesaria para proteger los dispositivos tanto empresariales como personales en el actual panorama de amenazas que se encuentra en constante evolución. Es un solución imprescindible y no intrusiva que refuerza las defensas de cualquier empresa y permite los proveedores de servicios líderes como Technology By Design proteger a sus clientes de las amenazas más sofisticadas y avanzadas”.

Intercept X for Mobile se gestiona fácilmente en la plataforma de gestión basada en la nube, Sophos Central, junto con todo el portfolio de soluciones de ciberseguridad next-generation. La Seguridad Sincronizada, un exclusivo enfoque de Sophos, permite que estas soluciones trabajen juntas para compartir en tiempo real y responder a las amenazas.

“Intercept X for Mobile es la mejor manera de consolidar múltiples plataformas de gestión de endpoints para lograr políticas uniformes, seguridad integral y permitir a los usuarios ser productivos en sus dispositivos preferidos”, explica Phil Hochmuth, vicepresidente del programa de IDC. “Ofrece la mejor protección y el mejor rendimiento de su clase, con menos tiempo y esfuerzo invertido en la gestión y la seguridad de endpoints tradicionales y móviles”.

El Informe IDC: MarketScape: Worldwide Enterprise Mobility Management Software for Small and Medium-Sized Businesses 2019-2020 Vendor Assessment, señala a Sophos Mobile como líder, afirmando que Sophos ofrece “una fuente centralizada de compra y soporte, al mismo tiempo que unifica todos los aspectos de la seguridad y la gestión de dispositivos, incluyendo desde antivirus para endpoints en PC hasta seguridad EMM/UEM y MTM para smartphones”. Según el informe, “Sophos tiene la capacidad de sincronizar las normativas de seguridad web y la configuración de la protección en todo el entorno de dispositivos de un trabajador, desde móviles (iOS/Android) hasta PC (Windows, Mac y sistema operativo de Chrome), permitiendo a las normativas de seguridad seguir a los usuarios en los navegadores en todo tipo de plataformas”.

Sophos Intercept X for Mobile está disponible como licencia independiente o en combinación con el nuevo Sophos Mobile 9.5 UEM (para la gestión unificada de terminales) para funciones adicionales de gestión de endpoints, ofreciendo una plataforma UEM completa y segura con una solución integrada de defensa contra las amenazas para móviles. Para uso individual y no gestionado, Intercept X para móvil esta disponible de forma gratuita en Apple App Store y en Google Play.