Sophos nombrado líder en 2023 Gartner®️ Magic Quadrant™️ para plataformas de protección de endpoints

Estamos encantados de anunciar que Sophos ha sido nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2023 para plataformas de protección de endpoints (EPP), lo que marca nuestro decimocuarto reconocimiento consecutivo como líder en esta categoría.

Líder por decimocuarta vez consecutiva

El informe de este año proporciona a los lectores una evaluación integral de las ofertas de prevención de endpoints, detección y respuesta de endpoints (EDR), detección y respuesta extendidas (XDR) y detección y respuesta administradas (MDR) más comunes de la industria.

Sophos ha sido reconocido en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para plataformas de protección de endpoints (EPP) desde su publicación inaugural en 2007, y creemos que nuestro enfoque continuo en un enfoque que prioriza la protección es un factor clave que contribuye a nuestra posición continua como líder en esta evaluación. Si bien el panorama de amenazas ha evolucionado, Sophos ha seguido manteniendo a organizaciones de todos los tamaños a la vanguardia incluso de los ataques más avanzados, y los clientes se benefician de innovaciones recientes, pioneras en la industria, como la Protección Adaptativa contra Ataques, que permite dinámicamente una mayor protección en respuesta a la detección de un adversario activo en los dispositivos terminales.

Acelerando la detección y la respuesta con compatibilidad ampliada con terceros

Hemos mejorado significativamente nuestras ofertas de XDR y MDR en 2023, incluidas integraciones adicionales con una amplia gama de herramientas de seguridad de terceros, incluidas soluciones de identidad, red, firewall, correo electrónico, nube, productividad y seguridad de terminales.

Las integraciones de terceros para Sophos XDR y MDR brindan una mayor visibilidad de las amenazas en todas las superficies de ataque clave y permiten a las organizaciones obtener un mayor retorno de la inversión de sus inversiones en tecnología existentes. Las detecciones de seguridad de productos de Sophos y de otros fabricantes se crean, incorporan, filtran, correlacionan y priorizan, lo que proporciona más valor a las herramientas de terceros que las soluciones que solo utilizan la telemetría para enriquecer las detecciones de endpoints existentes.

Sophos también ha ampliado la cobertura del servicio MDR a todo el conjunto de soluciones de seguridad de Microsoft. Más de 500 expertos en seguridad de Sophos brindan monitoreo, investigación y respuesta dirigida por humanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para las organizaciones que han invertido en la suite de seguridad de Microsoft.

Gartner® Peer Insights™ La elección de los clientes

Nuestro Cuadrante Mágico de Gartner para el reconocimiento EPP se produce después de que Sophos fuera nombrado Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice para plataformas de protección de endpoints por segundo año consecutivo y Customers’ Choice para MDR en el primer informe de este segmento. Sophos también fue uno de los diez proveedores reconocidos en la Guía de mercado de Gartner 2023 para XDR. Creemos que estos reconocimientos de Gartner son un testimonio de la calidad de la protección y el servicio que brindamos a los clientes de Sophos.

Para saber por qué Sophos fue nombrado líder en Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de protección de endpoints por decimocuarta vez consecutiva, lea el informe completo.

Gartner Magic Quadrant ™ for Endpoint Protection Platforms, Evgeny Mirolyubov, Max Taggett, Franz Hinner, Nikul Patel, 31st December 2023

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, Magic Quadrant and PEER INSIGHTS are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.