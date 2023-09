Sophos es nombrado elección de los clientes en el informe de Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer para plataformas de protección de endpoints

Sophos Intercept X ha sido nombrado Elección del Cliente en el informe Voz del Cliente de Gartner® Peer Insights™ 2023 para plataformas de protección de endpoints.

Sophos obtuvo una calificación de 4,8/5,0 en el informe basado en 451 reseñas verificadas; ningún otro proveedor obtuvo una calificación más alta. Además, Sophos fue reconocido como el único proveedor Customers’ Choice en el segmento de Educación, y también es el único proveedor nombrado Customers’ Choice en todos los segmentos de la industria en el informe.

Accede al informe completo aquí.

Este último reconocimiento convierte a Sophos en el único proveedor elegido por los clientes en plataformas de protección de endpoints, servicios gestionados de detección y respuesta (MDR), firewalls de red y defensa contra amenazas móviles en 2023, un testimonio de la capacidad de Sophos para ofrecer una solución completa y Plataforma de ciberseguridad de extremo a extremo que protege todas las facetas de una organización.

A continuación se muestran algunos ejemplos de lo que los clientes dijeron:

Evite infracciones, ransomware y pérdida de datos con Sophos Endpoint

Sophos Intercept X Endpoint trabaja para usted y con usted, adaptando sus defensas en respuesta a un ataque. A medida que las amenazas aumentan en volumen, complejidad e impacto, Sophos ofrece mejores resultados de seguridad para las organizaciones del mundo real. Para obtener más información, visite nuestro sitio web o hable hoy mismo con su socio o representante de Sophos.

