Sophos nombrado líder en 2022 Gartner®️ Magic Quadrant™️ para plataformas de protección de endpoints

Estamos encantados de anunciar que Sophos, una vez más, ha sido nombrado líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2022 para plataformas de protección de endpoints (EPP). Esto marca nuestro decimotercer reconocimiento consecutivo como líder.

Un líder, otra vez

Creemos que un factor clave que contribuye a nuestra posición continua de líder es nuestro enfoque incesante en la innovación. Si bien las amenazas y los entornos operativos han evolucionado en los últimos 13 informes, Sophos ha seguido manteniendo a los clientes por delante incluso de los ataques más avanzados.

Los servicios y productos de Sophos cuentan con la tecnología de Sophos X-Ops, nuestra unidad de inteligencia de amenazas entre dominios que reúne una gran experiencia en todo el entorno de ataque. Armados con este conocimiento profundo, podemos construir defensas poderosas y efectivas incluso contra las amenazas más avanzadas. Protección incomparable contra ransomware, inteligencia artificial de aprendizaje profundo, prevención de exploits y mitigaciones activas de adversarios en nuestra protección de endpoint que detiene los ataques en seco.

Avanzando aún más en nuestro liderazgo en seguridad cibernética con el reciente lanzamiento del servicio Sophos MDR recientemente mejorado, Sophos es el primer proveedor de seguridad de endpoint en ofrecer MDR tanto en su propia cartera de productos como en las implementaciones de seguridad existentes de los clientes. Sophos MDR ahora integra la telemetría de terminales de terceros, firewall, nube, identidad, correo electrónico y otras tecnologías de seguridad como parte del ecosistema de ciberseguridad adaptable de Sophos, lo que acelera aún más la detección y respuesta a amenazas.

El servicio MDR más confiable

Sophos MDR es el servicio MDR más confiable del mundo, que protege a más de 15 000 organizaciones contra amenazas avanzadas que la tecnología por sí sola no puede detener. Aborda la creciente necesidad de servicios administrados flexibles y opciones de respuesta a amenazas, satisfaciendo a los clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, donde se encuentren.

Obtenga más información sobre nuestro servicio y hable con nuestros asesores de seguridad para analizar cómo Sophos MDR puede ayudarlo.

El doble reconocimiento es un doble honor

Nuestro Cuadrante Mágico de Gartner para el reconocimiento de EPP sigue a Sophos, que fue nombrada una Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™ 2021 para Plataformas de Protección de Endpoint.

Para nosotros, ser reconocidos en el Cuadrante Mágico de Gartner para EPP y nombrados Elección de los clientes de Gartner Peer Insights para EPP es un gran honor y, creemos, un testimonio de la calidad de nuestra protección y el servicio que brindamos.

Lea el informe completo en https://www.sophos.com/es-es/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms

