Guía de mercado de Gartner® para detección y respuesta extendidas (XDR)

A medida que la superficie de ataque se expande y las tácticas y técnicas adversas modernas evolucionan, los líderes de TI y seguridad están invirtiendo cada vez más en Detección y Respuesta Extendida (XDR) para ofrecer un enfoque más unificado y eficiente para prevenir, detectar y responder a las amenazas. En reconocimiento de esta mayor demanda, Gartner publicó recientemente su primera Guía de mercado para detección y respuesta extendidas.

La Guía de mercado de Gartner, que proporciona orientación para los líderes en seguridad y gestión de riesgos que estén considerando invertir en XDR, incluye a Sophos entre una lista de 12 proveedores representativos que ofrecen una solución XDR.

Sophos XDR es abierto, escalable y accesible para organizaciones de todos los tamaños. Nadie está más centrado en asegurarse de que el ataque nunca llegue a sus sistemas que Sophos. La prevención proporciona una mayor precisión y una carga de trabajo reducida a través de investigaciones guiadas de detecciones más precisas. El resultado es una combinación de tecnología avanzada y experiencia humana que trabajan juntas para un resultado de seguridad más rápido.

La Guía de mercado de Gartner para detección y respuesta extendidas es una lectura obligada para cualquier persona que desee informarse sobre el mercado y las direcciones futuras, las características clave de un producto XDR y las recomendaciones de Gartner.

El triple reconocimiento es un honor

Esto sigue inmediatamente después de que Sophos fuera nombrada líder en el Cuadrante Mágico ™ de Gartner® para plataformas de protección de endpoints (EPP) de 2021 en mayo de 2021.

Detenga más amenazas, más rápido con Sophos Endpoint

La familia Sophos Endpoint combina un potente XDR con capacidades de prevención, detección y respuesta líderes en la industria diseñadas para entornos del mundo real. Ya sea que elija administrar su seguridad usted mismo o que nuestro equipo lo haga por usted, está respaldado por una experiencia humana y técnica incomparable.

Detenga las amenazas antes de que puedan ejecutarse

Obtenga potentes capacidades de protección que detengan los ataques antes de que se ejecuten, lo que reduce el tiempo dedicado a la detección y reparación y libera a los equipos de TI para actividades estratégicas.

La prevención de exploits bloquea más técnicas de exploits que cualquier otro proveedor de endpoints

Más de una docena de modelos de aprendizaje profundo creados por el equipo de IA de Sophos bloquean de manera predictiva los ataques de hoy y de mañana

La aplicación, el dispositivo y el control web reducen la superficie de ataque y detienen a los sospechosos antes de que se vuelvan maliciosos.

Detén y neutraliza a los adversarios antes de que se establezcan

Las herramientas sólidas y la experiencia humana identifican, desactivan y expulsan a los atacantes antes de que puedan tomar el control.

Detección y neutralización de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, como un servicio totalmente gestionado por los operadores de Sophos

La experiencia en la caza de amenazas ayuda a aumentar y ampliar su equipo

La plataforma Open XDR se integra con las operaciones de seguridad existentes

