Sophos ha sido reconocido como uno de los fabricantes representativos de soluciones de XDR en la primera guía de mercado para Detección y Respuesta Extendida publicada por Gartner.

Una de las afirmaciones con las que no puedo estar más de acuerdo de la publicación de Gartner es: “XDR es evolución no revolución”, es decir, una solución no tendrá capacidades de detección y respuesta extendida sofisticadas sin una base solida en EPP y EDR; pero la detección y respuesta no debe limitarse solo a las estaciones de trabajo o a los servidores, sino que debe permitir investigación y análisis en la nube, el correo electrónico, el perímetro y más, y es por esta importante razón que algunas soluciones de EDR conocidas no hacen parte de esta guía de mercado, por sus capacidades de detección y respuesta limitadas.

En Sophos la evolución es nuestro camino, hemos sido nombrados 12 años consecutivos como solución líder en el cuadrante mágico de EPP de Gartner.

En la misma dirección que Gartner, SE Labs en su reporte anual para 2021 nombró a Sophos Intercept X como la mejor solución Enterprise Endpoint

Pero no solo los analistas ubican a Sophos como líder, también los clientes finales. Sophos es el fabricante mejor calificado y más evaluado, y el único que ha sido nombrado Customers’ Choice para EPP en las cuatro regiones más importantes a nivel global: América del Norte, EMEA, América Latina y Asia Pacífico

Sobre estas bases solidas ha evolucionado nuestro XDR, integrando diferentes fuentes de datos como estaciones de trabajo, servidores, firewalls, correo electrónico, y nube publica en un único DataLake; habilitando la caza cruzada de amenazas, mejorando la visibilidad y el contexto, a la vez que se integra inteligencia de amenazas de SophosLabs y se automatiza la detección y la respuesta por medio de Inteligencia Artificial AI.

El desafío más importante que tienen organizaciones de todos los tamaños y sectores en ciber-seguridad es ganar capacidades de detección y respuesta a amenazas TDR que les permitan actuar adecuadamente frente a las amenazas actuales, y la mejor alternativa tecnología sobre la cual se pueden construir y evolucionar estas capacidades es Sophos XDR.