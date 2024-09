Kostenlose Sophos ZTNA-Lizenzen für Kunden der Sophos Firewall

Sophos ZTNA bietet sicheren Zugriff auf Netzwerk-Anwendungen, RDP-Systeme und Web-Management-Konsolen. ZTNA bietet beim Remote-Zugriff viele Vorteile: bessere Sicherheit, mehr Benutzerfreundlichkeit und komplette Transparenz für Endanwender.

Mit diesen kostenlosen 1-Jahres-Lizenzen können Kunden der Sophos Firewall das ab Version 19.5 MR3 in jede Firewall integrierte ZTNA-Gateway nutzen und die Vorteile von ZTNA kennenlernen. Sie können die Lizenzen nach Belieben verwenden – beispielsweise zunächst für Mitarbeiter in der IT-Administration zur Remote-Verwaltung und dann in weiteren Bereichen.

Um dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden lediglich Laufzeitkunde der Sophos Firewall sein, mindestens eine Firewall in Sophos Central verwalten oder von Ihnen verwalten lassen und v19.5 MR3 oder v20 (oder höher) auf der Firewall ausführen. Dieses Angebot gilt demnächst auch für MSP Flex.

Um dieses Angebot zu nutzen, klicken Sie einfach wie unten angezeigt auf die Schaltfläche im Banner in der Ansicht „Firewall-Verwaltung“ in Sophos Central.

Weitere Hinweise zur Bereitstellung von ZTNA finden Sie in der Bereitstellungs-Checkliste.

Die aktuelle Online-Dokumentation finden Sie hier.

Die Anleitung zur Fehlerbehebung wurde ebenfalls aktualisiert, in der Sie Hilfestellung erhalten, falls bei der Konfiguration Probleme auftreten.