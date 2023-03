Der World Backup Day ist wieder da – 5 Tipps zum Schutz Ihrer Daten

In den frühen Tagen der PC-Historie wusste jeder, warum Backups wichtig waren. Der Computerspeicher war einfach nicht so zuverlässig wie heute, und es war nicht die Frage, ob möglicherweise wichtige Dateien ohne eigenes Verschulden verloren gehen könnten, sondern wann es passieren würde. Und Malware-Angriffe waren damals in gewisser Weise schlimmer, obwohl es damals noch keine 10.000.000-Dollar-Ransomware-Forderungen gab. Die Schöpfer von Viren, Würmern und Trojanern hatten noch nicht herausgefunden, das sie mit ihren Angriffen jede Menge Geld verdienen können, also löschten oder korrumpierten sie oft einfach alle Daten – einfach, weil sie es konnten.

Abgesehen von Ransomware-Attacken, geht heutzutage fast jeder davon aus, dass persönliche Daten da sind, wann immer sie gebrauch werden, denn „Festplatten“ (wie wir sie immer noch nennen) fühlen sich an, als wären sie unzerbrechlich, unzerstörbar, unbesiegbar. Das mag wohl stimmen, aber dennoch verlieren wir immer wieder den Zugriff auf unsere Daten. Und zwar aus einer ganzen Wagenladung anderer Gründe, hauptsächlich aufgrund einfacher, aber bedauerlicher Fehler wie das Speichern über die falsche Datei, das Löschen des falschen Geräts, das Hochladen der Daten des letzten Monats über die Daten dieses Monats in die Cloud. Also mehr als genug gute Argumente, den World Backup Day ernst zu nehmen. Wer direkt anfangen möchte, kann sich an den folgenden Tipps orientieren.

NICHT VERSCHIEBEN – EINFACH ANFANGEN!

Fragen Sie sich: „Soll ich heute eine Kopie meiner Abschlussarbeit/Steuerakten/Quellcode/Lebensdaten/Kundendatenbank erstellen? Oder kann ich es auf morgen/dieses Wochenende/Geschäftsjahresende/nie verschieben?“

Zögern Sie nicht, denn das einzige Backup, das Sie jemals bereuen werden, ist das, das Sie nicht erstellt haben.

WENIGER IST MEHR!

Benötigen Sie wirklich alle Daten, die Sie sammeln, oder horten Sie Daten, die Sie sich nicht noch einmal ansehen werden?

Sie können den Zeit- und Platzbedarf für eine vollständige Sicherung reduzieren und gleichzeitig Ihre Datenschutz- und Compliance-Verpflichtungen vereinfachen, indem Sie nicht benötigte Daten loswerden.

ENCRYPT IN FLIGHT – ENCRYPT AT RUHE

Ein Sprichwort, das wir bei Sophos gerne nutzen ist: „Tanze, als würde niemand zusehen. Verschlüssele als würde jeder zusehen.“

Schützen Sie Ihre Backups vor neugierigen Blicken, indem Sie Ihre Backup-Daten verschlüsseln, bevor sie Ihren Computer verlassen, damit sie sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung sicher sind.

SICHER AUFBEWAHREN!

Auch ein verschlüsseltes Backup nützt nichts, wenn Cyberkriminelle es bei einem Angriff löschen.

Online-„Live“-Backups sind nützlich für das tägliche oder stündliche Rollback unerwünschter Änderungen, aber Sie sollten darauf abzielen, mindestens ein aktuelles Backup aufzubewahren, das offline und idealerweise auch extern ist.

WIEDERHERSTELLEN IST TEIL DER SICHERUNG!

Wissen Sie nicht nur, wie Sie im Notfall die richtige Version einer einzelnen verlorenen Datei wiederherstellen, sondern auch, wie Sie im Falle einer Ransomware-Katastrophe ganze Systeme wiederherstellen können?

Übung macht den Meister, denn ein Backup, das Sie nicht rechtzeitig wiederherstellen können, ist überhaupt kein Backup.

Und die Moral von der Geschicht‘: Denken Sie daran, dass der World Backup Day nicht der einzige Tag ist, an dem Sie jedes Jahr ein Backup erstellen. Es ist der Tag, an dem Sie einen Backup-Plan in Ihren digitalen Lebensstil einbauen, um sicher sicher zu sein.