Ein kleiner Schritt für den Einzelnen, ein großer Sprung für die Cybersicherheit!

Cybersicherheit ist wichtig! Denn jeder Fall von Cyberkriminalität trifft nicht nur das einzelne Opfer, sondern potenziell uns alle – mit gefälschten Aufträgen, E-Mails, Lügen, Datendiebstahl. Die wichtigsten Regeln sind mittlerweile den meisten bekannt, aber der berühmte Blick über den Tellerrand hinaus fehlt oft noch. Den viele kleine Aufmerksamkeiten, die der einzelne Nutzer an Laptop, PC oder Smartphone ohne großen Aufwand realisieren kann, helfen dabei. Cyberattacken flächendeckend m ganzen Internet einzudämmen. Der perfekte Anlass, sich hier noch einmal selbst an die Nase zu fassen, ist der European Cybersecurity Month ECSM.

In den frühen Malware-Jahren dienten Computerviren primär dazu, bei Freunden anzugeben oder sie waren schlicht eine destruktive Beschäftigung von IT-Freaks. Doch Cyberkriminalität war niemals witzig oder harmlos. Sie entwickelte sich enorm schnell und aus Effekthascherei wurde in kürzester Zeit ein großes kriminelles Geschäft. Ein „Meilenstein“ der Cyberkriminalität fand rund um das Jahr 2000 statt, als Cyberbetrüger schließlich herausfanden, wie man mit Software nicht nur Schaden anrichten kann, sondern auch illegal damit Geld verdient.

Viel Geld. Massen an Geld.

Zuerst waren es gefälschte Wohltätigkeitsvereinigungen, denen die Opfer ihr Geld für einen guten Zweck senden sollten. Dann begannen die Kriminellen Bankpasswörter und Kreditkartennummern zu stehlen. Heute erpressen sie in großem Stil Lösegeld für gekaperte oder verschlüsselte Daten – Stichwort Ransomware. Das Gravierendste dabei ist, dass Cyberkriminalität alle trifft. Egal, wie unwichtig man sich in der digitalen Wirtschaft fühlen mag, oder für wie gering der Besitz eines Einzelnen gehalten wird – personenbezogene Daten jeglicher Art sind Betrügern immer etwas wert. Das Fatale an den kriminellen Machenschaften ist, dass die Gangster arglose Menschen zu ihren Gehilfen machen, unbemerkt und perfide. Ein Beispiel: Wenn Betrüger Passwörter ergaunern und Online-Accounts missbrauchen, die dem Besitzer egal sind, oder die er schlichtweg vergessen hat, entsteht ein Schaden für viele. Denn welchen Gesetzesbruch die Kriminellen auch immer begehen, sie tun es im Namen des primären Opfers, wenn weitere Menschen mithilfe des gekaperten Accounts hintergangen werden.

Dieser Oktober steht für „Bewusstsein für Cybergefahren schärfen“

Der European Cybersecurity Month (ECSM) wurde 2012 zum ersten Mal initiiert und basiert auf dem Cybersecurity Awareness Month, der in den Vereinigten Staaten 2004 gegründet wurde.. Man mag meinen, dass es immer die gleichen Ratschläge sind, die jährlich von Spezialisten propagiert und in den Medien publiziert werden, weil keinem etwas Besseres dazu einfällt. Wiederholung ist allerdings nicht per se mit Unwichtigkeit gleichzusetzen: Die Grundsätze für Cybersicherheit bleiben gültig und relevant. Jeder Einzelne könnte bei der Cybersicherheit etwas mehr aufrüsten – auch im privaten Umfeld, und das mit wenig Mühe und ohne Kosten. Jede Maßnahme, die es den Betrügern schwerer macht, ist ein kleiner Sieg.

Die Empfehlung heute

Manche Umstände ändern sich, aber die grundsätzlichen Sicherheitshinweise haben über all die Jahre nichts an ihrer Wirksamkeit verloren – sie sind sinnvoll, praktikabel und bewährt. Dazu zählen.

Verwenden von starken Passwörtern oder gleich einem Passwort-Manager

Einsatz von guten Schutzlösungen auf allen Computern und Mobilgeräten (z.B. die Testversionen und Gratis-Tools von Sophos)

Alle verfügbaren Updates auf Computern und Mobilgeräten umgehend durchführen

Im Internet grundsätzlich achtsam handeln, z.B. Mails oder Anhänge von Unbekannten nicht gedankenlos öffnen oder niemals persönliche Daten an Fremde geben

Und selbst wenn man alle Schutzvorkehrungen bereits anwendet, sollte man sich stets fragen: Tun es die Familienmitglieder, Freunde und Kollegen auch? Die Haltung jedes Einzelnen kann dafür sorgen, dass die Sicherheit aller verbessert wird. In diesem Sinne:

Machen Sie einen kleinen Schritt bei der Nutzung von Online-Services – und ermöglichen Sie so einen großen Sprung für die Cybersicherheit!

Viele wertvolle Tipps dazu, wie Sie sich optimal gegen Cyberangreifer wappnen, finden Sie auch in unserem kostenfreien Cybersecurity Best-Practices-Kit.