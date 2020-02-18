XG Firewall v18 現已推出，其採用全新的 Xstream 架構，可提供極致的可見度、防護力和效能。

我們為該版本提供多種新的和增強功能，包括：

Xstream SSL 檢查 – 取得對加密流量前所未有的可見性，無需降級即可支援 TLS 1.3，以及強大的政策工具以及卓越的效能。

取得對加密流量前所未有的可見性，無需降級即可支援 TLS 1.3，以及強大的政策工具以及卓越的效能。 以人工智慧驅動的威脅情報 – 透過使用多個同級最佳的機器學習模型，以及對進入網路的可疑檔案提供無與倫比的洞察力，可擴展您的保護範圍，防範零時差威脅和新出現的勒索軟體變種。

應用程式加速 – 透過將重要的應用程式流量放在穿越防火牆的fast path上，並將其可靠地路由到偏好的 WAN 連線，可以最佳化網路效能。

觀看XG Firewall v18 概觀影片了解強大新功能：

Sophos Central

XG Firewall v18 還支援下週將在 Sophos Central 上啟用的所有新增中央管理、報告和部署選項：

群組防火牆管理 – 使用可以自動保持政策、物件和設定同步的群組，輕鬆保持防火牆的整體一致性。

Central 報告 – 現在，您可以在 Sophos Central 中輕鬆取得所有防火牆的網路活動和深入資訊，包含一些預先封裝的報告，以及可以建立自訂報告的彈性化報告工具。

零接觸部署 – 您可以輕鬆地在 Sophos Central 中設定一個新的防火牆，然後匯出設定並將其載入到一個隨身碟中，讓新的防火牆無需操作即可自動連線回 Sophos Central。

更多精彩功能！

此外，還有許多其他可以增強您的保護、可見度、管理操作和網路用途的新增功能：

同步 SD-WAN 具備同步安全功能，可透過您偏好的 WAN 連結可靠、準確地路由應用程式和使用者的流量

防火牆、NAT 和 SSL 檢查規則和政策現在更加強大、更彈性且更易於使用

即插即用的高可用性 (HA) 可輕鬆實現業務持續性並讓您安心 – 只需將兩台 XG 系列設備連接在一起，就可以立即上線並開始運作

即時流量監控可獲得對現在消耗頻寬的主機、應用程式和使用者的概觀

更多通知和警示確保您不會錯過重要的網路安全事件，無論它是否與威脅、服務或重要的效能指標有關

如何取得 XG Firewall v18

與過去一樣，擁有 XG Firewall 授權許可證的客戶可以免費取得這項韌體更新。在接下來的幾週內，這項韌體會自動推送到所有系統，您也可以隨時透過 MySophos 手動進行更新。

請瀏覽 XG Firewall 社群部落格 取得完整的版本資訊。

也請檢查您目前的硬體設備是否支援 v18。

充分發揮 XG Firewall 的最新功能

免費線上培訓 – 所有 XG Firewall 客戶都可以使用，我們的 delta 培訓計畫可協助您充分利用 XG Firewall v18 的新功能。

它將帶領您了解自 v17.5 以來的主要增強功能，大約需要 90 分鐘才能完成。開始使用 XG Firewall 培訓計畫。

客戶資源和操作說明影片 – 請務必瀏覽客戶資源中心，取得最新的操作說明影片和文件連結、社群論壇、培訓和其他資源。

以下是一些有用資源的連結：

剛接觸 XG Firewall？

如果您不熟悉 XG Firewall，請瀏覽全新的 XG Firewall 網站，了解它如何提供全球最佳的網路可見度、保護和回應能力。