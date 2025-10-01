sophos-advisory-services-news-blog_1600x960

Apresentando o Sophos Advisory Services

Veja como suas redes, sistemas e funcionários se comportam diante de ataques simulados antes que um adversário ataque.
Escrito por
October 1, 2025
Sophos Insights advisory services penetration testing security testing Sophos X-Ops Threat Intelligence web application security assessment

Você enfrenta inúmeros desafios para proteger sua organização contra ciberataques. O cenário de ameaças está em constante evolução, as superfícies de ataque se ampliam com o surgimento de novas tecnologias, novas táticas e técnicas de adversários continuam aparecendo, e há mais escrutínio do que nunca sobre como você protege seu ambiente.

Avaliar com precisão onde estão suas vulnerabilidades não é fácil. Testar suas defesas é uma forma eficaz e proativa de medir a robustez da sua segurança e definir um plano para reduzir riscos antes que um invasor ataque.

Coloque suas defesas à prova e determine seu risco

Apresentamos o Sophos Advisory Services – serviços proativos de testes de segurança que fornecem avaliação especializada e independente de suas defesas cibernéticas, além de recomendações de melhoria. Esses serviços apoiam uma abordagem mais estratégica de cibersegurança, identificando pontos fracos em seu ambiente e fortalecendo sua resiliência contra ataques potenciais.

Temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral de quatro serviços de testes de segurança: Teste de Penetração Externa, Teste de Penetração Interna, Teste de Penetração de Rede Sem Fio e Avaliação de Segurança de Aplicações Web.

Esses serviços permitem que você:

  • Descubra pontos fracos em suas defesas. Identifique vulnerabilidades que os adversários poderiam explorar, baseando-se em nossa experiência em milhares de projetos e na mais recente inteligência de ameaças da Sophos X-Ops.

  • Avalie seu risco de ser comprometido. Entenda o risco real de sofrer um incidente cibernético antes que um ataque afete seus negócios.

  • Demonstre práticas de segurança sólidas. Mostre o compromisso da sua organização com a cibersegurança para clientes, parceiros, partes interessadas, reguladores e seguradoras de cibersegurança.

  • Fortaleça sua resiliência cibernética. Seus programas de segurança serão mais resistentes graças a testes enriquecidos com informações atuais e relevantes de ameaças, oriundas de nossas equipes de pesquisa e testes.

Disponível hoje!

A Sophos agora oferece os seguintes serviços de testes e avaliação de segurança:

  • Teste de Penetração Externa: Avalia suas defesas contra um adversário tentando explorar seu ambiente a partir de fora do perímetro.

  • Teste de Penetração Interna: Avalia os controles dentro do perímetro para medir defesas internas e prevenir ameaças internas.

  • Teste de Penetração de Rede Sem Fio: Avalia a segurança de sua rede sem fio e como os atacantes podem tentar obter acesso.

  • Avaliação de Segurança de Aplicações Web: Testa suas aplicações web em busca de vulnerabilidades conhecidas.

Os serviços Sophos Advisory Services são realizados por nossa equipe de especialistas multidisciplinares em segurança, apoiados por centenas de analistas e pesquisadores de ameaças.

Nossos serviços não são testes genéricos de “aprovado/reprovado”. Nossos especialistas em segurança se reúnem com você antes do início dos testes para entender seus desafios e objetivos. Ao final, fornecemos um relatório detalhado para públicos técnicos e não técnicos, com todas as etapas realizadas, descobertas e recomendações práticas que você pode usar para elevar a postura de segurança da sua organização.

Saiba mais sobre como o Sophos Advisory Services pode revelar pontos fracos em suas defesas e fortalecer sua resiliência cibernética. Fale com um especialista hoje mesmo ou visite Sophos.com/advisory-services.

Sobre o autor

Bud L. Ellis is a product marketing senior advisor at Sophos, where he focuses on MDR, advisory services, and incident response. Bud joined Sophos in February 2025 after 15 ½ years at Secureworks, where he served in product marketing supporting MDR, consulting, incident response, and professional services.

