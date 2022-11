O serviço Sophos MDR agora integra a telemetria independente do fornecedor

Hoje, a Sophos anunciou a disponibilidade geral do Sophos Managed Detection and Response (MDR) com novos recursos de detecção e resposta a ameaças líderes do setor. A Sophos é a primeira provedora de segurança de endpoint a integrar telemetria agnóstica de fornecedores de tecnologias de segurança de terceiros em sua oferta de MDR, fornecendo visibilidade e detecção sem precedentes em diversos ambientes operacionais.

Com o Sophos MDR, os clientes podem optar por usar as melhores tecnologias de segurança da Sophos, soluções de terceiros ou uma combinação dos dois. A telemetria de todo o ambiente do cliente é automaticamente consolidada, correlacionada e priorizada com insights do Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem e da unidade de inteligência de ameaças Sophos X-Ops para acelerar a detecção, investigação e resposta a ameaças e fornecer resultados superiores de segurança cibernética.

Elevando a proteção contra ransomware e violações

A única maneira de detectar e neutralizar de forma confiável determinados invasores que combinam cada vez mais o uso de ferramentas de pentesting, credenciais roubadas e outras táticas furtivas para manobrar sem serem detectados é com olhos no vidro 24 horas por dia, 7 dias por semana, operando em sinais de diversas fontes de eventos e empregando inteligência de ameaças acionável em comportamentos de invasores em tempo real.

As organizações estão lutando para acompanhar adversários bem financiados que estão continuamente inovando e industrializando sua capacidade de escapar de tecnologias defensivas sozinhas. O Sophos MDR descobre e intercepta essas etapas antes que elas resultem em violação de dados, ransomware ou outro tipo de comprometimento dispendioso.

Quanto mais vemos, mais rápido agimos. Aproveitando as tecnologias de endpoint, rede, e-mail, firewall, nuvem e identidade que as organizações já possuem para acelerar a detecção e resposta a ameaças, o Sophos MDR reduz o risco cibernético e aumenta o retorno sobre os investimentos em segurança existentes.

Estudo de caso: uma tentativa de violação

O bem frequentado programa de acesso antecipado (EAP) para o recém-expandido serviço MDR já demonstrou os tremendos resultados de segurança que podem ser alcançados combinando a detecção de ameaças, investigação e experiência em resposta da equipe Sophos MDR com a Sophos e a telemetria de terceiros. Em um caso recente envolvendo roubo de credenciais, uma técnica comum que permite que adversários se façam passar por usuários legítimos, a Sophos MDR aproveitou as informações do investimento de terceiros em segurança de e-mail do cliente para detectar e responder a uma tentativa de violação. Leia a história completa aqui.

Garantia de proteção contra violação da Sophos

Os clientes Sophos MDR já desfrutam de uma enorme tranquilidade ao usar nosso serviço. Hoje, estamos ampliando ainda mais essa garantia e nossa skin-in-the-game com a nova Sophos Breach Protection Warranty, que cobre até US$ 1 milhão em despesas de resposta para organizações protegidas pelo Sophos MDR Complete, nossa oferta de MDR mais abrangente. A Sophos Breach Protection Warranty é incluída automaticamente em todas as compras e renovações de assinaturas anuais do Sophos MDR Complete por meio da ampla rede de parceiros revendedores da Sophos e é subscrita pela Sophos.

Comece hoje

Sophos MDR está conquistando o mercado. Mais de 13.000 organizações já contam com a Sophos para detecção, investigação e resposta a ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornando-o o serviço de MDR mais confiável do mundo. Visite nosso site para saber mais sobre nossos serviços e integrações de terceiros e marque uma ligação com um consultor de segurança da Sophos.

Reconhecendo seu compromisso com a Sophos, todos os clientes existentes do Managed Threat Response foram atualizados automaticamente para o Sophos MDR Complete, nossa nova oferta de nível superior, sem nenhum custo, e podem começar a aproveitar as vantagens tanto de cortesia (para tecnologias Sophos e Microsoft) quanto de complemento Pacotes de integração para expandir a detecção e resposta a ameaças em todo o seu ecossistema hoje. Para começar, entre em contato com seu representante ou parceiro Sophos.