A Sophos é líder no Quadrante Mágico da Gartner 2021 para plataformas de proteção de endpoint

Temos o prazer de anunciar que, pelo 12º relatório consecutivo, a Sophos foi nomeada “Líder” no Quadrante Mágico da Gartner para Plataformas de Proteção de Endpoint (EPP).

Estamos confiantes de que nosso posicionamento se deve à combinação de proteção avançada e ampla detecção de endpoint e resposta (EDR) a ameaças de caça e capacidades de operações de TI encontradas no Intercept X.

Além de um histórico comprovado de interrupção de ataques de ransomware e ameaças avançadas, os aprimoramentos recentes nos recursos de EDR no Intercept X significam que as organizações podem usar consultas SQL poderosas para responder a operações críticas de TI e questões de caça a ameaças. Consultas pré-escritas com personalização total e a capacidade de criar consultas do zero estão incluídas para oferecer suporte a todos os casos de uso.

Continuamos a investir em nossos recursos de proteção e EDR, com várias versões implementadas no ano passado. Recentemente, anunciamos o Sophos XDR, que estende a visibilidade do EDR além dos endpoints e servidores.

Intercept X resultados de teste de terceiros

SE Labs

AAA Rated para Enterprise – classificação de precisão total de 100% (janeiro a março de 2021)

AAA Rated para SMB –classificação de precisão total de 100% (janeiro a março de 2021)

MRG Effitas

PC Magazine

SC Media

CRN 2020 Tech Innovators Awards

Vencedor, Melhor Solução de Segurança de Endpoint Gartner Peer Insights

Intercept X Advanced con EDR tem uma classificação média de 12 meses de 4,8 (de 5,0) no Gartner Peer Insights

Sophos MTR tem uma avaliação média de 12 meses de 4,8 (de 5,0) no Gartner Peer Insights

