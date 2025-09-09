コンテンツに移動
AI ネイティブの適応型サイバーセキュリティプラットフォーム

あらゆる脅威を制御する

ソフォスは、卓越した脅威インテリジェンスと、適応型 AI、人間の専門知識を組み合わせたソリューションを、オープンなプラットフォームから提供しています。これにより、脅威を早い段階で阻止するとともに、あらゆる脅威を徹底的に可視化して確実に制御することが可能となります。

Sophos Central

SOPHOS ENDPOINT

被害が発生する前に脅威を阻止

予防重視のエンドポイント保護により、ランサムウェアを阻止してすばやく対処できます。

新しいアイデンティティサービス

ID ベースの攻撃をリアルタイムで阻止

Sophos ITDR のインテリジェンスを駆使して、アイデンティティリスクや認証情報流出を常時監視します。

MDR (Managed Detection & Response)

24 時間 365 日体制でサイバー脅威を無害化

AI、脅威インテリジェンス、専門家の力を駆使して、24時間 365日、最前線で防御にあたります。3万を超えるお客様から、高い信頼を得ています。

サイバー攻撃に打ち勝つ

世界トップクラスの技術と実践的な専門知識を常に連携し、常にお客様を守ります。それが、Win/Win実現の鍵なのです。

レジリエンスを追求した保護機能と、AI ネイティブの適応型プラットフォームにより、攻撃を未然に食い止めます

脅威を迅速かつ正確に発見・排除する、MDRの脅威ハンターがお客様をサポートします

エンドポイント、ファイアウォール、メール、クラウドなど、攻撃対象領域全体を保護する優れた防御

セキュリティ業界を牽引する専門家推奨のソフォス

サイバーセキュリティにおけるソフォスの強み

Home - Cards icon 1

予防

できるだけ多くの脅威を早い段階でブロックするというアプローチにより、リスクを最小限に抑え、調査と対応にかかる時間を減らします。

Home - cards icon 2

信頼

Gartner® Customers’ Choice のエンドポイント、ファイアウォール、モバイル脅威、MDR の各分野で選出された唯一のベンダー。世界中の 60万以上の企業ユーザーから支持を得ています。

Home - cards icon 3

プラットフォーム

ソフォスの製品は、100 を超えるサードパーティ製ソリューションとの連係に対応。また、ニーズに応じてサービスをきめ細かくカスタマイズできます。

被害が発生する前に脅威を阻止

ソフォスなら、脅威が進化するにつれ、AI も進化。わずかな動きも専門家がキャッチするので安心です。ソフォスがビジネスを保護する仕組みを、ぜひご確認ください。

AI ネイティブの適応型プラットフォーム

Sophos Central から、最高水準の保護機能を提供し、防御力を強化します。動的な防御機能と、実績のある AI、サードパーティ製品との連係に対応したオープンなエコシステムを核とし、業界最大級の AI ネイティブプラットフォームを実現しています。

Sophos Central

動的な防御機能

リアルタイムの情報に基づき保護機能を刻々とアップデートしながら、適応型の防御機能によって脅威に自動対応します。

Sophos Central について

ソフォスにお任せください

エンドポイント保護

組織をマルウェアやサイバー攻撃から守ります。

安全なネットワーク接続

次世代型ファイアウォールと ZTNA により、あらゆる接続を保護します。

マネージドセキュリティサービス

専門家に防御を任せて、抜群のセキュリティ効果をあげられます。

AIで見逃さない、メール攻撃対策

新手の巧妙なフィッシングやビジネスメール詐欺の一歩上をいきます。

クラウド環境のリスクを早期に検出・対処。

クラウドのあらゆるワークロードおよびアイデンティティを徹底的に防御します。

ユースケースを見る

ソフォスを導入している企業の事例

Sophos X-Ops

Sophos X-Ops

Sophos X-Ops は、サイバー攻撃環境全体にわたる専門知識を結集して、高度な攻撃に立ち向かいます。

脅威研究

高度な脅威に対応する共同タスクフォース

AI リサーチ

情報セキュリティにおける AI のさらなる活用

ソフォスの最新情報

専門家の話を直接聞けるライブやオンデマンドのイベントにご参加ください。トレーニングを受講して、サイバー攻撃に打ち勝つためのスキルや知識を高めましょう。

ソフォスの最新情報

Malicious use of virtual machine infrastructure

Eeny, meeny, miny, moe? How ransomware operators choose victims

beyond-mfa-building-true-resilience-against-identity-based-attacks-image.png

Beyond MFA: Building true resilience against identity-based attacks