Sophos Central UAE リージョンが稼働開始！

** 本記事は、The Sophos Central UAE region is now live! の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。また本ブログは AI による翻訳となります。**

Sophos Central UAE リージョンが稼働開始しました！

この新しいデータセンターは、アラブ首長国連邦内の Amazon Web Services（AWS）上にホストされており、Sophos Central とソフォスのサイバーセキュリティサービスを、中東地域のお客様やパートナーにより近くお届けします。

UAE Central リージョンは、グローバルな Sophos Central データセンター基盤の最新の拡張であり、現在ではアメリカ、EMEA、アジア太平洋にわたる 10 箇所の拠点をカバーしています。

お客様とパートナーへのメリット

新しい UAE リージョンにより、組織は次のことが可能になります：

データを完全に UAE 国内に 保持し、地域や業界固有の規制要件への対応を支援

保持し、地域や業界固有の規制要件への対応を支援 Sophos Central と関連サービスで、 より高速なパフォーマンスと遅延時間の短縮 を実現

を実現 ミッションクリティカルな運用に求められる耐障害性と信頼性を確保

この UAE データセンターは、データ保持やコンプライアンスが最優先となる 公共部門、医療、金融サービスの組織に特に価値があります。

地域成長の加速

中東地域のソフォスパートナーは、UAE 国内クラウドプラットフォーム上で Sophos Managed Detection and Response (MDR)、Sophos XDR、その他のソフォス製品・サービスを提供できるようになりました。これにより、オンボーディングがスムーズになり、コンプライアンス対応が簡素化され、顧客の信頼が向上します。

「このローンチは、あらゆる規模の組織を避けられないサイバー攻撃から守るという当社の使命を反映しています。比類なき専門知識と適応型防御でそれを実現します。」と Sophos EMEA セールス担当シニアバイスプレジデント Gerard Allison は述べています。「UAE にローカルインフラを導入することで、すべての組織が優れたサイバーセキュリティ成果を達成できるよう支援します。この拡張は、AI と自動化を活用し、パートナーが安全にスケールできるようにするという当社の戦略を後押しします。」

本日より利用可能

新しい Sophos Central アカウントを設定する際、オンボーディングプロセスで UAE リージョンを選択できるようになりました。既存のお客様やパートナーで、新しい UAE データセンターへの移行をご希望の場合は、詳細についてソフォス担当者までお問い合わせください。