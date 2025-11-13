ソフォス、2025 年版 KuppingerCole Leadership Compass レポートのメールセキュリティ部門でリーダーに選出

** 本記事は、Sophos named a Leader in the KuppingerCole 2025 Leadership Compass for Email Security の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

ソフォスは、2025 年版 KuppingerCole Leadership Compass レポートのメールセキュリティ部門において、総合、製品、イノベーション、市場の全 4 カテゴリでリーダーの評価を獲得しました。

この結果は、ソフォスが 2 つのカテゴリでリーダーを獲得した前回のレポート (2023 年) からの大きな進歩です。

他の 13 社のベンダーと競合する中で、Sophos Email は製品スコアでも最高レベルの評価を獲得しました。これらの高い評価は総合的に、増大するメール攻撃の脅威から組織を保護する Sophos Email の絶え間ない革新と確かな防御力を反映しています。

2025 年版 KuppingerCole Leadership Compass レポート メールセキュリティ部門をお読みください。

AI で強化されたフィッシング保護およびビジネスメール詐欺 (BEC) 対策

このレポートは、フィッシングおよび BEC 攻撃の検知・阻止のためにソフォスが用いる AI や機械学習、特に自然言語処理 (NLP) と動作分析によるアプローチを高く評価しています。

さらに、KuppingerCole は、ソフォスの革新的なアプローチにも注目しています。たとえば、送信者認証、URL 保護、サンドボックスといった複数の防御層を、統一的なクラウドネイティブプラットフォームに統合している点などです。これらの機能が連携することで、悪意のあるメールを受信トレイから閉め出します。

「堅牢な AI および ML 防御で知られる Sophos Email は、BEC やフィッシング攻撃などの脅威に対して効果的です。革新的な AI 駆動型の自然言語処理は、ソーシャルエンジニアリング攻撃、特に BEC を阻止するシステムの能力を高めます。」

– KuppingerCole Analysts AG プリンシパルアナリスト兼共同創業者、Martin Kuppinger 氏

MDR に最適化されたメールセキュリティ

Sophos Email は、スタンドアロンのソリューションとしての確かな能力に加え、メールセキュリティ市場において、MDR に最適化された唯一のメールセキュリティソリューションとして独自の地位を確立しています。

KuppingerCole はまた、Sophos Email が Sophos MDR に統合されている点を、真に「傑出した」機能だと強調しています。この統合により、リアルタイムの脅威対応や、脅威に応じてポリシーを動的に変更・適用できる機能が実現します。この機能は、攻撃者が生成 AI を活用してより巧妙な脅威を作り出す現代において、ますます重要になっています。

「Sophos Email が傑出している点は、Sophos MDR との統合にあり、リアルタイムの脅威対応を通じて優れたセキュリティ成果を実現します。手動でのメッセージのクローバック機能や、脅威の進行中に構成を即座に調整する能力も、その一部です。」

– KuppingerCole Analysts AG プリンシパルアナリスト兼共同創業者、Martin Kuppinger 氏

継続的なイノベーションが結果を生み出す

KuppingerCole のLeadership Compass において、4 つのリーダーシップカテゴリすべてでリーダーと評価されたことは、Sophos Email にとって重要な節目であると確信しています。Sophos Email は、ここ数年で総合的なメールセキュリティソリューションとして大きな進歩を遂げてきました。

Sophos Email Monitoring Service (EMS) や Sophos DMARC Manager など、最近の Sophos Email の機能強化について詳しく知るには、こちらをご確認ください。

近日公開

12 月には、Sophos Email に Sophos Phish Threat が組み込まれ、強力なメールセキュリティ、フィッシングシミュレーション、およびセキュリティ意識向上トレーニングを 1 つのサービスとして提供する予定です。

