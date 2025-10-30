blog-five-fundamentals_1200x628

予防重視した防御を構築する：Sophos サイバーセキュリティツールキット

サイバーセキュリティツールキットを活用し、今日から予防重視の戦略を構築しましょう。
2025、 10月 30
** 本記事は、Build a prevention-first defense: The Sophos Cybersecurity Toolkit の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。また本ブログは AI による翻訳となります。**

ランサムウェアは依然として最も破壊的なサイバー脅威のひとつですが、それだけではありません。

攻撃者は、未修正のシステムを悪用し、AI を駆使したフィッシング攻撃を仕掛け、盗まれた認証情報を使ってシステムに侵入し、機密データを窃取しています。これらの戦術は急速に進化しており、IT およびセキュリティチームは大きなプレッシャーを感じています。

ソフォスの ランサムウェアの現状レポート 2025年版によると： 

  • 攻撃の 32% は未修正の脆弱性から始まっています
  • 被害者の 28% は暗号化とデータ窃取の両方を経験
  • 49% がデータ復旧のために身代金を支払った
  • IT チームの 41% が攻撃後に不安やストレスの増加を報告

これらの数字が示すのは明確です：組織は「対応」から「予防」へシフトする必要があります。

Sophos CEO の Joe Levy はこう述べています：「セキュリティは攻撃を止めることだけではありません。コントロールを取り戻すことです。それは予防から始まります。早く行動するほど、結果をコントロールできます。」

ツールキットの詳細

ソフォスの 無料のサイバーセキュリティベストプラクティスツールキットは、あらゆる規模の組織向けに、予防重視の実践的リソースをまとめています。攻撃者が動く前に、準備・防御・対応の練習を支援します。 

Plan Your Response: インシデント対応計画ガイド

明確な対応プレイブックを構築。行動の記録、ステークホルダーとのコミュニケーション、事後レビューからの教訓を学びます。法的文書のヒント、テンプレート、フォレンジック分析のガイドも含まれます。

 Protect your network: ランサムウェア防止のためのネットワークセキュリティベストプラクティス

ネットワークを強化するための実証済みベストプラクティスを適用。攻撃対象領域の縮小、暗号化トラフィックの検査、ZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）の導入で横方向移動を阻止します。

Practice Readiness: テーブルトップ演習ガイド

内部脅威、ランサムウェア、サプライチェーン攻撃などをシミュレーションする現実的な演習を実施し、攻撃者より先にギャップを発見し、部門間の連携を改善します。

「シミュレーションで対応を確認することで、実際の攻撃時に必要な行動を迅速に実行できるようになります。」

なぜ予防が第一なのか 

検知や対応にかかる時間を短縮することで、コスト・リスク・ストレスを削減できます。予防は理念ではなく、測定可能な優位性です。

ツールキットでは次を解説します：

  • 定期的なテーブルトップ演習で準備をテスト
  • 脆弱性を迅速に修正（2025年のランサムウェアの主因に対応）
  • ネットワークを分割して攻撃者の移動を制限
  • VPN を ZTNA に置き換え、暗黙の信頼を排除
  • 暗号化トラフィックを検査し、隠れた脅威を発見

防御を今すぐコントロールしましょう
中小企業、教育機関、グローバル企業を問わず、Sophos サイバーセキュリティツールキットは、攻撃者が動く前に、より強力な防御とコントロールへの明確な道筋を提供します。

サイバーセキュリティツールキットを活用し、今日から予防重視の戦略を構築しましょう。

Jon Munshaw
著者について

Jon Munshaw is the Strategic Messaging Manager at Sophos. He helps tell the story of Sophos through a variety of content, and ensures that the company's tone of voice and story is consistent across all platforms. After starting his career in journalism, he pivoted to cybersecurity, and has since become interested in dissecting complicated cybersecurity topics and "translating" them for different audiences.

