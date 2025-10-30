予防重視した防御を構築する：Sophos サイバーセキュリティツールキット

** 本記事は、Build a prevention-first defense: The Sophos Cybersecurity Toolkit の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。また本ブログは AI による翻訳となります。**

ランサムウェアは依然として最も破壊的なサイバー脅威のひとつですが、それだけではありません。

攻撃者は、未修正のシステムを悪用し、AI を駆使したフィッシング攻撃を仕掛け、盗まれた認証情報を使ってシステムに侵入し、機密データを窃取しています。これらの戦術は急速に進化しており、IT およびセキュリティチームは大きなプレッシャーを感じています。

ソフォスの ランサムウェアの現状レポート 2025年版によると：

攻撃の 32% は未修正の脆弱性から始まっています

被害者の 28% は暗号化とデータ窃取の両方を経験

49% がデータ復旧のために身代金を支払った

IT チームの 41% が攻撃後に不安やストレスの増加を報告

これらの数字が示すのは明確です：組織は「対応」から「予防」へシフトする必要があります。

Sophos CEO の Joe Levy はこう述べています：「セキュリティは攻撃を止めることだけではありません。コントロールを取り戻すことです。それは予防から始まります。早く行動するほど、結果をコントロールできます。」

ツールキットの詳細

ソフォスの 無料のサイバーセキュリティベストプラクティスツールキットは、あらゆる規模の組織向けに、予防重視の実践的リソースをまとめています。攻撃者が動く前に、準備・防御・対応の練習を支援します。

Plan Your Response: インシデント対応計画ガイド

明確な対応プレイブックを構築。行動の記録、ステークホルダーとのコミュニケーション、事後レビューからの教訓を学びます。法的文書のヒント、テンプレート、フォレンジック分析のガイドも含まれます。

Protect your network: ランサムウェア防止のためのネットワークセキュリティベストプラクティス

ネットワークを強化するための実証済みベストプラクティスを適用。攻撃対象領域の縮小、暗号化トラフィックの検査、ZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）の導入で横方向移動を阻止します。

Practice Readiness: テーブルトップ演習ガイド

内部脅威、ランサムウェア、サプライチェーン攻撃などをシミュレーションする現実的な演習を実施し、攻撃者より先にギャップを発見し、部門間の連携を改善します。

「シミュレーションで対応を確認することで、実際の攻撃時に必要な行動を迅速に実行できるようになります。」

なぜ予防が第一なのか

検知や対応にかかる時間を短縮することで、コスト・リスク・ストレスを削減できます。予防は理念ではなく、測定可能な優位性です。

ツールキットでは次を解説します：

定期的なテーブルトップ演習で準備をテスト

脆弱性を迅速に修正（2025年のランサムウェアの主因に対応）

ネットワークを分割して攻撃者の移動を制限

VPN を ZTNA に置き換え、暗黙の信頼を排除

暗号化トラフィックを検査し、隠れた脅威を発見

防御を今すぐコントロールしましょう

中小企業、教育機関、グローバル企業を問わず、Sophos サイバーセキュリティツールキットは、攻撃者が動く前に、より強力な防御とコントロールへの明確な道筋を提供します。

サイバーセキュリティツールキットを活用し、今日から予防重視の戦略を構築しましょう。