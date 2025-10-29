** 本記事は、Sophos Firewall v22: Health Check の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。また本ブログは AI による翻訳となります。**

Sophos Firewall v22 は現在、アーリーアクセスプログラム中で、参加状況は非常に好調です。

このリリースのハイライトのひとつが、新しい Health Check 機能です。これは今回のリリースに含まれる多くの Secure by Design 要素のひとつですが、非常に重要な機能です。

ネットワークを安全に保つための重要なポイントは、ファイアウォールが最適に構成され、攻撃者がセキュリティ体制の隙や弱点を悪用できないようにすることです。Sophos Firewall v22 は、新しい Health Check 機能により、ファイアウォールを最適に保護する作業を大幅に簡単にします。

この新機能は、ファイアウォール上の数十種類の構成設定を評価し、CIS（Center for Internet Security）ベンチマークや当社推奨のベストプラクティスと比較して、リスクがある可能性のある領域に即座に洞察を提供します。すべての高リスク設定を特定し、懸念箇所への簡単なドリルダウンとともに推奨事項を提示するため、容易に対応できます。

この新機能を活用する方法を紹介する短い動画をご覧ください。

動画で紹介されているとおり、新しい機能にはクリックで詳細にアクセスできる Control Center ダッシュボードウィジェットが追加されています。

さらに、新しい Health Check 機能には、デバイスのコンプライアンスに関する詳細なレポートにアクセスできる専用のメインメニュー項目が左側に追加されています。

CIS について疑問に思っているかもしれません。CIS（Center for Internet Security）は、IT システムとデータの保護に関する標準とベストプラクティスの進化に取り組む IT 専門家の非営利コミュニティです。

当社と CIS のパートナーシップについて詳しく知るには、CIS Benchmarks のウェブサイトにある Sophos ページをご覧ください。また、ベンチマーク PDF をダウンロードして、これらの構成変更がなぜベストプラクティスとされるのかをより深く理解することもできます。

現在ウェブサイトに掲載されているバージョンは SFOS v21 に基づいて開発されていますが、もちろん v22 にも適用可能です。今後、CIS と協力してドキュメントを更新していきます。

ネットワークをより安全にするため、Sophos Firewall v22 Early Access Program にぜひご参加ください。また、Sophos Firewall v22 の新機能をすべて確認するには、What’s New Guide を必ずご覧ください。