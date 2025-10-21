ソフォス、セキュリティオペレーションポートフォリオのさらなる強化を発表

** 本記事は、Announcing the latest evolution of our Security Operations portfolio の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

本日、ソフォスはセキュリティオペレーションポートフォリオの大幅な強化を発表しました。これらのポートフォリオは Sophos XDR および Sophos MDR を通じて提供されており、すでに世界中で 75,000 の組織から信頼を得ています。今回の強化は、2025 年 2 月のセキュアワークス買収後の統合プロセスにおける大きな節目となります。

セキュアワークスを 8 億 5,900 万ドルで買収して以来、組織全体でテクノロジー、専門知識、サービスを統合し、世界中のお客様の防御力とサイバーセキュリティの成果をさらに向上させるなど、ソフォスは大きな変革を成し遂げました。

その一環として、ソフォスは本日 Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) を発表しました。セキュアワークスの機能を活用してセキュリティオペレーションの提供を拡大する、一連の強化の中で最も新しいサービスです。

Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) : この最新の追加機能は、組織がアイデンティティリスクをより素早く把握できるようにし、認証情報ベースの攻撃に対して、より強力な保護を提供します。(動画)

: この最新の追加機能は、組織がアイデンティティリスクをより素早く把握できるようにし、認証情報ベースの攻撃に対して、より強力な保護を提供します。(動画) ソフォスアドバイザリーサービス : 今月初めに発表されました。Sophos X-Ops のインテリジェンスに基づいた侵入テストと高度なセキュリティ評価を提供し、サイバーリスクを軽減します。(動画)

: 今月初めに発表されました。Sophos X-Ops のインテリジェンスに基づいた侵入テストと高度なセキュリティ評価を提供し、サイバーリスクを軽減します。(動画) 脅威についての専門知識の統合 : セキュアワークスの買収を通じて統合された Counter Threat Unit (CTU) が、組織の合同タスクフォースである Sophos X-Ops に加わったことで、複数の専門チームが統合されました。この統合により、ソフォスが持つ広範な脅威の専門知識が、世界トップクラスの攻撃者追跡やダークウェブの情報、および世界中の法執行機関や政府機関との連携によって、さらに強化されます。Sophos X-Ops の統合インテリジェンスは、すべてのソフォス製品とサービスに直接活用され、ランサムウェア、国家支援型攻撃、認証情報を悪用した侵入などのサイバー脅威に対する、比類のない強固な防御を提供します。

: セキュアワークスの買収を通じて統合された Counter Threat Unit (CTU) が、組織の合同タスクフォースである Sophos X-Ops に加わったことで、複数の専門チームが統合されました。この統合により、ソフォスが持つ広範な脅威の専門知識が、世界トップクラスの攻撃者追跡やダークウェブの情報、および世界中の法執行機関や政府機関との連携によって、さらに強化されます。Sophos X-Ops の統合インテリジェンスは、すべてのソフォス製品とサービスに直接活用され、ランサムウェア、国家支援型攻撃、認証情報を悪用した侵入などのサイバー脅威に対する、比類のない強固な防御を提供します。 Sophos Endpoint と Secureworks Taegis MDR および XDR の統合: 9 月に発表された通り、Sophos Endpoint は現在 Taegis MDR および Taegis XDR にネイティブに統合されており、すべてのサブスクリプションに自動的に含まれています。これにより、防御、検知、対応が統合され、システムの複雑さやコストを低減できます。

これらの進化は、高度なテクノロジーと信頼できる人間の専門知識を組み合わせることで、あらゆる規模の組織が進化し続ける脅威から身を守るために有効な、ソフォスの能力を強化するものです。

これらの変化を通じて、ソフォスは信頼されるセキュリティパートナーのあり方を改めて示しています。ソフォスの戦略は、高度な防御と人間の深い専門知識を統合して、組織のサイバーセキュリティの水準にかかわらず対応するというものです。世界的な規模、可視性、および Sophos X-Ops のインテリジェンスにより、ソフォスは即座に、より強力な成果を提供します。これにより、組織は今後脅威にさらされても業務を安全に継続できるようになります。これらの新しい取り組みは、テクノロジーと専門知識を組み合わせることで、明確なセキュリティ成果を提供するというソフォスのコミットメントを反映しています。

市場の拡大

Sophos ITDR の発表と最近導入したソフォスアドバイザリーサービスにより、ソフォスは信頼を得ているセキュリティオペレーションポートフォリオをさらに拡大しています。セキュアワークスの実績ある Taegis IDR ソリューションに基づいて開発された Sophos ITDR は、世界中で急拡大している脅威の 1 つである認証情報ベースの攻撃に対し、組織がリスクをより素早く把握し、強力に防御するのを支援します。

Sophos X-Ops の脅威インテリジェンスに基づき、経験豊富なサイバーセキュリティ専門家によって提供される ソフォスアドバイザリーサービス は、侵入テストや高度なセキュリティ評価を行うことで、組織が弱点を見つけ、防御を強化し、リスクを低減するのに役立ちます。これらのサービスはすべて、パートナーがお客様に提供できるソリューションを増やし、新たな成長機会を創出しながら、他社との差別化を図るのを支援します。

エンドポイントセキュリティ、AI、MDR におけるポートフォリオの進化

エンドポイントセキュリティのポートフォリオを更新: Sophos EDR のライセンス体系がシンプルになり、あらゆる規模の組織がエンタープライズレベルの保護を利用しやすくなるとともに、パートナーがソフォスソリューションを提供・販売する方法も効率化されました。

Sophos EDR のライセンス体系がシンプルになり、あらゆる規模の組織がエンタープライズレベルの保護を利用しやすくなるとともに、パートナーがソフォスソリューションを提供・販売する方法も効率化されました。 AI の進化: Sophos XDR および Sophos MDR における調査やプロアクティブな脅威ハンティングワークフローをサポートする、新しいセキュリティアナリスト AI アシスタントおよび脅威ハンティング AI アシスタントを追加しました。Sophos AI Assistant は、35,000 社以上を人間主導の高度な脅威から保護してきた Sophos MDR アナリストの経験を基に、セキュリティチームがリスクを迅速に特定し、脅威インテリジェンスによって調査を強化し、より迅速に対応できるように支援します。

Sophos XDR および Sophos MDR における調査やプロアクティブな脅威ハンティングワークフローをサポートする、新しいセキュリティアナリスト AI アシスタントおよび脅威ハンティング AI アシスタントを追加しました。Sophos AI Assistant は、35,000 社以上を人間主導の高度な脅威から保護してきた Sophos MDR アナリストの経験を基に、セキュリティチームがリスクを迅速に特定し、脅威インテリジェンスによって調査を強化し、より迅速に対応できるように支援します。 XDR および MDR 統合の強化: 組織全体の環境における脅威検知と対応を加速するため、お客様がご自身の IT およびサイバーセキュリティツールを、オープンな Sophos Central プラットフォームに簡単に接続できるようにしています。2025 年 11 月より、すべての Sophos MDR および Sophos XDR サブスクリプションに、エンドポイント、ファイアウォール、ネットワーク、クラウド、メール、アイデンティティ、バックアップ、および生産性向上ソリューションなど、サードパーティテクノロジーとの統合機能が、追加料金なしで含まれます。この可視性の強化により、アナリストは脅威をより迅速に特定、調査、無力化するとともに、お客様が既存の IT 投資を最大限に活用できるよう支援します。

認証情報の保護、アドバイザリーサービス、エンドポイントの革新、AI、MDR、および人間の専門知識にわたるこれらのポートフォリオの進化は、ソフォスがグローバルな規模で目に見えるセキュリティ成果を提供していることの証です。

ソフォスのセキュリティオペレーションポートフォリオは、世界中の 75,000 社以上の組織から信頼されています。その中には、世界中に拠点を持ち、攻撃者の行動を継続的に監視・防御するアナリストに支えられた 35,000 社の Sophos MDR のお客様も含まれます。ソフォスは日々、Sophos Central で 223 テラバイト以上のテレメトリを処理し、3,400 万件以上の検知を生成し、1,100 万件以上の脅威を自動的にブロックしています。この膨大なお客様データのおかげで、ソフォスの検知機能は常にテストされ改善されており、世界中の組織に継続的な保護と、より強力な成果をもたらしています。

ソフォスの製品とサービスの詳細については、www.sophos.com をご確認ください。