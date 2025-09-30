貴社の SIEM はまだ役に立っていますか？セキュリティスタックを見直す時期が来ている理由

** 本記事は、Is your SIEM still serving You? Why it might be time to rethink your security stack の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

セキュリティチームは、ランサムウェア攻撃の潜伏期間の中央値が数週間から数日へと短縮されたことを受け、脅威をリアルタイムで検知・対応しなければならないというプレッシャーが高まっています。しかし、多くの組織は依然として、従来のセキュリティ情報イベント管理（SIEM）ツールやセキュリティオーケストレーション・自動化・対応（SOAR）ツールに依存しています。これらのツールは、攻撃者の動きが緩やかで防御側に時間的余裕があった時代に開発されたものであり、もはやそのような時代は過ぎ去りました。今日の脅威は、より迅速かつ熾烈になっています。セキュリティ運用チームが大量のアラートに圧倒され、ツールの複雑さに頭を悩ませ、あるいは対応のために検知ルールを絶えず調整しているのであれば、アプローチを見直す時期かもしれません。

SIEM と SOAR：機能は高いが継続的なケアが必要

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency’s (CISA) の 2025 年ガイダンスによると、SIEM および SOAR プラットフォームは、適切に実装および維持された場合に限り、可視性と対応能力を大幅に向上させることができます。ガイダンスでは、これらのツールは「検知ルールの有効性を維持し、自動化された対応が意図しない結果をもたらさないようにするために、継続的な調整と監視」1が必要であると指摘されています。

つまり、SIEM と SOAR はプラグアンドプレイとは程遠いものです。今日の急速に変化する脅威環境において効果を発揮し続けるためには、実践的なメンテナンス、統合、そして監視が必要です。専任のリソースがなければ、重要な点を見逃したり、重要でない点の追及に一日中時間を費やしたりすることになります。ライセンスとメンテナンスのコストが高いにもかかわらず、多くのチームは投資から得られる価値や測定可能な成果が限られていると感じています。

次世代 SIEM と XDR の台頭

次世代 SIEM プラットフォームは、より柔軟なデータ取り込み、組み込み分析機能、そして優れたスケーラビリティを提供することで、これらの課題の一部に対処することを目指しています。しかし、依然として検知ルール作成、対応プレイブックの作成、そして統合作業を手動で行う必要があるケースが多くあります。

XDR (Extended Detection and Response) は、これをさらに一歩進めます。アラートのみに依存する従来のツールとは異なり、XDR は生データを分析することで隠れた脅威を発見し、ノイズを削減します。ウォッチリストやシグネチャから高度な AI 駆動型検知まで、幅広い手法を活用します。組み込みの自動化機能と統合済みの SOAR 機能により、XDR はカスタムルールの作成やゼロからの立ち上げの必要がありません。ほとんどの組織にはセキュリティチームが存在しないため、このようなシステムの管理と調整を彼らに期待するのは、単に困難なだけでなく、非現実的です。XDR は、サイバー犯罪からの保護において提供する価値と比較して、魅力的な総所有コストを提供します。

XDR 上での MDR がより良い成果をもたらす理由

MDR (Managed Detection and Response) は、人的要素を付加します。専門アナリストによる MDR は、24時間 365日体制の監視、脅威ハンティング、インシデント対応を提供します。次世代 SIEM 機能を備えた専用 XDR プラットフォーム上に MDR を構築することで、強力な組み合わせが実現します。:

継続的な調整を必要とせず、継続的な保護を実現

実際の脅威への迅速かつ正確な対応

複雑な SOC 管理のオーバーヘッドなしで成果を実現

ランサムウェアから身を守るセキュリティ対策

ランサムウェアの攻撃速度が増し、潜伏期間が数週間ではなく数時間に短縮された今、組織は実際に機能するセキュリティ運用プラットフォームを必要としています。CISA のガイダンスは明確です。SIEM と SOAR は効果的ですが、ランサムウェアの進化のスピードが特に速いため、維持には多大な労力が必要です1。現在使用しているツールが業務のスピードを低下させたり、洞察よりもノイズを多く生み出したりしている場合は、より最新のソリューションに移行する時期かもしれません。

XDR と MDR を組み合わせることで、スケーラブルで効率的、そして成果重視のセキュリティ運用アプローチを実現できます。防御が機能しているかどうかを常に心配することなく、ビジネスに集中できます。

Sophos が Secureworks の買収によって得た Taegis XDR でセキュリティ運用の世界をどのように変革しているかについて詳しくは、次世代 SIEM による XDR (Extended Detection and Response) をご覧ください。

