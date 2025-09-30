調査結果：2025年のサイバーセキュリティの燃え尽き症候群への対応

** 本記事は、Report: Addressing cybersecurity burnout in 2025 の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

さらに、問題は悪化しており、回答者の 69% がサイバーセキュリティ疲れと燃え尽き症候群が 2023 年から 2024 年にかけて増加したと報告しています。

燃え尽き症候群の影響

当然のことながら、燃え尽き症候群はそれを経験する個人に重大な悪影響を及ぼし、ほぼ半数 (46%) がサイバー攻撃や侵害に対する不安が高まったと報告し、39% が仕事の生産性が低下したことを認め、3 分の 1 が仕事への関与レベルが低下したと述べています。

これらの数値は、サイバーセキュリティ対策の有効性と持続可能性を直接脅かす、広範な課題が存在していることを示しています。

ストレスの主な原因

回答者は平均して、燃え尽き症候群を経験する原因となった 3 つの別々の要因を挙げており、IT チームが直面しているさまざまなプレッシャーが浮き彫りになっています。