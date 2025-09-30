調査結果：2025年のサイバーセキュリティの燃え尽き症候群への対応

** 本記事は、Report: Addressing cybersecurity burnout in 2025 の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**
今日の急速に変化するデジタル世界では、サイバー脅威の容赦ない性質が、企業を守る責任を負っているサイバーセキュリティ専門家に多大な損害を与えています。
ソフォスの最新のレポートでは、”サイバー脅威への警戒がもたらす人への負荷：2025 年におけるサイバーセキュリティ燃え尽き症候群への対応,” この深刻化する危機に焦点を当てています。
このレポートでは、新たな研究データに基づいて、これらのプレッシャーが人間に直接及ぼす影響を調査し、燃え尽き症候群の蔓延状況、主な要因、および結果を明らかにし、最終的には戦略的な解決策によってこの重大な問題をどのように緩和できるかを強調しています。
調査は、17 か国、5,000 人の IT およびサイバーセキュリティプロフェッショナルを対象に、特定のベンダーに依存しない中立的な立場で実施されました。調査は 2025 年の第 1 四半期に行われ、回答者には過去 12 か月間の自身の経験について振り返ってもらいました。
ストレスの蔓延と影響の広がり
サイバーセキュリティ疲れや燃え尽き症候群の個人的な経験について尋ねたところ、回答者の 76% が、過去 1 年間にそれを常に、頻繁に、または時々経験したと回答しました。
さらに、問題は悪化しており、回答者の 69% がサイバーセキュリティ疲れと燃え尽き症候群が 2023 年から 2024 年にかけて増加したと報告しています。
燃え尽き症候群の影響
当然のことながら、燃え尽き症候群はそれを経験する個人に重大な悪影響を及ぼし、ほぼ半数 (46%) がサイバー攻撃や侵害に対する不安が高まったと報告し、39% が仕事の生産性が低下したことを認め、3 分の 1 が仕事への関与レベルが低下したと述べています。
これらの数値は、サイバーセキュリティ対策の有効性と持続可能性を直接脅かす、広範な課題が存在していることを示しています。
ストレスの主な原因
調査結果から、サイバーセキュリティのストレスは単なる技術的な問題ではなく、ビジネス上の問題でもあることが明らかになりました。
回答者は平均して、燃え尽き症候群を経験する原因となった 3 つの別々の要因を挙げており、IT チームが直面しているさまざまなプレッシャーが浮き彫りになっています。
詳細
幸いなことに、すべてが悪いニュースというわけではありません。これらの調査結果の詳細と潜在的な解決策については、レポート全文をダウンロードしてご覧ください。