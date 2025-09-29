ソフォス、IDC MarketScape™: Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025 においてリーダーの評価を獲得

** 本記事は、Sophos named a Leader in the IDC MarketScape™: Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025 の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

ソフォスが、IDC MarketScape™: Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025においてリーダーの評価を獲得しました。

この度の評価は、組織にインテリジェントで拡張性のある統合セキュリティソリューションを提供し、脅威を未然に阻止することを可能にするというソフォスのコミットメントが反映されたものだと考えております。

IDC MarketScape の Extended Detection and Response レポートでは、ソフォスの保護機能を強みとして挙げ、「ソフォスは提供する保護機能において高く評価されています。エンドポイントに標準搭載される主な保護テクノロジーには、ホストベースのファイアウォールおよび IDS/IPS、デバイス制御、DLP、マルウェア対策スキャン、暗号化などがあります」と述べてられています。

さらには、ソフォスのプロアクティブな防御機能についても次のように言及しています。「ソフォスの Adaptive Attack Protection (適応型防御機能)、通称『Shields Up』は、2023 年に導入されました。この機能は『ハンズオンキーボード』攻撃の兆候が確認された場合に、特定の防御策を自動的に適用します。」

「ソフォスはこれらのテクノロジーの多くを社内で開発してきましたが、Taegis XDR プラットフォームの統合によって既存機能がさらに強化され、新たなイニシアティブに向けたエンジニアリングサイクルが加速されます。」

— IDC、Chris Kissel 氏

ソフォスの導入を検討すべき時期について、同レポートは次のように指摘しています。「ソフォスは世界中で事業展開しており、そのエコシステムはあらゆる規模・業種の企業を支援するよう設計されています。サイバーセキュリティの初心者、中級者、そして専門家まで、Sophos XDR プラットフォームから価値を得ることができるでしょう。」

Sophos XDR：結果をもたらすイノベーション

Sophos Extended Detection and Response (XDR) は、強力なツールと脅威インテリジェンスを提供し、IT エコシステム全体で脅威の検知、調査、無力化を可能にします。そしてこれらは、ソフォスの適応型の AI ネイティブなオープンプラットフォームを通じて提供されます。

最強の防御 ：組織は、これまで以上に多くの侵害を発生前に阻止することで、調査に集中できます。Sophos XDR には、高度な脅威が拡大する前に迅速に阻止する Sophos Endpoint の比類なき保護機能が搭載されています。

：組織は、これまで以上に多くの侵害を発生前に阻止することで、調査に集中できます。Sophos XDR には、高度な脅威が拡大する前に迅速に阻止する Sophos Endpoint の比類なき保護機能が搭載されています。 AIに よるセキュリティオペレーションの加速 ：Sophos XDR に組み込まれた AI ツールは、リアルタイムインサイトの提供、脅威データのコンテキスト化、および自然言語駆動型の推奨事項の提示を通じて、調査の効率化を支援します。第一線で活躍するソフォスのセキュリティアナリストとの連携で設計された Sophos AI Assistant により、お客様の社内チームは実際のワークフローと Sophos エキスパートの経験を活用することができます。

：Sophos XDR に組み込まれた AI ツールは、リアルタイムインサイトの提供、脅威データのコンテキスト化、および自然言語駆動型の推奨事項の提示を通じて、調査の効率化を支援します。第一線で活躍するソフォスのセキュリティアナリストとの連携で設計された Sophos AI Assistant により、お客様の社内チームは実際のワークフローと Sophos エキスパートの経験を活用することができます。 統合されたアイデンティティ保護 ：ソフォスは、アイデンティティレイヤーとクラウド環境全体を詳細に可視化します。ITDR、Kubernetes モニタリング、および Microsoft Entra ID と O365 との統合により、エンドポイントからクラウドワークロードまでのすべてを保護します。

：ソフォスは、アイデンティティレイヤーとクラウド環境全体を詳細に可視化します。ITDR、Kubernetes モニタリング、および Microsoft Entra ID と O365 との統合により、エンドポイントからクラウドワークロードまでのすべてを保護します。 適応型の自動防御機能 ：エンドポイントの隔離から多要素認証 (MFA) の適用、ランサムウェア被害のロールバックまで、豊富な自動対応機能を提供します。攻撃発生時には適応型防御機能が作動するので、影響を最小限に抑え、迅速な復旧を実現します。

：エンドポイントの隔離から多要素認証 (MFA) の適用、ランサムウェア被害のロールバックまで、豊富な自動対応機能を提供します。攻撃発生時には適応型防御機能が作動するので、影響を最小限に抑え、迅速な復旧を実現します。 柔軟なエコシステム ：幅広い連携機能を備えた Sophos XDR は、多様な IT 環境にもシームレスな統合が可能です。サードパーティ製ファイアウォール、メールプラットフォーム、エンドポイントなどの既存の投資を、中断させることなく強化します。

：幅広い連携機能を備えた Sophos XDR は、多様な IT 環境にもシームレスな統合が可能です。サードパーティ製ファイアウォール、メールプラットフォーム、エンドポイントなどの既存の投資を、中断させることなく強化します。 最適化と統合を目的としたオープンプラットフォーム：統合型の検知・対応プラットフォームにより、IT エコシステム全体を一元的に可視化できます。これにより、ノイズが多く、対応不可能なアラートではなく、優先度の高い項目に調査リソースを集中させることが可能になります。ソフォスのオープンで拡張性の高いアーキテクチャでは、既存および将来のセキュリティ投資から得られる脅威情報を統合することで、攻撃対象領域全体を可視化します。

変革をもたらす Secureworks との統合

2025 年 2 月に Secureworks を買収したことを受け、Sophos Endpoint は Taegis XDR/MDR サブスクリプションにネイティブに統合され、自動的に組み込まれるようになりました。これにより、単一プラットフォーム上で予防、検知、対応機能が統合され、ライセンスコストの削減とオペレーションの簡素化が実現しています。

この統合により、保護機能が強化され、脅威の緩和が加速されます。また、お客様は柔軟性を維持しながら ROI を最大化できます。

大きな意味を持つ業界の評価

Sophos XDR は革新性でリードしているだけでなく、あらゆる面で信頼を獲得しています。アナリストからエンドユーザーまで、高く評価しています。

こうした一貫した評価は、実績があり高い効果をもたらすセキュリティソリューションを求める組織にとって、ソフォスが最適なパートナーであることを裏付けるものです。

今後の展望：XDR の未来を構築する

IDC MarketScape™ でリーダーの評価を獲得したことは、ソフォスの進化を反映した結果であると考えます。また、これは「Sophos Central プラットフォームへの Taegis XDR の完全統合」という新たな章の始まりでもあります。

「IDC MarketScape™: Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025」の抜粋は、こちらでご覧いただけます。

IDC MarketScape について

IDC MarketScape ベンダー評価モデルは、特定の市場におけるテクノロジーおよびサービスプロバイダーの競争力を概説することを目的としています。本調査は定性的および定量的な基準に基づく厳格な採点手法を採用しており、各ベンダーの市場における位置付けを 1 つの図表で可視化します。IDC MarketScape は、テクノロジーベンダーの製品・サービス、能力・戦略、ならびに現在および将来の市場成功要因を比較できるよう、明確な枠組みを提供します。この枠組みは、テクノロジーを購入した組織に向けて、現在および将来のベンダーの強みと弱みを 360 度評価する手法も提供します。



