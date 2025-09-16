G2 Fall 2025 レポートで首位を獲得：MDR、ファイアウォール部門で総合 1 位に

** 本記事は、Sophos tops G2 Fall 2025 Reports: #1 Overall in MDR and Firewall の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

G2 が Fall 2025 レポートを発表し、ソフォスがお客様によって再びトップに選ばれました。ソフォスは Managed Detection and Response (MDR) およびファイアウォールソフトウェア部門で総合 1 位を獲得しました。また、ソフォスのプラットフォームの強力さを示すように、ソフォスは今日のセキュリティオペレーションに不可欠な エンドポイントプロテクションプラットフォーム、EDR (Endpoint Detection and Response)、XDR (Extended Detection and Response)、ファイアウォールソフトウェア、MDR (Managed Detection and Response) といった G2 Overall Grid® において、13 回連続でリーダーの評価を獲得しました。

これらの評価は、検証済みのピアレビューに基づいており、セキュリティチームが最も重視する要素、すなわち目標達成の迅速さ、シンプルな運用、そして防御からマネージド対応へと拡張できるプラットフォームへの信頼を反映しています。

Managed Detection and Response

Sophos MDR は、MDR ソリューション部門での総合 1 位に加えて、エンタープライズおよびミッドマーケットグリッドを含む 5 つのレポートセグメントでも第 1 位を獲得しました。Sophos MDR はさらに、エンタープライズのお客様からの評価に基づいてベストリザルトおよびベストユーザビリティを受賞しています。

エンドポイント

Sophos EDR/XDR は G2 Fall 2025 レポートにおいて、総合、エンタープライズ、ミッドマーケット、小規模企業を含む 8 つのセグメントでリーダーに選出されました。Sophos XDR プラットフォームは、ベストユーザビリティ、ベストリザルト、およびベストリレーションシップを受賞しています。その結果、業界トップクラスのセキュリティ実績をさらに強固なものにしています。

ファイアウォール

G2 Fall 2025 レポートにおいて、Sophos Firewall は 11 回連続でファイアウォールの総合第 1 位に選ばれました。さらに、Sophos Firewall は今回初めて、すべてのお客様セグメント (エンタープライズ、ミッドマーケット、スモールビジネスのユーザー) から満場一致で第 1 位のファイアウォールソリューションとして評価されました。さらに、Sophos Firewall は総合ベストリザルト、ベストユーザビリティ、およびベストリレーションシップも受賞しています。

ソフォスユーザーの声

「Sophos MDR が私たちにもたらしてくれた安心感とセキュリティの大きさは、言葉では表現しきれません。」—ミッドマーケットのリードインフラストラクチャエンジニア

「[Sophos MDR] では、強力な自動化と生身の人間による専門知識の組み合わせが、緊密に統合されたセキュリティエコシステムを通じて提供されます。」—エンタープライズのユーザー

「Sophos Firewall は、堅牢な保護と使いやすいインターフェイスを両立させているという点で際立っています。」—小規模企業のテクニカルサポートエンジニア

「[Sophos Firewall] は高度な脅威防御、ユーザーフレンドリーなレポート、エンドポイントセキュリティとのシームレスな統合により、堅牢な保護を提供します。」—ミッドマーケットのマネージャー

「Sophos Endpoint で最も気に入っている点は、管理がシンプルでありながら強力な保護を提供する上に、エンドユーザーにとってほとんど邪魔にならないことです。」—小規模企業のテクニカルエンジニア

「ディープラーニングと行動分析による高度な脅威検知により、[Sophos Endpoint] は最も巧妙な脅威さえも迅速に特定し、無力化します。」—ミッドマーケットの IT マネージャー

ソフォスの製品やサービスの詳細については、ソフォスのパートナーや担当者にご相談いただくか、ソフォスの Web サイトをご覧ください。