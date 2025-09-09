Sophos AI Assistant の新たな機能強化

** 本記事は、New enhancements to the Sophos AI Assistant の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

Sophos AI Assistant の新機能を発表します。この新機能により、すべての Sophos XDR および MDR のお客様は、ケースのトリアージと調査をより簡単に行えるようになります。また、MDR グレードの専門知識、ガイド付きワークフロー、そしてリアルタイムの脅威ハンティングを直接活用していただけます。

Sophos AI Assistant とは？

Sophos AI Assistant は、Sophos Central に組み込まれた機能です。大規模言語モデル (LLM) と自然言語理解を使い、IT 管理者から経験豊富な SOC アナリストまで、誰もが SQL のようなクエリを書くことなく、セキュリティテレメトリの照会、調査の強化、および調査活動を行えるようにします。

ただの AI ツールではありません。世界をリードする Managed Detection and Response (MDR) サービスのチームによる専門知識を、インテリジェントなエージェントとして凝縮したものです。すべての Sophos XDR および MDR のお客様は、AI Assistant を追加料金なしでご利用いただけます。

今回のリリースにより、Sophos AI Assistant は以下の 2 つの主要な役割をサポートするよう強化されました。

セキュリティアナリスト – ケースの調査およびトリアージを担う

– ケースの調査およびトリアージを担う 脅威ハンター – 環境全体におけるプロアクティブかつ探索的な調査を担う

AI Assistant の利用を開始する

今回のリリースの主な機能

Sophos Central 上のナビゲーションを更新

Sophos AI Assistant には、Sophos Central 管理コンソールに追加された「AI」メニューからアクセスできるようになりました。今回の更新は、アナリストのワークフローにおいて AI 活用ツールの重要性が高まっていることを反映しています。アラート対応、インシデント調査、プロアクティブな脅威ハンティングなど、どのような作業でも AI による洞察やアクションに簡単にアクセスできるようになります。

新しい「セキュリティアナリスト」および「脅威ハンター」アシスタント

今回のリリースでは、新しい AI アシスタントが導入されます。

セキュリティアナリストアシスタント ：トリアージ、ケース管理、および調査タスク向けに設計されています。

：トリアージ、ケース管理、および調査タスク向けに設計されています。 脅威ハンターアシスタント：プロアクティブな脅威ハンティングのサポートを追加し、アナリストがテレメトリを探索し、クエリを作成し、環境全体で不審な挙動を調査できるようにします。

これらの新しいコンテキスト認識型アシスタントは、リアクティブな機能とプロアクティブな機能を、単一の AI 駆動型インターフェースに統合します。

アナリストとしての役割に基づいた、コンテキストに沿ったワークフロー

AI Assistant は、アナリストが実行する機能に基づいてコンテキストを認識するようになりました。

セキュリティアナリスト はケースに応じたプロンプト、強化されたサポート、および効率化された調査フローを受け取ります。

はケースに応じたプロンプト、強化されたサポート、および効率化された調査フローを受け取ります。 脅威ハンターには高度な検索候補、ガイド付きのテレメトリ分析、およびカスタムプロンプトテンプレートが提供されます。

ケースの調査結果を要約する場合でも、検知時の異常を調査する場合でも、AI Assistant はシームレスかつ役割に合わせた体験を保証します。

スマートなプロンプトの提案とワークフローの支援

導入時の手間を減らし、使いやすさを向上させるため、ソフォスは一般的な SOC 活動に合わせたインテリジェントなプロンプトの提案機能を導入しました。デバイスの分析からトレンドのレビューまで、AI Assistant は、効果的なクエリを作成し、情報に基づいた意思決定を行う手助けをします。クエリ言語やテレメトリの構造を熟知している必要はありません。

実際の使用例

アラートトリアージ ：コンテキストおよび関連する検知を迅速に要約します。

：コンテキストおよび関連する検知を迅速に要約します。 調査 ：コマンドラインデータやユーザーの挙動を用いて、ラテラルムーブメントを追跡します。

：コマンドラインデータやユーザーの挙動を用いて、ラテラルムーブメントを追跡します。 脅威ハンティング ：PowerShell 実行の異常を経時的に検索します。

：PowerShell 実行の異常を経時的に検索します。 エンリッチメント：ハッシュ、IP、またはドメインに関するライブルックアップを実行します。

AI Assistant の出力はケースノートに直接追加できるため、洞察や手順を監査や引き継ぎのため確実に保存できます。

Sophos Central – AI Assistant の使用例

効果的なプロンプトの書き方

私たちは、効果的な AI プロンプトを書くための、新しいベストプラクティスガイドを公開しました。このガイドは、AI Assistant から高品質な結果を得るために、質問をより明確かつ正確に組み立てる手助けとなります。

効果的なプロンプトのためのヒント：

具体的に書く：デバイス名、時間範囲、検知タイプなどを詳述しましょう。

コンテキストを加える：可能であれば、プロンプトを特定のケースやアラートに関連付けましょう。

形式を指定する：必要に応じてリスト、表、または要約で回答するよう依頼しましょう。

効果的なプロンプトの書き方

AI Assistant の使用を始める

今すぐ Sophos Central にログインして、新しい AI Assistant との作業を開始しましょう。

AI Assistant とトレーニングリソース