さらなるイノベーションの実現へ：Sophos Endpoint と Taegis MDR/XDR が統合

** 本記事は、Innovation unlocked: Sophos Endpoint is now integrated with Taegis MDR and XDR の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

Sophos Endpoint と Taegis の統合。管理コストの削減と日々の業務効率の向上を同時に実現。

Sophos Endpoint が Taegis™ Extended Detection and Response (XDR) および Taegis Managed Detection and Response (MDR) のすべてのサブスクリプションにおいて、ネイティブに統合され、自動的に追加されます。

顧客は単一のプラットフォームで、予防、検知、対応の機能を包括的に活用できるようになり、セキュリティ運用の合理化とコスト削減が可能となります。今回の統合は、2025 年 2 月のソフォスによるセキュアワークスの買収を受けたもので、両社の強みを組み合わせることで、顧客が投資対効果 (ROI) を向上しながらサイバー攻撃を防止できる大きな一歩となります。

エンドポイントプロテクションは、最前線で脅威を予防し、検知と対応に役立つ重要なテレメトリを提供することから、現代のサイバー脅威に対する最も重要な防御層の1つになっています。Sophos Endpoint が新規および既存のすべての Taegis XDR および MDR サブスクリプションに含まれるようになり、顧客は、攻撃時に自動的に展開される比類のないランサムウェア防御と攻撃の緩和機能を利用できます。この統合により、組織はライセンスコストを削減しながら保護を強化できるほか、ネイティブな統合によって管理負荷を軽減し、脅威への対応が拡充され、迅速な対処が可能になります。

Taegis は完全にオープンなプラットフォームとして引き続き利用することができ、顧客はエンドポイントプロテクションソリューションを自由に選択して使用し、既存のサイバーセキュリティ投資の価値を最大限に活用できます。これにより、顧客は ROI を最大化し、優先度の高いセキュリティ機能により多くの予算を割り当てられるようになります。

こちらの 2 分間の動画を視聴して、統合の詳細をご覧ください。

求められる卓越した保護機能

多くの組織はすべてのエンドポイント保護を同じような製品と捉えていますが、そこに攻撃者の付け入る隙があります。実際、すべてのエンドポイント製品が、現代のハンズオンキーボード攻撃を阻止できるわけではありません。

Sophos Endpoint の CryptoGuard ランサムウェア対策機能や適応型攻撃防御のような予防を重視した機能は、攻撃の拡大を未然に防ぐことが可能であり、数千台規模のデバイスを管理する企業にとって極めて革新的なソリューションとなります。ソフォスは、展開とポリシー管理を合理化することにより、組織が脅威を予防し、総保有コストを削減し、セキュリティ投資の効果を最大化できるよう支援しています。

Taegis の顧客にとっての主な利点：

コスト削減とROIの向上： Sophos Endpointが、すべてのTaegis XDRおよびTaegis MDRサブスクリプションに自動的に追加されるため、エンドポイントセキュリティソリューションを別途購入する必要がなくなります。

Sophos Endpointが、すべてのTaegis XDRおよびTaegis MDRサブスクリプションに自動的に追加されるため、エンドポイントセキュリティソリューションを別途購入する必要がなくなります。 今後も自由にベンダーを選択可能： Taegisはオープンなプラットフォームとして引き続き利用することができ、エンドポイントソリューションを自由に選択して使用できます。

Taegisはオープンなプラットフォームとして引き続き利用することができ、エンドポイントソリューションを自由に選択して使用できます。 業界最高クラスの保護機能： Sophos Endpointは、Gartner® Magic Quadrant™のエンドポイントプロテクションプラットフォーム部門で16回リーダーに位置付けられおり、CryptoGuardや適応型攻撃防御などの機能により、ランサムウェアやその他の高度な脅威に対する比類ない防御機能を提供します。これらの機能は、Taegisコンソールから直接アクセスできます。

Sophos Endpointは、Gartner® Magic Quadrant™のエンドポイントプロテクションプラットフォーム部門で16回リーダーに位置付けられおり、CryptoGuardや適応型攻撃防御などの機能により、ランサムウェアやその他の高度な脅威に対する比類ない防御機能を提供します。これらの機能は、Taegisコンソールから直接アクセスできます。 ワークフローの継続性： Sophos Endpointのテレメトリと検知した脅威情報は、Taegisプラットフォームに取り込まれ、顧客は既存の検知と対応ワークフローを引き続き活用できます。

Sophos Endpointのテレメトリと検知した脅威情報は、Taegisプラットフォームに取り込まれ、顧客は既存の検知と対応ワークフローを引き続き活用できます。 管理の簡素化：顧客は Taegis から直接、Sophos Endpoint をダウンロード、インストール、管理できます。

顧客のニーズに合わせた展開方法

さまざまな環境をサポートするために、エンドポイント保護機能を展開する以下の 3 つのオプションを顧客は選択できるようになりました。

Sophos Endpoint： 単一エージェントで、予防、検知、対応まで包括的に実現するネイティブで統合型のソリューションです。

単一エージェントで、予防、検知、対応まで包括的に実現するネイティブで統合型のソリューションです。 ソフォス以外の製品とのネイティブ統合： CrowdStrike、Microsoft Defender、SentinelOne、BroadcomのCarbon Black などの製品からのテレメトリを取り込むことができ、全体的な可視性を確保します。

CrowdStrike、Microsoft Defender、SentinelOne、BroadcomのCarbon Black などの製品からのテレメトリを取り込むことができ、全体的な可視性を確保します。 ソフォス以外のエンドポイントセキュリティソリューション： Detection Only センサーの展開オプションを通じてサポートされます。

Taegis ユーザーにとってソフォス製品の展開がよりスムーズに

Taegis ユーザーによる Sophos Endpoint へのアップグレードが簡単でスムーズなプロセスになります。

顧客は、追加のライセンスを購入することなく、Taegis プラットフォームから直接 Sophos Endpoint のインストーラをダウンロードできます。

操作手順やアップグレードに関するドキュメントは、セキュアワークスのドキュメントにある「Sophos Endpoint エージェント」のページから確認できます。

また、Sophos Endpoint からのテレメトリと脅威検知情報は、Taegis プラットフォームに直接取り込まれるようになり、既存の検知と対応ワークフローをそのまま利用できます。

さらに、Taegis コンソールから直接 Sophos Endpoint に対して Live Response 機能が利用可能になり、対応能力が強化されます。この機能により、セキュリティチームは攻撃が疑われるプロセスの強制終了、エンドポイントやサーバーの再起動、ファイル削除などのコマンドを、安全なシェルアクセスから実行できます。Live Response を利用するには、エンドポイントで Sophos Endpoint (完全なエージェントまたはセンサーのいずれか) が実行されている必要があります。

詳細情報

Sophos Endpoint は、既存および新規の Taegis XDR および MDR のすべてのお客様が直ちにご利用いただけます。こちらの 2 分間の動画をご視聴いただき、Taegis プラットフォームと Sophos Endpoint の詳細をご確認ください。ソフォスと Taegis が貴社のサイバーセキュリティの強化にどのように貢献できるのかについて、ソフォスの営業担当者にぜひお問い合わせください。