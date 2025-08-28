最重要システムを保護するエンドポイントソリューション：Sophos Endpoint for Legacy Platforms

Defend what matters: Introducing Sophos Endpoint for Legacy Platforms の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**
最新システムに備わっているセキュリティ機能やアップデートは、サポートが終了しているレガシーオペレーティングシステムに適用されていないことが多く、攻撃者による格好の標的となっています。しかし、製造業や医療業界などの組織では、製造機器や医療機器などの専門システムのために、これらのオペレーティングシステムを使い続けなければならないことが多くあります。
OT 環境で使用されているエンドポイントのアップグレードや入れ替えは容易ではなく、多大なコストを伴うことがあります。その結果、デバイスが十分に保護されないリスクが生じたり、追加のセキュリティソリューションや対策が必要になったりする場合があります。
旧式の Windows や Linux エンドポイントも包括的に保護
Sophos Endpoint for Legacy Platforms は、Windows および Linux のさまざまなオペレーティングシステムに対応し、プラットフォームベンダーによるサポートが終了した後も、継続して最新のセキュリティ機能を包括的に提供するソリューションです。
すべてのデバイスにわたってエンドポイントセキュリティの導入と管理を合理化
最新のオペレーティングシステムのみに対応したセキュリティソリューションでは、レガシーシステム向けに別のソリューションを導入する必要があり、IT およびセキュリティチームの管理負担が増加します。ソフォスは、レガシーおよび最新プラットフォームの両方に対応する業界最高クラスのエンドポイントセキュリティを、Sophos Central から提供します。Sophos Central は強力なクラウドベースの管理プラットフォームであり、ソフォスのすべての次世代セキュリティソリューションを一元管理できます。
オペレーティングシステムベンダーのサポートが終了した後も、最重要デバイスを保護
ハードルが高く膨大なコストがかかる特殊用途システムのアップグレードを先送りできます。Sophos Endpoint for Legacy Platforms は、Windows および Linux のさまざまなオペレーティングシステムに対応し、プラットフォームベンダーによるサポートが終了した後も、継続して包括的なセキュリティを提供します。
次世代のセキュリティテクノロジーでレガシーシステムを保護
Web、アプリケーション、周辺機器を制御する機能を搭載しており、攻撃対象領域を最小化し、レガシーデバイスやサポートが終了したデバイスに対する一般的な攻撃経路をブロックします。また、ディープラーニング AI モデルを活用して、既知の攻撃だけでなく未知の攻撃からも保護します。ランサムウェア対策機能である CryptoGuard とエクスプロイト対策テクノロジーによって脅威を迅速に阻止できるため、リソースに限りのある IT チームがインシデントの調査や対応にかける労力を大幅に軽減します。
テクノロジーだけでは防止できない、高度な攻撃を無力化
サイバー攻撃者にとってレガシーデバイスは格好の標的になっています。Sophos EDR や XDR ツールは AI を活用することで、レガシープラットフォームを含むすべてのデバイスにわたって、攻撃が疑われるアクティビティを検知、調査、対応できます。社内リソースが限られている組織でも、業界最高クラスの Sophos MDR サービスを活用すれば、IT 環境全体にわたって脅威を監視して対応できます。
レガシーシステムにも業界最高レベルのセキュリティが必要
性能の低いソリューションを使い続けて、レガシーデバイスをセキュリティリスクにさらすべきではありません。サポートが終了した OS で動作しているデバイスが、業務にとって不可欠な存在であることは少なくありません。そのためソフォスは、こうしたシステムにも、実績ある業界最高水準のエンドポイントセキュリティによる強力な保護が不可欠だと考えています。
- ソフォスは、エンドポイントプロテクションプラットフォーム分野の 2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ において、16 回連続でリーダーの 1 社に位置付けられました。
- ソフォスは 2025 年 Gartner® Peer Insights™ のエンドポイントプロテクションプラットフォーム (EPP) 部門の Voice of the Customer レポートにおいて 4 回連続、さらに XDR (Extended Detection and Response) 部門における初の Voice of the Customer レポートで Customers’ Choice に選出されました。ソフォスは、両レポートで「Customers’ Choice」に選ばれた唯一のベンダーとなりました。
- ソフォスは、G2 Grid レポート (Spring 2025 Reports) においてエンドポイントプロテクションスイート、EDR (Endpoint Detection and Response)、MDR (Managed Detection and Response)、ファイアウォールソフトウェア、XDR (Extended Detection and Response) の全カテゴリでリーダーとなった唯一のベンダーです。
今すぐ利用可能！
Sophos Endpoint for Legacy Platforms は、Sophos Endpoint、Sophos XDR、または Sophos MDR サブスクリプションを契約しているお客様のオプションアドオンとして利用できます。
Sophos Endpoint for Legacy Platforms の対象企業：
- 製造、医療、エネルギー業界など、基幹業務システムや重要なデバイスでレガシーまたはサポートが終了したオペレーティングシステムを実行している組織。
- 大規模なエンドポイント環境があり、プラットフォームベンダーによるサポートが終了するまでに、すべてのエンドポイントを最新の OS バージョンへ完全にアップグレードすることが困難な組織。
- レガシープラットフォームと最新プラットフォームで別々のエンドポイントセキュリティソリューションを使い分けている組織。
Sophos Endpoint がレガシーシステムの保護にどのように貢献できるかについては、ぜひ専門家までお問い合わせいただくか、ソリューション概要をダウンロードしてご確認ください。