ソフォスがブランディングを刷新。未来を切り拓く、大胆な新デザイン

ソフォスは、20 年ぶりとなる新しいロゴと刷新されたブランドデザインを発表しました。
2025、 8月 27
A Bold New Look for a Bold Future: Sophos’ Reimagined Brand の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

ソフォスは、あらゆる規模と形態の組織が、優れたサイバーセキュリティの成果を確実に達成できるよう支援することを使命としています。この使命は、ソリューションの設計方法から、パートナーの支援、そしてブランドとしての自己表現に至るまで、ソフォスのあらゆる決定の指針となっています。

ソフォスのブランドに込められた使命を体現する形で、今月上旬の Black Hat にて、 20 年ぶりとなる新しいロゴと刷新されたブランドデザインを発表できたことを、大変嬉しく思います。

ソフォス：サイバー攻撃を防ぐ

世界中で 60 万以上の組織を保護しているソフォスにとって、簡明さは何よりも重要です。ソフォスブランドの新しいルックアンドフィールは、クリーン、モダン、エネルギーを表現しており、ソフォスがお客様やパートナーにもたらす優れた成果を示しています。

現代の脅威から組織を守るシールド

新しいソフォスのロゴは、私たちの歴史を尊重しつつ、サイバー攻撃に対する防御を象徴するシールドとして刷新されました。
このシールドの内側には、AI ネイティブテクノロジーと世界最高クラスの専門家集団というソフォスの 2 つの強みが宿っています。これらの強みが一体となることで、脅威の進化と同じ速さで適応する、比類のない防御を生み出します。

ブランディングを今変える理由

ソフォスのブランドデザイン刷新は、単なる見た目の変更にとどまりません。ソフォスは何を目指しているのか、お客様やパートナーと共にどこへ向かおうとしているのか、その想いを反映したものです。

ソフォスは、創業以来 40 年間、サイバーセキュリティ環境における驚くべき変革を目の当たりにしてきました。進化する脅威モデルから拡大する攻撃対象、そして攻撃側と防御側の両方における急速なテクノロジーと AI のイノベーションに至るまで、さまざまな変化がありました。

ソフォスは常に、絶え間ない革新の最前線にいました。ソフォスは、単一製品のアンチウイルスプロバイダーとして出発しましたが、今や、世界中で 60 万以上の組織から信頼されるグローバルなサイバーセキュリティリーダー企業となりました。今年初めのセキュアワークスの買収は、ソフォスの受賞歴のあるテクノロジー、インテリジェンス、サービスを拡大し、MDR、脆弱性管理、アイデンティティ脅威の防御を大規模に提供する能力を強化する大きな一歩となりました。

ソフォスはお客様の信頼を獲得し、自らの価値を証明してきました。そして今、ソフォスはブランドデザインを刷新し、テクノロジーとサービスに込めた強い決意を明確なメッセージとして発信しようとしています。

ブランドの刷新に込められた強い使命感

サイバーセキュリティは、余裕のある企業や組織だけのものであってはなりません。しかし、CISO (または同等の役職) を持つ組織は 1 万社に 1 社未満です。99% 以上の企業には専門のセキュリティリーダーが存在しません。これは、サイバー攻撃を効果的に防御するための強力な戦略がないことを示しています。

ソフォスはこのギャップを解消することに尽力しており、実現できる独自の立場を市場で築いています。ソフォスは、組織のセキュリティレベルの高低にかかわらず対応し、彼らの成長に合わせて規模を拡大します。オープンな AI ネイティブプラットフォーム、統合されたポートフォリオ、そしてグローバルなパートナーエコシステムを通じて、スタートアップからグローバル企業まですべてのお客様に、サイバーレジリエンスを防御し、適応させ、構築する能力を同じように提供します。

新しいデザインはこの戦略に基づいたものです。ソフォスの新しいブランドアイデンティティは、大胆で、洗練されていて、自信に満ちています。それはまさに、お客様やパートナーと共に築いていく未来を示しています。

パートナーと共に

パートナーはソフォスの成功の核であり、ブランド刷新に対するパートナーのフィードバックが、ソフォスに力を与えてきました。

「パートナーが共に歩み続けるとき、新しいロゴは単なるブランドの変更ではなく、素晴らしい旅の始まりを告げるものとなります。」 – Vimesh Avlani 氏、マネージングディレクター、Graftronics 社

「ソフォスの新しいロゴとデザインをじっくり見て、何が変わったのかを探しました。今は、はっきりと言えます。確かに変わった、と。私は新しいデザインを気に入りました。新鮮で、モダンで、クリーンで自信に満ちた意匠は、ソフォスにピッタリです。微細なデザインの変更でも大きなインパクトを与えることもあります。」 – Stoyan Bozov 氏、IT アーキテクトネットワーク＆サイバーセキュリティ部門、Bechtle 社

Black Hat の会場を歩きながらソフォスの新しいブランドが掲げられているのを目にし、私は、世界中の組織を防御するためにパートナーと共に築き上げてきたものに、計り知れない誇りを感じました。

変わることのないスローガン「サイバー攻撃から組織を守る」

ブランディングが変わっても、スローガンは変わりません。それは、「サイバー攻撃から組織を守る」ことです。これは単なる標語ではなく、ソフォスの約束です。あらゆる組織がソフォスと共にサイバー攻撃と戦うことができます。パートナー、プラットフォーム、専門家チームと協力して、業務に影響が及ぶ前に攻撃を阻止します。

午前 2 時にランサムウェア攻撃を阻止することから、グローバルな事業拡大の支援まで、ソフォスはお客様を守り続けます。

今回のブランド刷新は、そのコミットメントを明確に示しています。新たなブランディングの下で、ソフォスはこれからも変わらず、優れた成果の実現に向けて取り組み続けます。今回のブランディングは、顧客とパートナーを中心に据えた未来への揺るぎない決意を示しています。

Justine Lewis joined Sophos in 2009. Having successfully led Global Regional and Channel Marketing, she became Chief Marketing Officer in October 2023. In this role, she is responsible for the company’s overall marketing strategy, including brand, marketing communications, public relations, and our go-to-market activities.

