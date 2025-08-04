Rubrik と Sophos が Microsoft 365 のサイバーレジリエンスを強化

** 本記事は、Rubrik & Sophos Enhance Cyber Resilience for Microsoft 365 の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

2025 年にサイバーセキュリティ攻撃が急増しており、マイクロソフトも数多くの主要な標的の一つとなっています。調査によると、M365 のテナントの 70％ がアカウント乗っ取り1を経験し、81％ がメールの不正アクセス2に遭遇しています。

この継続的なリスクを軽減するため、Rubrik 社と Sophos は、戦略的パートナーシップを締結し、リソースが限られた IT チームが Microsoft 365 におけるランサムウェア、アカウントの乗っ取り、内部脅威、データ損失からの回復を簡素化し、サイバーレジリエンスを強化する支援を提供します。

新しい共同ソリューションにより、Rubrik を基盤とする Sophos M365 Backup and Recovery は、Sophos の強力なサイバーセキュリティコンソールに完全に統合された唯一の M365 データ保護ソリューションとなります。Sophos の検知と防止機能に依存しているお客様にとって、この統合により、SharePoint、Exchange、OneDrive、および Teams のデータが誤ってまたは悪意を持って侵害された場合、迅速かつ安全な復旧が可能になります。

Rubrik 社の SaaS ベースの保護機能は、セキュリティチームが既に信頼して防御管理に利用している同じプラットフォームである Sophos Central を通じて利用可能になります。

現在、その必要性はかつてないほど高まっている

2025 年初頭、Microsoft 365 商業版（有料ライセンス）のユーザー数が 4 億人を突破しました。これらのユーザーでグローバル管理者資格情報が漏洩した場合、攻撃者は保持設定を操作し、重要なビジネスデータを永久に削除する可能性があります。

マイクロソフトのネイティブ機能は、この規模のサイバーレジリエンスに対応するように設計されていません。Litigation Hold は法的検索用に設計されており、大量のエンタープライズデータを復元する目的には適していません。リサイクルビンには機能に制限があり、短期間の保存しかできず、侵害が発生した後にデータ全体を元に戻すことはできません。これらのネイティブ機能は特定のユースケースに対応できますが、エンタープライズグレードの要件を満たすには不十分です。最悪の場合、誤った安全性を招く可能性があります。

復旧は迅速、かつ詳細なレベルまで対応可能で、大規模な環境でも信頼性が高い必要があります。それが Rubrik の役割です。

次世代サイバー復旧とレジリエンス

ソフォスの「ランサムウェアの現状」レポートによると、ランサムウェアの影響を受けた企業の約半数が、データを復旧するために身代金を支払うことを選択していました。一方、被害を受けた企業のうち、データ復旧にバックアップを活用した割合はわずか54%にとどまっており、効果的なサイバーレジリエンス対策が依然として十分に進んでいない実態が明らかになっています。

Rubrik と Sophos の共同ソリューションは、このギャップを埋めるために以下の点で重要な役割を果たします：

イミュータブル（変更不可）で安全なバックアップ： Rubrik は、Microsoft 365 のバックアップをエアギャップストレージ、WORM ロック、お客様が保有する暗号化キーによって隔離します。多要素認証とデータロックによって、認証情報が漏洩した場合でも、改ざんを防止します。

Rubrik は、Microsoft 365 のバックアップをエアギャップストレージ、WORM ロック、お客様が保有する暗号化キーによって隔離します。多要素認証とデータロックによって、認証情報が漏洩した場合でも、改ざんを防止します。 迅速で柔軟な復旧： お客様は、Microsoft 365のメール、OneDrive、SharePointサイト、Teamsチャネルなどを、元のユーザーや別のユーザー、さらに無効化されたアカウントにも復元できます。Rubrik はアクティブおよび非アクティブなアカウントの両方をサポートし、Azure Kubernetes Service と連携したコンテナを使用して高パフォーマンスな復元を提供します。

お客様は、Microsoft 365のメール、OneDrive、SharePointサイト、Teamsチャネルなどを、元のユーザーや別のユーザー、さらに無効化されたアカウントにも復元できます。Rubrik はアクティブおよび非アクティブなアカウントの両方をサポートし、Azure Kubernetes Service と連携したコンテナを使用して高パフォーマンスな復元を提供します。 自動保護とコンプライアンス：Rubrik は、新しいユーザー、サイト、メールボックスを自動的に検知します。Entra ID グループを使用したポリシーベースの保護を適用し、委任された管理制御を提供します。Sophos Central は、この自動化された保護を管理する作業を簡単に行えるようにし、過負荷の管理者にとって煩雑なバックアップタスクを排除します。

この新しい機能は Sophos Central で利用可能になります。新しいインターフェースを学ぶ必要はありません。追加のツールも不要です。セキュリティ運用と Microsoft 365 のデータ保護の両方において、統一されたエクスペリエンスを提供します。

サイバーレジリエンスの構築、共に

Rubrik と協業することで、Sophos は、お客様が Microsoft システムに悪意のあるエージェントが侵入した場合、迅速かつ正確に検知、保護、復旧するためのツールを提供できるようになります。パートナー企業にとって、Rubrik と Sophos の協業は、現在の脅威のリアルに対応したソリューションを提供することで、顧客支援の新たな可能性を拓きます。

Rubrik と Sophos は、リスクに直面しても組織が自信を持って運営できるよう支援するという共通の目標を共有しています。共に、Microsoft 365 のレジリエンスの基準をさらに高めています。

詳細については、Sophos の営業チームまでお問い合わせください。

