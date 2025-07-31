ソフォス、2025年 Frost Radar™ の MDR 部門でリーダーの評価

** 本記事は、Sophos named a Leader in the 2025 Frost Radar™ for Managed Detection and Response の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

ソフォスは、2025年 Frost Radar™ の MDR (Managed Detection and Response) 部門でリーダーの評価を獲得しました。このたびの評価は、イノベーションへの絶え間ない取り組み、脅威の早期阻止、そして変化し続ける脅威に未然に対応するためのお客様への支援に注力してきたソフォスの姿勢が評価された結果と言えます。

Frost & Sullivan が発行する Frost Radar は、イノベーションと成長という 2 つの次元でベンダーを評価する業界ベンチマークです。今年のレポートでは、ソフォスによる MDR へのオープンプラットフォームアプローチ、比類ないインシデント対応能力、および市場における勢いが評価されました。

この勢いをさらに加速させているのは、セキュアワークスの買収と、AI、脅威インテリジェンス、顧客主導型イノベーションへの集中的な取り組みです。

「ソフォスによるセキュアワークスの買収は、MDR 史上最も重要な合併の一つです。」

— Frost & Sullivan, Frost Radar™: Managed Detection and Response, 2025

ソフォスがリーダーである理由

Sophos MDR は、小規模な IT 部門からグローバル企業まで、世界中で 3 万を超える組織を保護しています。これは、強力な検知テクノロジーと、7 つのグローバル SOC (セキュリティオペレーションセンター) に配置されている世界トップクラスの脅威アナリストとインシデント対応担当者を組み合わせたフルマネージドサービスです。エンドポイント、ネットワーク、クラウド、アイデンティティの各レイヤーで 24時間 365日の監視、脅威ハンティング、対応を行う Sophos MDR は、SOC の完全アウトソーシングを検討している場合でも、専門家のサポートによって社内チームを強化したい場合でも、お客様のニーズに適応するように設計されています。

ソフォスを今年の Radar の右上に位置付けた主な理由として、Frost & Sullivan は次の点に言及しています。

結果をもたらすイノベーション

オープンプラットフォームの可視性 ：Sophos MDR は、ソフォスの製品ポートフォリオおよび 350 以上のサードパーティ製ツールとネイティブに統合され、Microsoft 365、Google Workspace などをカバーしています。

：Sophos MDR は、ソフォスの製品ポートフォリオおよび 350 以上のサードパーティ製ツールとネイティブに統合され、Microsoft 365、Google Workspace などをカバーしています。 専門家によるインシデント対応を無制限に利用可能 ：Sophos MDR Complete サービスプランに含まれており、上限や追加コストを心配する必要はありません。

：Sophos MDR Complete サービスプランに含まれており、上限や追加コストを心配する必要はありません。 AI を活用した調査 ：ソフォスの自然言語 AI アシスタントが、トリアージやケース要約と効率化し、対策を推奨します。

：ソフォスの自然言語 AI アシスタントが、トリアージやケース要約と効率化し、対策を推奨します。 CTEM 準拠のサービス ：エクスポージャー管理、脅威インテリジェンス、プロアクティブなリスク軽減のため機能が組み込まれています。

：エクスポージャー管理、脅威インテリジェンス、プロアクティブなリスク軽減のため機能が組み込まれています。 セキュアワークスの活用：セキュアワークスの買収により、Sophos Counter Threat Unit (CTU) から取得された OT 可視化、ダークウェブ監視、脅威インテリジェンスが、統一されたプラットフォームに統合されます。

最近実施された Sophos MDR の機能強化により、ソフォスの優位性がさらに高まりました。ソフォスは 2025年 5月、Microsoft 365 攻撃に対する対応アクションを拡張しました。これにより、MDR アナリストはお客様の M365 環境内で脅威を直接封じ込め、修復できるようになりました。また、Capsule と戦略的パートナーシップを締結 (リンク先：英語) し、MDR 制御を視覚的に実証することで、お客様がサイバー保険に加入しやすくなりました。2025年 7月には Sophos Managed Risk の一環として IASM (内部攻撃対象領域管理) を発表しました。IASM は、組織が環境内の脆弱な資産や設定ミスを可視化し、MDR とプロアクティブなセキュリティ原則 (CTEM など) との整合性を高めるものです。

Sophos MDR は、最も重要なステークホルダーであるお客様からも高い評価を受けています。

先日は、Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer の MDR (Managed Detection and Response) 部門第2回調査において、「Customers’ Choice」ベンダー (リンク先：英語) の 1 社に選出されました。主要なテクノロジーユーザーレビュープラットフォームである G2 もSummer 2025 Reports を発表し、ソフォスは総合 MDR ソリューション部門で第 1 位にランクインしました。

今後の展望

Frost Radar™ でリーダーの評価を獲得したことは、ソフォスの戦略の強み、機能の深さ、およびお客様に提供する価値が評価されたということですが、ここで満足することはありません。

今後もこの勢いを維持し、市場で最もインテリジェントで柔軟性が高い、統合 MDR プラットフォームの構築に取り組んでまいります。ソフォスの目標は以前と変わらず、お客様が脅威を未然に阻止し、回復力のあるプロアクティブなセキュリティオペレーションを構築できるよう支援することです。

2025年 Frost Radar™ の MDR (Managed Detection and Response) 部門におけるソフォスの受賞の詳細については、こちらからレポート全文をご覧ください。