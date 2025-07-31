Sophos Endpoint：第 2 四半期 SE Labs エンドポイント保護レポートでも「AAA」の格付け

** 本記事は、Sophos Endpoint: Consistently AAA rated – Q2 2025 SE Labs Endpoint Protection Report の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

SE Labs が発表した 2025年第 2 四半期のエンドポイント保護レポートにおいて、Sophos Endpoint が中小企業部門およびエンタープライズ部門で再び AAA 評価を獲得しました。

ソフォスは過去 3 年間にわたり、実際のサイバー攻撃およびシミュレートされた標的型攻撃を検知・阻止し、SE Labs のテストで一貫して AAA 評価を獲得しています。

最新のレポートへのリンクは、以下の通りです。 エンドポイントセキュリティ：中小企業 | エンドポイントセキュリティ：エンタープライズ

業界で最も高度なエンドポイントセキュリティソリューション

Intercept X のテクノロジーを活用する Sophos Endpoint は、1 つの技術に依存することなく、予防を重視しながら包括的なアプローチで脅威をブロックします。複数のディープラーニング AI モデルが、既知の攻撃や未知の攻撃から組織を保護します。

Web、アプリケーション、周辺機器制御により、攻撃対象領域を縮小し、一般的な攻撃をブロックします。行動分析、ランサムウェア対策、エクスプロイト対策など、高度なテクノロジーを組み合わせて、脅威を早い段階で阻止して進行を食い止めます。結果として、調査・解決を要するインシデントが少なくなり、少人数の IT 部門でも対処することができます。

テストが重要である理由

実績のある第三者機関によるテストは、導入予定のテクノロジーやセキュリティ製品を検討する際の重要な判断材料になります。ただし、攻撃の量と複雑さが増す中で、組織の実際の環境に即したテストでなければ正確な評価は得られません。

SE Labs は、サイバー犯罪者やペンテスターが現在使用している攻撃ツールや戦術、手法、手順 (TTP) をシミュレーションしてテストしている、業界でも数少ないセキュリティテスト機関です。

ソフォスは、SE Labs の評価に長年参加し、エンタープライズ部門および中小企業部門のエンドポイントセキュリティテストで一貫して最高評価を獲得しています。

SE Labs Awards

この賞は、今年の SE LABS ® Awards 2025 で 4 つの賞を受賞した直後に授与されました。7月 2日にロンドンでの授賞式で贈呈されたこれらの賞は、絶えず進化する脅威の中で、あらゆる規模の組織に優れたサイバーセキュリティ成果を提供するというソフォスの取り組みが評価されたものです。

Sophos Endpoint のその他の受賞歴

継続的な受賞には理由があります。セキュリティプロバイダーを選択しようとしている組織にとっては、十分な情報に基づいて決定を下せるよう、複数の視点を提供することが役立ちます。お客様がソフォス製品を選択する理由については、www.sophos.com/why をご覧ください。アナリストの意見とレポートの要約、信頼できる第三者機関のテスト結果、およびソフォス製品を日々使用しているお客様やパートナーの声をご紹介しています。

