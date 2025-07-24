ソフォス、SE Labs Awards 2025 で複数受賞

** 本記事は、Sophos captures multiple honors at SE Labs Awards 2025 の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

ソフォスは、今年の SE LABS ® Awards 2025 で 4 つの賞を受賞しました。7月 2日にロンドンでの授賞式で贈呈されたこれらの賞は、絶えず進化する脅威の中で、あらゆる規模の組織に優れたサイバーセキュリティ成果を提供するというソフォスの取り組みが評価されたものです。

SE Labs Award エンタープライズエンドポイント部門 (Windows)

この賞は、Microsoft Windows を実行するエンタープライズ環境において、最も効果的で信頼性の高いエンドポイント保護ソリューションを表彰するものです。受賞したソリューションは、SE Labs の独立したテストフレームワークで検証された、優れた脅威検知能力、運用の安定性、および標的型攻撃に対する耐性を示しました。

SE Labs Award 中小企業向けエンドポイント 部門 (Windows)

小規模組織のニーズに特化したこの賞は、Windows ベースのネットワークに対して強力な標準機能による保護、管理のしやすさ、実際の脅威に対する堅牢な防御を提供し、エンタープライズレベルのリソースがなくても効果的な運用が可能なエンドポイントセキュリティ製品を表彰するものです。

SE Labs Award 中小企業向け MSP (マネージドサービスプロバイダー) ソリューション部門

多くの中小企業が、サイバーセキュリティの専門知識を外部パートナーに頼っている中、この賞は、MSP 向けの最高性能の製品 (明確さと効率性に優れ、成果の測定が可能なマネージドエンドポイント保護を提供する製品) を表彰するものです。受賞したソリューションは、セキュリティサービスの拡張性と脅威への迅速な対応能力を発揮しました。

SE Labs Award 中小企業セキュリティイノベーター部門

進化し続けている脅威環境では、イノベーションは不可欠です。この賞は、中小企業向けサイバーセキュリティの限界を押し広げる、優れたベンダーまたはサービスプロバイダーを表彰するものです。画期的なテクノロジー、独創的なサービスモデル、またはアジャイルな脅威対応戦略を通じて、中小企業のセキュリティの未来を作り替えるソリューションに贈られます。

SE Labs の授賞式に出席したソフォスのリサーチ＆サイエンス担当最高責任者 Simon Reed

これらの賞は、継続的な公開テスト、非公開の評価、および SE Labs の法人顧客からのフィードバックを総合して審査されます。

SE Labs の創設者兼 CEO である Simon Edwards は次のように述べています。「高性能のセキュリティ製品の背後には、卓越性を追求するチームの存在があります。サイバー攻撃に対する保護と耐性の限界に挑戦するテクノロジーとチームを称えるべきだと考えます。今年の各部門のトップ争いは非常に激しいものでしたので、すべての受賞者は祝福されて然るべきです。」

ソフォスは現在、28,000 を超える組織をサポートする専門的な最大手の MDR (Managed Detection and Response) プロバイダーです。Sophos Endpoint は、AI を活用した予防重視のアプローチ、ローカルおよびリモートのランサムウェアに対する堅牢なランサムウェア対策、適応型防御、およびその他の革新的テクノロジーにより、世界中で 30 万を超える組織を高度な攻撃から防御しています。これらのソリューションは、世界中で 60 万を超えるソフォスのお客様を保護している、Sophos X-Ops からの過去およびリアルタイムの脅威インテリジェンスによって支えられています。

テストが重要である理由

実績のある第三者機関によるテストは、企業が導入予定のテクノロジーやセキュリティ製品を検討する際の重要な判断材料になります。ただし、攻撃の量と複雑さが増す中で、組織の実際の環境に即したテストでなければ正確な評価は得られません。

SE Labs は、サイバー犯罪者やペンテスターが現在使用している攻撃ツールや戦術、手法、手順 (TTP) をシミュレーションしてテストしている、業界でも数少ないセキュリティテスト機関です。

ソフォスは、SE Labsの評価に長年参加し、エンタープライズおよび中小企業向けのエンドポイントセキュリティテストで一貫して最高評価を獲得しています。

その他の受賞歴

今回の受賞は、ソフォスが 2025 Gartner® Peer Insights™ のエンドポイントプロテクションプラットフォーム (EPP) 部門と XDR (Extended Detection and Response) 部門ので「Customers’ Choice」の 1 社の評価されたことに続くものです。ソフォスは部門のレポートで Customers’ Choice の評価を獲得した唯一のベンダーとなり、ソフォスのプラットフォームの包括的で堅牢な保護機能の効果が改めて実証されました。

ソフォスは 2025年のGartner®エンドポイントプロテクションプラットフォーム（EPP）分野の Magic Quadrant™ でリーダーの1社として16 回連続、評価を獲得しました。

セキュリティプロバイダーを選択しようとしている組織にとっては、複数の視点を提供し、意見形成を支援することが役立ちます。お客様がソフォス製品を選択する理由については、www.sophos.com/why をご覧ください。アナリストの意見とレポートの要約、信頼できる第三者機関のテスト結果、およびソフォス製品を日々使用しているお客様やパートナーの声をご紹介しています。

SE Labs について

SE Labs は 30 年以上にわたり、サイバーセキュリティテストの信頼できる権威として、オンラインでユーザーと企業を保護する製品の有効性を検証してきました。ベンダーと CISO の双方に中立的で専門的な知見を提供している同社は、その厳格で公平な評価により、世界有数の大手企業から信頼されています。

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms、Evgeny Mirolyubov、Deepak Mishra、Franz Hinner,14 July 2025

Gartner®, Peer Insights™, Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms, Peer Contributors, 23 May 2025

Gartner®, Peer Insights™, Voice of the Customer for Extended Detection and Response, Peer Contributors, 23 May 2025

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANT、PEER INSIGHTSは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。Gartnerは、Gartner Peer Insightsに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、その正確性または完全性について、本コンテンツの内容に関する一切の責任を、明示または黙示を問わず負うものではありません。