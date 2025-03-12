3 月の Microsoft 月例アップデート

** 本記事は、Little fires everywhere for March Patch Tuesday の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**
Microsoft は火曜日、10 種の製品ファミリに影響する 57 件のパッチをリリースしました。このうち 6 件は重大度が「緊急 (Critical)」であり、9 件は CVSS ベーススコアが 8.0 以上です。そのうち 6 件はすべて Windows に影響するもので、実環境で活発に悪用されています。また、ある問題は公表されているものの、悪用はまだ確認されていません。
ソフォスの推定によると、パッチ公開時から 30 日以内に悪用される可能性が高い CVE がさらに 11 件あります。今月の問題のうち 4 件はソフォス製品が直接検出可能であり、これらについての情報は以下の表に掲載しています。
今回のリリースには、これらのパッチに加えて、サービススタック更新プログラムに関するアドバイザリ情報と、数日前にリリースされた今月の 12 件の Edge パッチも含まれています。また、9 件の Adobe Reader に関連する問題も含まれています。
本記事の最後にはいつものように、Microsoft のすべてのパッチを重大度別、予想される悪用の時期別、CVSS ベーススコア別、製品ファミリ別にリストアップした付録、アドバイザリ形式のアップデートをカバーした付録、および現在もサポートされているさまざまな Windows Server プラットフォームに影響するパッチの内訳を掲載しています。
数字で見る
- CVE の件数: 57
- 公表済み: 1
- エクスプロイト検出済: 6
- 重大度
- 緊急: 6
- 重要: 51
- リモートコード実行: 23
- 権限昇格: 23
- 情報漏洩: 4
- セキュリティ機能のバイパス: 3
- スプーフィング: 3
- サービス拒否 (DoS): 1
- CVSS ベーススコア 9.0 以上: 0
- CVSS ベーススコア 8.0 以上: 9
影響
図 1: 今月はリモートコード実行の問題と権限昇格バグが同程度に流行していますが、重大度が「緊急」の問題はすべて前者です。
- Windows: 37
- 365: 11
- Office: 11
- Azure: 4
- Visual Studio: 4
- Excel: 3
- Word: 2
- .NET: 1
- ASP.NET: 1
- Access: 1
この種のリストにおけるソフォスの慣例として、複数の製品ファミリに適用される CVE は、影響する製品ファミリごとに 1 件とカウントしています。
図 2: Windows は、あまり一般的でないクライアントのみの問題 (CVE-2025-24994) を含め、相変わらずパッチの大半を占めています。なお、365 と Office の集計は同一の 11 件の CVE を対象としています。
注目すべき 3 月のアップデート
上記の問題に加えて、さまざまな項目が注目に値します。
CVE-2025-24057 — Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性
365 と Office の両方に影響を及ぼすヒープベースのバッファオーバーフローの問題により、権限のない第三者がローカルでコードを実行できる可能性があります。この脆弱性はプレビュー表示で動作します。
CVE-2025-26645 — リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性
リモートデスクトップクライアントにおける相対パストラバーサルの問題です。CVSS ベーススコアは 8.8、Microsoft の重大度は緊急です。サポートされているすべてのバージョンのクライアントとサーバー、および Remote Desktop Client for Windows に脆弱性があります。攻撃者はリモートデスクトップサーバーをコントロールし、脆弱なクライアントが接続した際にこの問題を利用して RCE を引き起こす可能性があります。
CVE-2025-21180 – Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性
CVE-2025-24985 — Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性
CVE-2025-24984 — Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
CVE-2025-24991 – Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
CVE-2025-24992 — Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
CVE-2025-24993 — Windows NTFS リモートコード実行の脆弱性
ファイルシステムにとっては厳しい月となりました。Fast FAT は、古くからある FAT (ファイルアロケーションテーブル) システムと密接に関連しており、最近では主に USB キー、SD カード、フロッピー (!) などの記憶装置に使用されています。FAT の「より現代的な」バージョンである exFAT は約 20 年前に登場し、従来の 4GB のファイルサイズ制限からユーザーを解放しました。なお、「ex」は 「拡張」を意味します。これらのバグのいずれについても、攻撃者は脆弱なシステムのユーザーを騙して、悪意のある VHD をマウントさせる必要があります。NTFS の 4 つの問題のうち、CVE-2025-24984 は標的マシンへの物理的なアクセス (USB を差し込むなど) を必要とします。他の 3 件は、上述の VHD の問題と類似しているようです。NTFS の問題のうち 3 件と Fast FAT の問題はすでに悪用されており、残りの 2 件は高確率で今後 30 日以内に悪用されると考えられています。
CVE-2024-9157 — Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性
Synaptics 社が公表したこの CVE については、まだ多くは分かっていませんが、断片的な知見を総合するに、愉快な話ではないようです。権限昇格の問題は Synaptics のオーディオ強化コンポーネントである Audio Effects に存在する DLL ロードのバグであり、Microsoft は来月悪用される可能性が高いものの 1 つだと考えています。ただし、Windows の最新ビルドにはもはやこの脆弱性が存在しないことを Microsoft が世界中に保証しているのは良いニュースです。
図 3: 2025 年第 1 四半期、RCE の問題は CVE 数 100 件の大台を超えました。
ソフォス製品による直接保護
|CVE
|Sophos Intercept X/Endpoint IPS
|Sophos XGS Firewall
|CVE-2025-21247
|sid:2310687
|sid:2310687
|CVE-2025-24066
|Exp/2524066-A
|Exp/2524066-A
|CVE-2025-24067
|Exp/2524067-A
|Exp/2524067-A
|CVE-2025-24983
|Exp/2524983-A
|Exp/2524983-A
今までと同様に、Microsoft の更新プログラムが自動的にダウンロードするのを待てない場合は、Windows Update カタログの Web サイトから手動でダウンロードできます。winver.exe ツールを実行して Windows 10 または 11 のどのビルドを実行しているかを確認し、特定のシステムのアーキテクチャとビルド番号に対応する累積更新プログラムパッケージをダウンロードしてください。
付録 A: 脆弱性の影響と重大度
3 月のパッチを影響度順に並べ、さらに重大度順に並べたリストです。各リストはさらに CVE 順に並んでいます。
リモートコード実行 (23 件の CVE)
|重大度「緊急」
|CVE-2025-24035
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24045
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24057
|Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24064
|Windows ドメインネームサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24084
|Windows Subsystem for Linux (WSL2) カーネル リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26645
|リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性
|重大度「重要」
|CVE-2025-21180
|Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24043
|WinDbg リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24051
|Windows ルーティングとリモートアクセスサービス (RRAS) リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24056
|Windows Telephony サービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24075
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24077
|Microsoft Word リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24078
|Microsoft Word リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24079
|Microsoft Word リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24080
|Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24081
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24082
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24083
|Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24985
|Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24986
|Azure プロンプトフロー リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24993
|Windows NTFS リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26629
|Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26630
|Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性
権限昇格 (23 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2024-9157
|Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性
|CVE-2025-21199
|Azure Agent Installer for Backup and Site Recovery 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24044
|Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24046
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24048
|Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24049
|Azure Command Line Integration (CLI) 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24050
|Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24059
|Windows 共通ログファイルシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24066
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24067
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24070
|ASP.NET Core および Visual Studio 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24072
|Microsoft Local Security Authority (LSA) 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24076
|Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24983
|Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24987
|Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24988
|Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24994
|Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24995
|Kernel Streaming WOW Thunk Service ドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24998
|Visual Studio Installer 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-25003
|Visual Studio 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-25008
|Windows Server 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-26627
|Azure Arc Installer 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-26631
|Visual Studio Code 権限昇格の脆弱性
情報漏洩 (4 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24055
|Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24984
|Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24991
|Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24992
|Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
セキュリティ機能のバイパス (3 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-21247
|MapUrlToZone セキュリティ機能バイパスの脆弱性
|CVE-2025-24061
|Windows Mark of the Web セキュリティ機能パイパスの脆弱性
|CVE-2025-26633
|Microsoft 管理コンソール セキュリティ機能バイパスの脆弱性
スプーフィング (3 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24054
|NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性
|CVE-2025-24071
|Microsoft Windows ファイルエクスプローラー スプーフィングの脆弱性
|CVE-2025-24996
|NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性
サービス拒否 (1 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24997
|DirectX グラフィックスカーネルファイル サービス拒否の脆弱性
付録 B: エクスプロイト可能性と CVSS
Microsoft が、公表後 30 日以内に実環境で悪用されている、あるいは悪用される可能性が高いと判断した 3 月の CVE のリストです。各リストはさらに CVE 順に並んでいます。
|悪用確認済み
|CVE-2025-24983
|Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24984
|Windows NTFS の情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24985
|Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24991
|Windows NTFS の情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24993
|Windows NTFS のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26633
|Microsoft 管理コンソール セキュリティ機能バイパスの脆弱性
|30 日以内に悪用される可能性が高い脆弱性
|CVE-2024-9157
|Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性
|CVE-2025-21180
|Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-21247
|MapUrlToZone セキュリティ機能バイパスの脆弱性
|CVE-2025-24035
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24044
|Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24045
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24061
|Windows Mark of the Web セキュリティ機能パイパスの脆弱性
|CVE-2025-24066
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24067
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24992
|Windows NTFS の情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24995
|Kernel Streaming WOW Thunk Service ドライバ 権限昇格の脆弱性
これは、Microsoft による CVSS ベーススコアが 8.0 以上である 3 月の CVE のリストです。スコア順に並べ、さらに CVE 順にソートしています。CVSS の仕組みについては、パッチの優先順位付けスキーマについて記した以前の記事を参照してください。
|CVSS ベーススコア
|CVSS 現状値
|CVE
|名称
|8.8
|7.7
|CVE-2025-24051
|Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) リモートコード実行の脆弱性
|8.8
|7.7
|CVE-2025-24056
|Windows Telephony サービス リモートコード実行の脆弱性
|8.8
|7.7
|CVE-2025-26645
|リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性
|8.4
|7.3
|CVE-2025-24049
|Azure Command Line Integration (CLI) 権限昇格の脆弱性
|8.4
|7.3
|CVE-2025-24066
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|8.4
|7.3
|CVE-2025-24084
|Windows Subsystem for Linux (WSL2) カーネル リモートコード実行の脆弱性
|8.1
|7.1
|CVE-2025-24035
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|8.1
|7.1
|CVE-2025-24045
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|8.1
|7.1
|CVE-2025-24064
|Windows ドメインネームサービス リモートコード実行の脆弱性
付録 C: 影響を受ける製品
3 月のパッチを製品ファミリ別にソートし、さらに重大度別にソートしたリストです。各リストはさらに CVE 順に並んでいます。複数の製品ファミリで共通のパッチは、製品ファミリごとに複数回リストに記載されています。Windows Server に影響する問題は、付録 E にさらにソートされています。
Windows (37 件の CVE)
|重大度「緊急」
|CVE-2025-24035
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24045
|Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24064
|Windows ドメインネームサービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24084
|Windows Subsystem for Linux (WSL2) カーネル リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26645
|リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性
|重大度「重要」
|CVE-2024-9157
|Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性
|CVE-2025-21180
|Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-21247
|MapUrlToZone セキュリティ機能バイパスの脆弱性
|CVE-2025-24044
|Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24046
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24048
|Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24050
|Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24051
|Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24054
|NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性
|CVE-2025-24055
|Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24056
|Windows Telephony サービス リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24059
|Windows 共通ログファイルシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24061
|Windows Mark of the Web セキュリティ機能パイパスの脆弱性
|CVE-2025-24066
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24067
|Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24071
|Microsoft Windows ファイルエクスプローラー スプーフィングの脆弱性
|CVE-2025-24072
|Microsoft Local Security Authority (LSA) 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24076
|Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24983
|Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24984
|Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24985
|Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24987
|Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24988
|Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24991
|Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24992
|Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性
|CVE-2025-24993
|Windows NTFS リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24994
|Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24995
|Kernel Streaming WOW Thunk Service ドライバ 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24996
|NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性
|CVE-2025-24997
|DirectX グラフィックスカーネルファイル サービス拒否の脆弱性
|CVE-2025-25008
|Windows Server 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-26633
|Microsoft 管理コンソール セキュリティ機能バイパスの脆弱性
365 (11 件の CVE)
|重大度「緊急」
|CVE-2025-24057
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|重大度「重要」
|CVE-2025-24075
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24077
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24078
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24079
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24080
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24081
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24082
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24083
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26629
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26630
|Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性
Office (11 件の CVE)
|Critical (緊急)
|CVE-2025-24057
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|重大度「重要」
|CVE-2025-24075
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24077
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24078
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24079
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24080
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24081
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24082
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24083
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26629
|Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26630
|Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性
Azure (4 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-21199
|Azure Agent Installer for Backup and Site Recovery 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24049
|Azure Command Line Integration (CLI) 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24986
|Azure プロンプトフロー リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-26627
|Azure Arc Installer 権限昇格の脆弱性
Visual Studio (4 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24070
|ASP.NET Core および Visual Studio 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-24998
|Visual Studio Installer 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-25003
|Visual Studio 権限昇格の脆弱性
|CVE-2025-26631
|Visual Studio Code 権限昇格の脆弱性
Excel (3 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24075
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24081
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24082
|Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性
Word (2 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24078
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
|CVE-2025-24079
|Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性
ASP.NET (1 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24070
|ASP.NET Core および Visual Studio 権限昇格の脆弱性
.NET (1 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-24043
|WinDbg リモートコード実行の脆弱性
Access (1 件の CVE)
|重大度「重要」
|CVE-2025-26630
|Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性
付録 D: アドバイザリおよび他の製品
3 月の Microsoft によるリリースに含まれるアドバイザリおよびその他の関連する CVE についての情報のリストです。
これらの CVE に関係する問題はすでに Chrome によって緩和されていますが、透明性を保つためにリリースに記載されています。なお、CVE-2025-21353 は Android にのみ適用されます。
Microsoft の情報:
|CVE / 識別子
|製品
|タイトル
|ADV990001
|最新のサービシングスタックアップデート
|CVE-2025-1914
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1914 V8 における境界外読み取り
|CVE-2025-1915
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1915 DevTools における制限付きディレクトリパス名の不適切な制限
|CVE-2025-1916
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1916 Profile における解放済みメモリ使用
|CVE-2025-1917
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1917 ブラウザ UI における不適切な実装
|CVE-2025-1918
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1918 PDFium における境界外読み取り
|CVE-2025-1919
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1919 Media における境界外読み取り
|CVE-2025-1921
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1921 Media Stream における不適切な実装
|CVE-2025-1922
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1922 Selection における不適切な実装
|CVE-2025-1923
|Edge
|Chromium: CVE-2025-1923 Permission Prompt における不適切な実装
|CVE-2025-26643
|Edge
|Microsoft Edge (Chromium ベース) スプーフィングの脆弱性
|CVE-2025-25001
|Edge
|Microsoft Edge for iOS スプーフィングの脆弱性
|CVE-2025-21353
|Edge
|Microsoft Edge (Chromium ベース) for Android スプーフィングの脆弱性
今月のリリースには 9 件の Adobe によるアドバイザリがあります。
|CVE-2025-27158
|APSB25-14
|未初期化ポインタへのアクセス (CWE-824)
|CVE-2025-27159
|APSB25-14
|解放済みメモリ使用 (CWE-416)
|CVE-2025-27160
|APSB25-14
|解放済みメモリ使用 (CWE-416)
|CVE-2025-27161
|APSB25-14
|境界外読み取り (CWE-125)
|CVE-2025-27162
|APSB25-14
|未初期化ポインタへのアクセス (CWE-824)
|CVE-2025-27174
|APSB25-14
|解放済みメモリ使用 (CWE-416)
|CVE-2025-24431
|APSB25-14
|境界外読み取り (CWE-125)
|CVE-2025-27163
|APSB25-14
|境界外読み取り (CWE-125)
|CVE-2025-27164
|APSB25-14
|境界外読み取り (CWE-125)
付録 E: 影響を受ける Windows Server のバージョン
以下に示すのは、2008 年から 2025 年までの 9 バージョンの Windows Server に影響する 3 月リリースの CVE の表です。この表は、プラットフォームの主要なバージョンを区別していますが、詳細 (Server Core など) には踏み込んでいません。重大度「緊急」の問題は赤で強調されており、「x」はその CVE がそのバージョンには適用されないことを示しています。特にメインストリームサポートから外れている製品に関しては、各組織において状況が異なるため、IT 管理者は本付録を出発点として具体的なエクスポージャを確認することが推奨されます。具体的なナレッジベースの番号については、Microsoft にお問い合わせください。
|2008
|2008-R2
|2012
|2012-R2
|2016
|2019
|2022
|2022 23H2
|2025
|CVE-2024-9157
|■
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|CVE-2025-21180
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|CVE-2025-21247
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|CVE-2025-24035
|■
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|CVE-2025-24044
|×
|×
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|CVE-2025-24045
|×
|×
|■
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|CVE-2025-24046
|×
|×
|×
|×
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|CVE-2025-24048
|×
|×
|×
|×
|■
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|CVE-2025-24050
|×
|×
|×
|×
|■
|■
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|CVE-2025-24051
|■
|■
|■
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|■
|CVE-2025-24054
|×
|■
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|■
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|■
|CVE-2025-24055
|■
|■
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|CVE-2025-24056
|■
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|■
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|CVE-2025-24059
|■
|■
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|CVE-2025-24061
|×
|×
|×
|×
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|■
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|■
|CVE-2025-24064
|■
|■
|■
|■
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|CVE-2025-24066
|×
|×
|×
|×
|■
|■
|■
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|■
|CVE-2025-24067
|×
|×
|×
|×
|■
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|CVE-2025-24071
|×
|×
|×
|■
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|CVE-2025-24072
|■
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|CVE-2025-24076
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
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|CVE-2025-24084
|×
|×
|×
|×
|×
|×
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|CVE-2025-24983
|■
|■
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|■
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|×
|×
|×
|×
|CVE-2025-24984
|×
|×
|■
|■
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|■
|■
|■
|■
|CVE-2025-24985
|■
|■
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|■
|■
|■
|CVE-2025-24987
|■
|■
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|■
|CVE-2025-24988
|■
|■
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|■
|CVE-2025-24991
|■
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|CVE-2025-24992
|■
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|CVE-2025-24993
|■
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|CVE-2025-24994
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|×
|CVE-2025-24995
|×
|×
|×
|×
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|CVE-2025-24996
|×
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|CVE-2025-24997
|×
|×
|×
|×
|×
|×
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|CVE-2025-25008
|×
|×
|×
|×
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|CVE-2025-26633
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|CVE-2025-26645
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