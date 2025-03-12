3 月の Microsoft 月例アップデート

** 本記事は、Little fires everywhere for March Patch Tuesday の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

Microsoft は火曜日、10 種の製品ファミリに影響する 57 件のパッチをリリースしました。このうち 6 件は重大度が「緊急 (Critical)」であり、9 件は CVSS ベーススコアが 8.0 以上です。そのうち 6 件はすべて Windows に影響するもので、実環境で活発に悪用されています。また、ある問題は公表されているものの、悪用はまだ確認されていません。

ソフォスの推定によると、パッチ公開時から 30 日以内に悪用される可能性が高い CVE がさらに 11 件あります。今月の問題のうち 4 件はソフォス製品が直接検出可能であり、これらについての情報は以下の表に掲載しています。

今回のリリースには、これらのパッチに加えて、サービススタック更新プログラムに関するアドバイザリ情報と、数日前にリリースされた今月の 12 件の Edge パッチも含まれています。また、9 件の Adobe Reader に関連する問題も含まれています。

本記事の最後にはいつものように、Microsoft のすべてのパッチを重大度別、予想される悪用の時期別、CVSS ベーススコア別、製品ファミリ別にリストアップした付録、アドバイザリ形式のアップデートをカバーした付録、および現在もサポートされているさまざまな Windows Server プラットフォームに影響するパッチの内訳を掲載しています。

数字で見る

CVE の件数: 57

公表済み: 1

エクスプロイト検出済: 6

重大度 緊急: 6 重要: 51

影響 リモートコード実行: 23



権限昇格: 23



情報漏洩: 4



セキュリティ機能のバイパス: 3



スプーフィング: 3



サービス拒否 (DoS): 1

CVSS ベーススコア 9.0 以上: 0

CVSS ベーススコア 8.0 以上: 9

図 1: 今月はリモートコード実行の問題と権限昇格バグが同程度に流行していますが、重大度が「緊急」の問題はすべて前者です。

Windows: 37

365: 11

Office: 11

Azure: 4

Visual Studio: 4

Excel: 3

Word: 2

.NET: 1

ASP.NET: 1

Access: 1

この種のリストにおけるソフォスの慣例として、複数の製品ファミリに適用される CVE は、影響する製品ファミリごとに 1 件とカウントしています。

図 2: Windows は、あまり一般的でないクライアントのみの問題 (CVE-2025-24994) を含め、相変わらずパッチの大半を占めています。なお、365 と Office の集計は同一の 11 件の CVE を対象としています。

注目すべき 3 月のアップデート

上記の問題に加えて、さまざまな項目が注目に値します。

CVE-2025-24057 — Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性

365 と Office の両方に影響を及ぼすヒープベースのバッファオーバーフローの問題により、権限のない第三者がローカルでコードを実行できる可能性があります。この脆弱性はプレビュー表示で動作します。

CVE-2025-26645 — リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性

リモートデスクトップクライアントにおける相対パストラバーサルの問題です。CVSS ベーススコアは 8.8、Microsoft の重大度は緊急です。サポートされているすべてのバージョンのクライアントとサーバー、および Remote Desktop Client for Windows に脆弱性があります。攻撃者はリモートデスクトップサーバーをコントロールし、脆弱なクライアントが接続した際にこの問題を利用して RCE を引き起こす可能性があります。

CVE-2025-21180 – Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性

CVE-2025-24985 — Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性

CVE-2025-24984 — Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性

CVE-2025-24991 – Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性

CVE-2025-24992 — Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性

CVE-2025-24993 — Windows NTFS リモートコード実行の脆弱性

ファイルシステムにとっては厳しい月となりました。Fast FAT は、古くからある FAT (ファイルアロケーションテーブル) システムと密接に関連しており、最近では主に USB キー、SD カード、フロッピー (!) などの記憶装置に使用されています。FAT の「より現代的な」バージョンである exFAT は約 20 年前に登場し、従来の 4GB のファイルサイズ制限からユーザーを解放しました。なお、「ex」は 「拡張」を意味します。これらのバグのいずれについても、攻撃者は脆弱なシステムのユーザーを騙して、悪意のある VHD をマウントさせる必要があります。NTFS の 4 つの問題のうち、CVE-2025-24984 は標的マシンへの物理的なアクセス (USB を差し込むなど) を必要とします。他の 3 件は、上述の VHD の問題と類似しているようです。NTFS の問題のうち 3 件と Fast FAT の問題はすでに悪用されており、残りの 2 件は高確率で今後 30 日以内に悪用されると考えられています。

CVE-2024-9157 — Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性

Synaptics 社が公表したこの CVE については、まだ多くは分かっていませんが、断片的な知見を総合するに、愉快な話ではないようです。権限昇格の問題は Synaptics のオーディオ強化コンポーネントである Audio Effects に存在する DLL ロードのバグであり、Microsoft は来月悪用される可能性が高いものの 1 つだと考えています。ただし、Windows の最新ビルドにはもはやこの脆弱性が存在しないことを Microsoft が世界中に保証しているのは良いニュースです。

図 3: 2025 年第 1 四半期、RCE の問題は CVE 数 100 件の大台を超えました。

ソフォス製品による直接保護

CVE Sophos Intercept X/Endpoint IPS Sophos XGS Firewall CVE-2025-21247 sid:2310687 sid:2310687 CVE-2025-24066 Exp/2524066-A Exp/2524066-A CVE-2025-24067 Exp/2524067-A Exp/2524067-A CVE-2025-24983 Exp/2524983-A Exp/2524983-A

今までと同様に、Microsoft の更新プログラムが自動的にダウンロードするのを待てない場合は、Windows Update カタログの Web サイトから手動でダウンロードできます。winver.exe ツールを実行して Windows 10 または 11 のどのビルドを実行しているかを確認し、特定のシステムのアーキテクチャとビルド番号に対応する累積更新プログラムパッケージをダウンロードしてください。

付録 A: 脆弱性の影響と重大度

3 月のパッチを影響度順に並べ、さらに重大度順に並べたリストです。各リストはさらに CVE 順に並んでいます。

リモートコード実行 (23 件の CVE)

重大度「緊急」 CVE-2025-24035 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24045 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24057 Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24064 Windows ドメインネームサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24084 Windows Subsystem for Linux (WSL2) カーネル リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26645 リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性 重大度「重要」 CVE-2025-21180 Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24043 WinDbg リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24051 Windows ルーティングとリモートアクセスサービス (RRAS) リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24056 Windows Telephony サービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24075 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24077 Microsoft Word リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24078 Microsoft Word リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24079 Microsoft Word リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24080 Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24081 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24082 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24083 Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24985 Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24986 Azure プロンプトフロー リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24993 Windows NTFS リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26629 Microsoft Office リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26630 Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性

権限昇格 (23 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2024-9157 Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性 CVE-2025-21199 Azure Agent Installer for Backup and Site Recovery 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24044 Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24046 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24048 Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24049 Azure Command Line Integration (CLI) 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24050 Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24059 Windows 共通ログファイルシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24066 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24067 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24070 ASP.NET Core および Visual Studio 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24072 Microsoft Local Security Authority (LSA) 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24076 Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24983 Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24987 Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24988 Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24994 Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24995 Kernel Streaming WOW Thunk Service ドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24998 Visual Studio Installer 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-25003 Visual Studio 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-25008 Windows Server 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-26627 Azure Arc Installer 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-26631 Visual Studio Code 権限昇格の脆弱性

情報漏洩 (4 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24055 Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24984 Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24991 Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24992 Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性

セキュリティ機能のバイパス (3 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-21247 MapUrlToZone セキュリティ機能バイパスの脆弱性 CVE-2025-24061 Windows Mark of the Web セキュリティ機能パイパスの脆弱性 CVE-2025-26633 Microsoft 管理コンソール セキュリティ機能バイパスの脆弱性

スプーフィング (3 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24054 NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性 CVE-2025-24071 Microsoft Windows ファイルエクスプローラー スプーフィングの脆弱性 CVE-2025-24996 NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性

サービス拒否 (1 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24997 DirectX グラフィックスカーネルファイル サービス拒否の脆弱性

付録 B: エクスプロイト可能性と CVSS

Microsoft が、公表後 30 日以内に実環境で悪用されている、あるいは悪用される可能性が高いと判断した 3 月の CVE のリストです。各リストはさらに CVE 順に並んでいます。

悪用確認済み CVE-2025-24983 Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24984 Windows NTFS の情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24985 Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24991 Windows NTFS の情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24993 Windows NTFS のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26633 Microsoft 管理コンソール セキュリティ機能バイパスの脆弱性 30 日以内に悪用される可能性が高い脆弱性 CVE-2024-9157 Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性 CVE-2025-21180 Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-21247 MapUrlToZone セキュリティ機能バイパスの脆弱性 CVE-2025-24035 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24044 Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24045 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24061 Windows Mark of the Web セキュリティ機能パイパスの脆弱性 CVE-2025-24066 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24067 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24992 Windows NTFS の情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24995 Kernel Streaming WOW Thunk Service ドライバ 権限昇格の脆弱性

これは、Microsoft による CVSS ベーススコアが 8.0 以上である 3 月の CVE のリストです。スコア順に並べ、さらに CVE 順にソートしています。CVSS の仕組みについては、パッチの優先順位付けスキーマについて記した以前の記事を参照してください。

CVSS ベーススコア CVSS 現状値 CVE 名称 8.8 7.7 CVE-2025-24051 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) リモートコード実行の脆弱性 8.8 7.7 CVE-2025-24056 Windows Telephony サービス リモートコード実行の脆弱性 8.8 7.7 CVE-2025-26645 リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性 8.4 7.3 CVE-2025-24049 Azure Command Line Integration (CLI) 権限昇格の脆弱性 8.4 7.3 CVE-2025-24066 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 8.4 7.3 CVE-2025-24084 Windows Subsystem for Linux (WSL2) カーネル リモートコード実行の脆弱性 8.1 7.1 CVE-2025-24035 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 8.1 7.1 CVE-2025-24045 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 8.1 7.1 CVE-2025-24064 Windows ドメインネームサービス リモートコード実行の脆弱性

付録 C: 影響を受ける製品

3 月のパッチを製品ファミリ別にソートし、さらに重大度別にソートしたリストです。各リストはさらに CVE 順に並んでいます。複数の製品ファミリで共通のパッチは、製品ファミリごとに複数回リストに記載されています。Windows Server に影響する問題は、付録 E にさらにソートされています。

Windows (37 件の CVE)

重大度「緊急」 CVE-2025-24035 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24045 Windows リモートデスクトップサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24064 Windows ドメインネームサービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24084 Windows Subsystem for Linux (WSL2) カーネル リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26645 リモートデスクトップクライアント リモートコード実行の脆弱性 重大度「重要」 CVE-2024-9157 Synaptics: CVE-2024-9157 Synaptics サービスバイナリ DLL ローディングの脆弱性 CVE-2025-21180 Windows exFAT ファイルシステム リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-21247 MapUrlToZone セキュリティ機能バイパスの脆弱性 CVE-2025-24044 Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24046 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24048 Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24050 Windows Hyper-V 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24051 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24054 NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性 CVE-2025-24055 Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24056 Windows Telephony サービス リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24059 Windows 共通ログファイルシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24061 Windows Mark of the Web セキュリティ機能パイパスの脆弱性 CVE-2025-24066 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24067 Kernel ストリーミングサービスドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24071 Microsoft Windows ファイルエクスプローラー スプーフィングの脆弱性 CVE-2025-24072 Microsoft Local Security Authority (LSA) 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24076 Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24983 Windows Win32 Kernel Subsystem 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24984 Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24985 Windows Fast FAT ファイルシステムドライバ リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24987 Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24988 Windows USB ビデオクラスシステムドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24991 Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24992 Windows NTFS 情報漏洩の脆弱性 CVE-2025-24993 Windows NTFS リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24994 Microsoft Windows Cross Device Service 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24995 Kernel Streaming WOW Thunk Service ドライバ 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24996 NTLM ハッシュ開示 スプーフィングの脆弱性 CVE-2025-24997 DirectX グラフィックスカーネルファイル サービス拒否の脆弱性 CVE-2025-25008 Windows Server 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-26633 Microsoft 管理コンソール セキュリティ機能バイパスの脆弱性

365 (11 件の CVE)

重大度「緊急」 CVE-2025-24057 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 重大度「重要」 CVE-2025-24075 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24077 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24078 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24079 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24080 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24081 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24082 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24083 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26629 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26630 Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性

Office (11 件の CVE)

Critical (緊急) CVE-2025-24057 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 重大度「重要」 CVE-2025-24075 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24077 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24078 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24079 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24080 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24081 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24082 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24083 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26629 Microsoft Office のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26630 Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性

Azure (4 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-21199 Azure Agent Installer for Backup and Site Recovery 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24049 Azure Command Line Integration (CLI) 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24986 Azure プロンプトフロー リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-26627 Azure Arc Installer 権限昇格の脆弱性

Visual Studio (4 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24070 ASP.NET Core および Visual Studio 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-24998 Visual Studio Installer 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-25003 Visual Studio 権限昇格の脆弱性 CVE-2025-26631 Visual Studio Code 権限昇格の脆弱性

Excel (3 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24075 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24081 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24082 Microsoft Excel リモートコード実行の脆弱性

Word (2 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24078 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性 CVE-2025-24079 Microsoft Word のリモートコード実行の脆弱性

ASP.NET (1 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24070 ASP.NET Core および Visual Studio 権限昇格の脆弱性

.NET (1 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-24043 WinDbg リモートコード実行の脆弱性

Access (1 件の CVE)

重大度「重要」 CVE-2025-26630 Microsoft Access リモートコード実行の脆弱性

付録 D: アドバイザリおよび他の製品

3 月の Microsoft によるリリースに含まれるアドバイザリおよびその他の関連する CVE についての情報のリストです。

これらの CVE に関係する問題はすでに Chrome によって緩和されていますが、透明性を保つためにリリースに記載されています。なお、CVE-2025-21353 は Android にのみ適用されます。

Microsoft の情報:

CVE / 識別子 製品 タイトル ADV990001 最新のサービシングスタックアップデート CVE-2025-1914 Edge Chromium: CVE-2025-1914 V8 における境界外読み取り CVE-2025-1915 Edge Chromium: CVE-2025-1915 DevTools における制限付きディレクトリパス名の不適切な制限 CVE-2025-1916 Edge Chromium: CVE-2025-1916 Profile における解放済みメモリ使用 CVE-2025-1917 Edge Chromium: CVE-2025-1917 ブラウザ UI における不適切な実装 CVE-2025-1918 Edge Chromium: CVE-2025-1918 PDFium における境界外読み取り CVE-2025-1919 Edge Chromium: CVE-2025-1919 Media における境界外読み取り CVE-2025-1921 Edge Chromium: CVE-2025-1921 Media Stream における不適切な実装 CVE-2025-1922 Edge Chromium: CVE-2025-1922 Selection における不適切な実装 CVE-2025-1923 Edge Chromium: CVE-2025-1923 Permission Prompt における不適切な実装 CVE-2025-26643 Edge Microsoft Edge (Chromium ベース) スプーフィングの脆弱性 CVE-2025-25001 Edge Microsoft Edge for iOS スプーフィングの脆弱性 CVE-2025-21353 Edge Microsoft Edge (Chromium ベース) for Android スプーフィングの脆弱性

今月のリリースには 9 件の Adobe によるアドバイザリがあります。

CVE-2025-27158 APSB25-14 未初期化ポインタへのアクセス (CWE-824) CVE-2025-27159 APSB25-14 解放済みメモリ使用 (CWE-416) CVE-2025-27160 APSB25-14 解放済みメモリ使用 (CWE-416) CVE-2025-27161 APSB25-14 境界外読み取り (CWE-125) CVE-2025-27162 APSB25-14 未初期化ポインタへのアクセス (CWE-824) CVE-2025-27174 APSB25-14 解放済みメモリ使用 (CWE-416) CVE-2025-24431 APSB25-14 境界外読み取り (CWE-125) CVE-2025-27163 APSB25-14 境界外読み取り (CWE-125) CVE-2025-27164 APSB25-14 境界外読み取り (CWE-125)

付録 E: 影響を受ける Windows Server のバージョン

以下に示すのは、2008 年から 2025 年までの 9 バージョンの Windows Server に影響する 3 月リリースの CVE の表です。この表は、プラットフォームの主要なバージョンを区別していますが、詳細 (Server Core など) には踏み込んでいません。重大度「緊急」の問題は赤で強調されており、「x」はその CVE がそのバージョンには適用されないことを示しています。特にメインストリームサポートから外れている製品に関しては、各組織において状況が異なるため、IT 管理者は本付録を出発点として具体的なエクスポージャを確認することが推奨されます。具体的なナレッジベースの番号については、Microsoft にお問い合わせください。

2008 2008-R2 2012 2012-R2 2016 2019 2022 2022 23H2 2025 CVE-2024-9157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-21180 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-21247 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24044 × × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24045 × × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24046 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24048 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24050 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24051 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24054 × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24055 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24056 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24059 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24061 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24064 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24066 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24067 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24071 × × × ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24072 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24076 × × × × × × × ■ ■ CVE-2025-24084 × × × × × × ■ ■ ■ CVE-2025-24983 ■ ■ ■ ■ ■ × × × × CVE-2025-24984 × × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24985 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24987 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24988 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24991 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24992 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24993 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24994 × × × × × × × × × CVE-2025-24995 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24996 × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-24997 × × × × × × ■ ■ ■ CVE-2025-25008 × × × × ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-26633 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CVE-2025-26645 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■