Sophos in cima ai report G2 Winter 2026: #1 assoluto in Endpoint, XDR, MDR e Firewall

G2 ha pubblicato i suoi report Winter 2026 e, ancora una volta, i clienti hanno classificato Sophos come uno dei migliori vendor di sicurezza. Sophos è stata valutata la soluzione #1 Overall in Endpoint Protection Platforms (EPP), Managed Detection and Response (MDR), Extended Detection and Response (XDR) e Firewall Software. A conferma della forza della nostra piattaforma, Sophos è stata nominata Leader per la 14ª volta consecutiva in ogni G2 Overall Grid® che definisce le moderne operazioni di sicurezza: Endpoint Protection Platforms (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software e Managed Detection and Response (MDR).

Questi riconoscimenti si basano su recensioni verificate e riflettono ciò che i team di sicurezza considerano più importante: risultati più rapidi, operazioni più semplici e l’affidabilità di una piattaforma che scala dalla prevenzione alla risposta gestita.

Managed Detection and Response

Oltre al ranking #1 Overall tra le soluzioni MDR, anche i segmenti Enterprise e Mid-Market hanno valutato Sophos MDR come la soluzione migliore. Sophos MDR ha inoltre ottenuto i riconoscimenti Best Results e Best Usability tra i clienti Enterprise.

Endpoint

I report Winter 2026 segnano la prima volta in cui Sophos Endpoint è stato riconosciuto come la soluzione #1 EPP nell’Overall Grid® Report. Sophos Endpoint è stata anche valutata come la soluzione #1 in tutti i segmenti di clientela (Enterprise, Mid-Market e Small Business) nei rispettivi Grid® Report – una vera testimonianza della nostra capacità di proteggere organizzazioni di qualsiasi dimensione. Nei mercati EPP e XDR, gli utenti hanno classificato Sophos Endpoint come la soluzione #1 in un totale di 25 report. La piattaforma Sophos XDR ha ottenuto le distinzioni Best Usability, Best Results e Best Relationship, confermando i suoi risultati di sicurezza leader nel settore e l’eccellente esperienza cliente. Queste evidenze continuano il momentum del lancio di Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR), l’ultima di una serie di innovazioni nella nostra missione di aiutare organizzazioni di ogni dimensione a rafforzare le difese contro minacce in continua evoluzione.

Firewall

I report G2 Winter 2026 segnano il 12° ranking consecutivo come #1 Overall Firewall per Sophos Firewall. È anche il secondo report consecutivo in cui Sophos Firewall è stato valutato unanimemente come la soluzione #1 da tutti i segmenti (Enterprise, Mid-Market e Small Business). Sophos Firewall ha inoltre ottenuto i badge Overall Best Results, Best Usability e Best Relationship.

Cosa dicono i clienti Sophos

“Sophos Endpoint offre un’eccellente protezione grazie al rilevamento avanzato delle minacce, la prevenzione ransomware e la funzionalità di rollback” – IT Manager, Mid-Market

“Apprezzo molto Sophos Endpoint per le sue capacità di rilevamento aggressive. È incredibilmente efficiente nell’identificare anche i cambiamenti più piccoli nei file” – Utente, Mid-Market

“Sophos MDR offre monitoraggio continuo da parte di veri esperti che non solo rilevano le minacce, ma intervengono per fermarle. È come avere un SOC completo al mio fianco” – Technical Engineer, Small Business

“A differenza delle soluzioni endpoint tradizionali che si limitano agli alert, Sophos MDR offre rilevamento, investigazione e risposta in tempo reale, riducendo enormemente il carico sui team IT/security interni” – Senior Network and Security Engineer, Enterprise

“Sophos Firewall si distingue per l’interfaccia intuitiva, la protezione avanzata, l’integrazione con Security Heartbeat, i report integrati e la gestione semplice delle policy” – IT Manager, Mid-Market

“Sono assolutamente entusiasta di Sophos Firewall! Offre prestazioni e sicurezza eccezionali, ben oltre le mie aspettative” – Utente, Mid-Market

Per maggiori informazioni sui nostri servizi e prodotti, contatta il tuo partner o rappresentante Sophos e visita il nostro sito web.