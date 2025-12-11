Ricerche sulle CyberMinacce

React2Shell (CVE-2025-55182) sfruttata per esecuzione di codice da remoto

La disponibilità di exploit pubblici probabilmente porterà a un aumento di attacchi opportunistici su larga scala
Gli analisti Sophos stanno indagando sullo sfruttamento diffuso di una vulnerabilità critica denominata “React2Shell”, che interessa React Server Components nelle versioni 19.0.0, 19.1.0, 19.1.1 e 19.2.0. Questa vulnerabilità (CVE-2025-55182) è stata divulgata da React il 3 dicembre 2025 ed è stata classificata con un punteggio CVSS di 10.0.

Dettagli della vulnerabilità

React2Shell è una falla nel modo in cui i React Server Components gestiscono i dati inviati dal browser dell’utente al server. Colpisce alcune versioni dei pacchetti server-side di React che elaborano le richieste tramite il protocollo “Flight”, il meccanismo usato per inviare dati dei componenti e azioni del server tra client e server. Molti framework basati su React Server Components, come Next.js, risultano indirettamente vulnerabili perché utilizzano la stessa logica di deserializzazione.

La vulnerabilità è causata dalla gestione non sicura dei dati in arrivo quando il server converte le richieste di rete in oggetti JavaScript. Quando un client invia una richiesta, React “deserializza” i dati, traducendoli in strutture interne che il server può utilizzare. A causa di una validazione insufficiente, un attaccante può inviare una richiesta appositamente costruita che non segue il formato previsto. Invece di rifiutare l’input alterato, il server lo elabora e consente ai dati dell’aggressore di interferire con l’esecuzione interna del codice dell’applicazione.

